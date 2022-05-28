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До армії РФ на контракт відтепер прийматимуть осіб віком до 65 років: Путін підписав закон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путин,путін

Путін підписав закон про скасування вікової межі для укладання першого контракту про проходження військової служби в армії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Закон скасовує вікову межу для громадян працездатного віку (для чоловіків у Росії це 65 років) та іноземців, у якому їм надається право укладати контракт про військову службу.

Раніше перший військовий контракт міг укласти росіянин до 40 років та іноземець до 30 років.

Закон обґрунтовує скасування вікового обмеження тим, що російській армії потрібні "високопрофесійні фахівці", яким зазвичай понад 40 років.

Читайте: Путін налаштований на ведення війни, а не на ведення перемовин, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+35
Одним ударом всех пенсионеров. Экономия в пенсионном фонде.
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28.05.2022 13:36
+35
"бабы дедов ещё нарожают!" 😂
В.В.Путин
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28.05.2022 13:40
+23
Этот полностью *бнушився диктатор будет воевать до последнего рашиста. ***** бросает все ресурсы страны на уничтожение Украины. Представьте какая у него маниакальная идея уничтожить всю Украину. А дурачки еще о каких то переговорах и мире думают с этой мразью нацистской
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28.05.2022 13:39
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рашисти потроху зак інчуються
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28.05.2022 13:36 Відповісти
Хоть мяса у кацапов и много, но мясо то пропитано бояркой и наркотой. Поэтому приходится вот так вот выкручиваться.
Украинцы устроили дефицит ванек.
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28.05.2022 13:36 Відповісти
Одним ударом всех пенсионеров. Экономия в пенсионном фонде.
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28.05.2022 13:36 Відповісти
"бабы дедов ещё нарожают!" 😂
В.В.Путин
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28.05.2022 13:40 Відповісти
Скоро й призивний вік на рашисстії буде до 75 років.... "апєрація ідьот Па плану" ....
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28.05.2022 13:37 Відповісти
Пусть поднимет до 70-ти и самоубьется
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28.05.2022 13:38 Відповісти
Сегодня утром я об этом на цензоре сообщил...
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28.05.2022 13:38 Відповісти
Этот полностью *бнушився диктатор будет воевать до последнего рашиста. ***** бросает все ресурсы страны на уничтожение Украины. Представьте какая у него маниакальная идея уничтожить всю Украину. А дурачки еще о каких то переговорах и мире думают с этой мразью нацистской
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28.05.2022 13:39 Відповісти
Где фото?
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28.05.2022 14:05 Відповісти
Приймали б відразу закон до 75.
Бо ці вікові категорії а рашці і так не багаточисельні. Т.зв. "эффект боярышника"!
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28.05.2022 13:39 Відповісти
Там до 65 доживають одиниці, а Ви на 75 замахнулися. Оптиміст, однако!
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28.05.2022 16:01 Відповісти
Слово "дедовщина" в кацапской армии будет употреблятся уже не в переносном смысле.
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28.05.2022 13:40 Відповісти
М'ясо одразу тухлим буде
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28.05.2022 13:40 Відповісти
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28.05.2022 13:42 Відповісти
💜💛
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28.05.2022 14:17 Відповісти
Вофка поднимай до 70 и на фронт,возглавиш какой нибудь ********, шойгу нач штаба ,песков адьютант,скабееву бери чтоб не скучно бьіло,представляю как тьі скачеш на лаврове в атаку впереди ********а,а сзади метрах в 700та из кустов наблюдает дон дон и потирает ручки
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28.05.2022 13:44 Відповісти
а шо случілось?
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28.05.2022 13:44 Відповісти
На новітній танк Т-62 потрібні танкісти-********* машини.
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28.05.2022 13:47 Відповісти
Ужос!
Черкасский мясокомбинат переименовал Московскую колбасу
в...СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ.
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28.05.2022 13:47 Відповісти
В Черкасах вже давно немає м'ясокомбінату.
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28.05.2022 14:25 Відповісти
Скоро и нижний порог опустят - начнут юнармейцев со школы выхватывать....
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28.05.2022 13:47 Відповісти
Только что прочитал одного кацап с кацапии , 50 лет ,на пенсии ,бывший гру ,сейчас он и ещё 180 таких же спецов в частной конторе ( по большому блату , желающих с избытком) воюют с нами , месяц здесь месяц отдых . Самое интересное контора - скорее всего кака я то чвк зарегестртрована в Бельгии , получает юридическое сопровождение и страховку согласно бельгийского законодательства , так что желающих ехать в Украину и воевать здесь у кацапов с избытком . Просто легализируют вот таких пенсионеров которым нельзя было заключать контракт с МО из за возраста . Начинают люсин бред нести про , всё кацапы закончились, оставшиеся на тачанки пересели . Как же вам легко в мозг на#ть
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28.05.2022 13:49 Відповісти
Мільйони кацапів прямо
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28.05.2022 13:54 Відповісти
Не читай. Это не твоё.
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28.05.2022 14:14 Відповісти
Бєльгійська контора винайняла 360 пенсіонерів? І "бажаючих багато"? Тобто більше не винаймає, бо зарплати хороші, а платити багатьом їх не бажають?

Це добре - рашка не бажає реально витрачати грошовий ресурс навіть на "спеціалістів".

І, звісно, це цілковита брехня щодо "бажають легалізувати колишніх 50-річних гру-шників". Насправді - бажають залучити 60-річних пілотів бойових літаків, командирів танків тощо. "50-річні колишні гру-шники" - їх як гімна в спинарнику, залучати їх через бельгійську контору - це ідіотизм. Вони нахєр нікому навіть в рашкованській армії не потрібні - бо не зможуть і не захочуть бігти в наступ на кулемети, та не захочуть копати окопи в спробі перевести війну в "позиційну".

А кошмарити населення на захоплених територіях та відловлювати домбасян і крисчан для призову - з цим добре справляється і звичайна мєнтура з "молодими" фсб-шниками з рашки.

Тож платити гроші таким "спеціалістам" - сенсу немає. І не платять, звісно. Інакше - тут би піврашки вже на кордоні стояло в черзі. Бо за реальні зарплати там дійсно готові на що завгодно - хоч і дітей різати. Але вже відомо - НЕ ПЛАТЯТЬ. Тож і мобілізація - ніяка.
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28.05.2022 16:31 Відповісти
"Діди воювали"? Хм...
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28.05.2022 13:50 Відповісти
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28.05.2022 13:51 Відповісти
На следующем витке начнут дедов с палок снимать.
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28.05.2022 13:52 Відповісти
ну правильно. На танках Т-62 должны быть 62-летние танкисты. Соответственно, на танках Т-55 пятидесятипятилетние.
Это гармонично.
и кстати да, в каждый танк - гармонь.
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28.05.2022 13:52 Відповісти
А на танках Т-80 соответственно восьмидесятилетние, Т-90 девяностолетние .
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28.05.2022 14:53 Відповісти
Л - логика.
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28.05.2022 16:01 Відповісти
Ну, судячи з того, скільки попалили в Україні рашкованських Т-72 та Т-80 за 3 місяці, то там за важелями реально були дідугани, що вже вижили з розуму...

Та й відоси, на яких рашкованські танки, без підтримки піхоти, пруть на наші піхотні позиції буквально парами чи тріками, це добре підтверджують. Бо так робити можуть тільки гідроцефали або люди з старечою деменцією.
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28.05.2022 16:36 Відповісти
у организмов, которые нихера не учились в школе, нет никаких представлений о существовании ГСН и принципе кумулятивной струи. Отсюда и дебильная отвага.
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28.05.2022 18:22 Відповісти
Бабы Мавзолейные больше не рожают...маршал жюков обосрался...
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28.05.2022 13:52 Відповісти
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28.05.2022 13:53 Відповісти
Вот вам, рашисты, и "Дедывоевали". А вообще правильная мысль: и воевать слабоват, и насильничать не в состоянии.
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28.05.2022 13:54 Відповісти
И унитаз тащить тяжело 🤣🤣
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28.05.2022 13:56 Відповісти
...и простата до колена, пока с унитаза слезет уже и в плену.
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28.05.2022 18:07 Відповісти
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РАШИ БАНДЕРОВЦЫ ЗАСЕЛИ - Решили трошки пенсионеров убавить

Бурятов уже подсократили .
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28.05.2022 13:55 Відповісти
Все логічно: висококваліфіковані військові літні спеціалісти - вони і пенсії великі отримують. В будь-якого майора пенсія в рази вища, ніж в трудяги звичайного. А це - навантаження на бюджет. Тож рашка не фігурально, а цілком конкретно вбиває 2 зайців - і воювати є кому, і навантаження на бюджет знижується.
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28.05.2022 16:39 Відповісти
Кстати, зачем они танки бурятами так обильно фаршируют?
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28.05.2022 18:08 Відповісти
Мяса у них немеряно, а вот с техникой уже возникают проблемы, поэтому берут тех кто еще при Брежневе служил.
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28.05.2022 13:57 Відповісти
Вторая армия мира 🤣🤣🤣
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28.05.2022 14:01 Відповісти
Быстрее бы добрались до москвичей и питерцев - шоб двухсотые пошли в хремль
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28.05.2022 13:59 Відповісти
Батальйон "Старих Пердунців"🤓
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28.05.2022 14:05 Відповісти
Коли путлера вдавлять подушкою?
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28.05.2022 14:08 Відповісти
Мясо мясом...а бурятов подсохло 5000...ранетых тоже хватает... сообщил телеканал настоящее время...Александр Невзоров каже шо Бурятов хватит даже для войны м США...
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28.05.2022 14:10 Відповісти
на Т-34 - и Нью-Йорк наш, а не только БрайтонБич
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28.05.2022 15:52 Відповісти
тапким образом решешается пенсионная реформа - пенсионер пропал безвести...
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28.05.2022 14:25 Відповісти
По данным Тараса Березовца подохших рюсскамирцев 30 000...Генштаб рабZei сообщил о 42 000 погибших крыс путлера...приплюсовали ВагнерБыдло видимо...
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28.05.2022 14:26 Відповісти
По хорошому, то треба з 2014 рахувати.
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28.05.2022 14:30 Відповісти
все еще очень мало.
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28.05.2022 15:54 Відповісти
Одного кровавого маньяка 69 лет мобилизуйте в т- 62, чтобы башню оторвало и война закончилась.
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28.05.2022 14:38 Відповісти
Самострелы старострелы.
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28.05.2022 14:39 Відповісти
нам надо сделать тоже самое. Много знакомых в возрасте и с боевым опытом в бешенстве что их не берут.
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28.05.2022 14:52 Відповісти
ботоксная Сцаревна путятишна совсем уже плохая...

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28.05.2022 14:56 Відповісти
а как же быть 80-летним?, обидятся
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28.05.2022 14:58 Відповісти
По последней переписи Шариковіх на рабZzee всего 79 млн...а не 145 як кажуть мавзолейняе пропагандоні...птому и старих пердунів беруть...
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28.05.2022 15:13 Відповісти
А че не до 70? Сам зассал призваться?
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28.05.2022 15:19 Відповісти
У известного українського блогера Сергея Стерненко 908 000 подписчиков в Ютьюбе...зробимо 1 мільйон до кінця року?
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28.05.2022 15:33 Відповісти
вот хорошо и пенсии платить не надо
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28.05.2022 15:35 Відповісти
Скоро вытиранов погонят.
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28.05.2022 15:39 Відповісти
Т-34 они знают как свои 21 палец. А некотрые помнят и Mark I
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28.05.2022 15:59 Відповісти
В этих танках мыши настолько броню проели, что кроме как на дуршлаги такие изделия боле не годятся.
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28.05.2022 18:15 Відповісти
Рада примет закон, что путин не *****, и через неделю вернемся к границам 1991-го года. Оно там просто очень обидчивое. Взял с каментов Элмурида:

...Вот приходит вечер, и лег Мальчиш спать. Но не спится Мальчишу - ну, какой тут сон?

Вдруг он слышит на улице шаги, у окошка - шорох. Глянул Мальчиш и видит: стоит у окна все тот же человек. Тот, да не тот: и коня нет - пропал конь, и сабли нет - сломалась *****, и папахи нет - слетела папаха, да и сам-то стоит - шатается.

-Эй, вставайте! - закричал он в последний раз. - И снаряды есть, да стрелки побиты. И винтовки есть, да бойцов мало. И помощь близка, да силы нету. Эй, вставайте, кто еще остался! Только бы нам ночь простоять да день продержаться.

Глянул Мальчиш-Кибальчиш на улицу: пустая улица. Не хлопают ставни, не скрипят ворота - некому вставать. И отцы ушли, и братья ушли - никого не осталось.

Только видит Мальчиш, что вышел из ворот один старый дед во сто лет. Хотел дед винтовку поднять, да такой он старый, что не поднимет. Хотел дед саблю нацепить, да такой он слабый, что не нацепит. Сел тогда дед на завалинку, опустил голову и заплакал.

Больно тогда Мальчишу стало. Выскочил тогда Мальчиш-Кибальчиш на улицу и громко-громко крикнул:

-Эй же, вы, мальчиши, мальчиши-малыши! Или нам, мальчишам, только в палки играть да в скакалки скакать? И отцы ушли, и братья ушли. Или нам, мальчишам, сидеть дожидаться, чтоб буржуины пришли и забрали нас в свое проклятое буржуинство?...
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28.05.2022 15:56 Відповісти
Новобранцы.
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28.05.2022 16:34 Відповісти
Добрий знак.
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28.05.2022 17:55 Відповісти
Кацапы даже смысл фразы, ставшей названием фильма "В бой идут одни старики", перепаскудили.
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28.05.2022 22:49 Відповісти
 
 