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Зеленський обговорив із Джонсоном активізацію роботи над гарантіями безпеки та постачання пального в Україну
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном.
Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"У межах регулярного діалогу провів чергову телефонну розмову з Борисом Джонсоном. Говорили про посилення оборонної підтримки України, активізацію роботи над гарантіями безпеки, постачання пального в Україну. Маємо спільно запобігти продовольчій кризі та розблокувати порти України", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+9 Mykola Trofimenko
показати весь коментар28.05.2022 13:05
+5 Олег Светлов 43cfaa53
показати весь коментар28.05.2022 13:40
+4 Ksenia VB
показати весь коментар28.05.2022 13:15
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Будь ласка, зачекайте...
Навіщо нам ця інформація ?
Конкретики жодної. Прориву жодного.
Ніколи... навіть в мирний час!
Передо всім через те, що важливий результат, а не попередній обмін думками.
Навіщо він це робить ?
Працюй собі тихо. Від нього чекають результатів, а не піару.
19 hrs ·А ви пригадуєте, що в нас існує отака собі Ставка верховного головнокомандувача? Я вам нагадаю, Зеленський проголосив її та затвердив своїм указом буквально в перші дні війни. Я ще тоді висловив сумніви, чи цей, скопійований із сталінських часів орган не створюватиме перешкод діяльності нашого Головнокомандувача генерала Залужного та його Генерального Штабу. Але особливо не критикував, бо загалом, така структура має право на існування для координації різних процесів, служб та ресурсів не лише безпосереднього стосовно ведення війни, але й тилового, транспортного забезпечення, виконання режиму воєнного стану, переведення економіки на воєнний лад.
То я якось за кілька перших воєнних днів помітив, що будь-які згадки про цю ставку майже миттєво зникли. І сталося це десь тоді, коли раптом стало зрозуміло, що арєстовічєські баєчки про миттєве відкидання ворога та тріумфальне завершення війни за 10-15 днів не мають нічого спільного з дійсністю. Проголошували цю ставку під отримання чергового лаврового вінка для зеленосяйного, а коли виявилося, що дорога до перемоги буде довгою й кривавою, а ще на ній будуть не лише перемоги, але й гіркі поразки, то згадки про ставку вмить прибрали з інформаційного поля. Ще якусь чисто формальну згадку я почув у випадковому коментарі якогось із зелених лизоблюдів чи напередодні блокування ворогом Маріуполя, а може в переддень захоплення ЗАЕС в Енергодарі. А відповідальність (бодай моральну) за ці масштабні поразки мав би понести саме отой верховний із своєю ставкою. Адже ЗСУ були усунуті від блокування виходів із Криму, там свою темну роль зіграли інші силові органи, які не підлягають управлінню Головнокомандувача ЗСУ, але перебувають в управлінні отого верховного. І захист АЕС не входить у першочергові пріоритети саме армії, це справа Нацгвардії. І забрати війська з інших ділянок та перекинути їх на підмогу НГ під Енергодар Залужний міг лише за наказом усе тієї ж ставки та її верховного. А виявилося, що на охороні ЗАЕС навіть Нацгвардії майже не виявилося, ніби умисно готували презент для ворога, як і воду в Крим.
Таких стратегічних провалів, які виходили за межі виключної компетенції ЗСУ й підпадали б під оту ставку верховного Зеленського, набралося стільки, що про неї згадувати стало соромно й навіть страшно. Тому про ставку терміново забули, а всю відповідальність почали звалювати виключно на Залужного. Був, щоправда, один момент, коли, як Пилип з конопель, вискочив Люся Арєстовічь з криками, що не Залужний ухвалює основні рішення, а лише Зеленський. От лише тоді намітився перший великий перелом у війні на нашу користь і ковдру почали активно тягнути на Зеленського. Але коли ситуація знову стала важкою, а зараз вона в нас навіть драматична, Зеленський знову вмив руки, Арєстовічь починає плюгавити армію та готується до кампанії проти Залужного. І ви скоро побачите, як це почнуть активно розкручувати під оплески купи корисних ідіотів.
А я от зараз прошу пана Зеленського, який у нас за Конституцією верховний, дати відповідь: хто входить у ставку верховного головнокомандувача, яка періодичність її засідань та що вона реального зробила, у тому числі й поза прямою компетенцією Генштабу ЗСУ? Про таємну інформацію не запитую, лише про все те, що знаємо з відкритих джерел, але в контексті впливів отієї ставки, будь ласка.
Коли збройники повернуться з війни, а останній волонтер віддасть ключ від порожнього складу, знадвору вони відчують плісняве амбре авторитаризму. Цей сморід вже зараз чуть, тільки зараз його перебиває запах пороху, гару, крові, пилу і поту. А коли завершиться війна, кожен із нас повернеться до синьо-жовтої копії... Росії. Де великі маси зазомбованого народу, будуть співати славні Лідеру Нації... де влада скубтиме підприємця як гуску і жорстко пресувати тих, хто спробує крякнути... де ти або мовчиш, або тебе кошмарять силовики... де свобода слова загнана в резервацію ютубу...
Мантра "нам потрібна єдність, бо війна" буде замінена "нам потрібна єдність, бо країну відбудовувати". Запитань владі не можна буде ставити - критикуєш, значить ворог. На ті запитання, що озвучать якісь шальоні студенти, активісти чи опозиція, просто не буде відповіді. А нашо рефлексувати - "партія у нас одна - стучать надо чащє..." (с) (це радянськй анекдот - загугліть).
Авторитаризм вже поруч. Він смердить в дрібницях. І багато хто вже із ним змирився, бо бізнес віднімуть, викинуть із ланцюжка закупівель, звільнять... варіантів багато.
Авторитаризм вже тут, бо інформаційне поле захопила агітбудка і її щупальця-ЛОМи, пихаті в своїй владонаближеності. Авторитаризм поруч, бо можна просто взять і притиснути три телеканали - просто так. Медведчуковським медіа-лицям Банкова дозволяє (бо ж свої, малороси), а іншим - зась.
Авторитаризм тут, бо просто так взяти і не випустити за кордон лідера найбільшої опозиційної партії - легко. І пофігу, що це ледь не найдосвіченіший дипломат-міжнародник країни, в п'ятірці кращих так точно... що паспорти на руках... що запобіжного заходу немає. Пофігу. Ніззя.
Авторитаризм в деталях - спікер ВР видає відрядження, а на кордоні виявляється, що "не пущать". Нехай Україну піде представляти ідіотка, що пропонувала в ЗСУ ввести розстріли - йпрст, це ж рівень.
І багато хто скаже, "слухай, давай після війни...". Тільки після війни виявиться, що поборовши одного дракона ми отримаємо іншого. І буде пізно. Виявиться, що не за таку країну воювали і волонтерили.
P.S. І не треба "повернуться хлопці з війни - порядок наведуть". Не наведуть. Бо авторитаризму, який упіймав кураж, пофігу, звідки хто повернувся. Бо "навести порядок", це не емоція силової дії, а послідовне спокійне відстоювання прав, свобод, пріоритетів суспільства і інтересів державності. Державності, а не групки людей, які вирішили, що схопили Бога за бороду.
Теги для недоумків:
- "єдність" може бути лише навколо інтересів країни, державності, суспільства. Це цілісність, свобода\свободи, права, відповідальність, армія, ідентичність - це і є "Україна понад усе". Ліпити недоторканного божка - це не єдність, це ідіотизм.
- право на власну точку зору, обгрунтовану (!) критику чи запитання - невід'ємне для громадян. Забрати це право - привести російський дух в хату за ручку.
- закривати очі і відкладати проблему на потім - постріл не в ногу, а в майбутнє.
- ні, ніхто не ставить під сумнів і не загрожує чинній владі - вони не спромоглися посилити країну протягом 2 років, їм і розгрібати наслідки та нести відповідальність. Робитимуть правильні речі - їх усі підтримують. Усі. Не заради них, заради країни - усі влади тимчасові.