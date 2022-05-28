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До армії РФ на контракт відтепер прийматимуть осіб віком до 65 років: Путін підписав закон
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Путін підписав закон про скасування вікової межі для укладання першого контракту про проходження військової служби в армії РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Закон скасовує вікову межу для громадян працездатного віку (для чоловіків у Росії це 65 років) та іноземців, у якому їм надається право укладати контракт про військову службу.
Раніше перший військовий контракт міг укласти росіянин до 40 років та іноземець до 30 років.
Закон обґрунтовує скасування вікового обмеження тим, що російській армії потрібні "високопрофесійні фахівці", яким зазвичай понад 40 років.
Топ коментарі
+35 jklpqrs
показати весь коментар28.05.2022 13:36
+35 Алекс Мышкевич
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+23 Valter Valter
показати весь коментар28.05.2022 13:39
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Будь ласка, зачекайте...
Украинцы устроили дефицит ванек.
В.В.Путин
Бо ці вікові категорії а рашці і так не багаточисельні. Т.зв. "эффект боярышника"!
Черкасский мясокомбинат переименовал Московскую колбасу
в...СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ.
Це добре - рашка не бажає реально витрачати грошовий ресурс навіть на "спеціалістів".
І, звісно, це цілковита брехня щодо "бажають легалізувати колишніх 50-річних гру-шників". Насправді - бажають залучити 60-річних пілотів бойових літаків, командирів танків тощо. "50-річні колишні гру-шники" - їх як гімна в спинарнику, залучати їх через бельгійську контору - це ідіотизм. Вони нахєр нікому навіть в рашкованській армії не потрібні - бо не зможуть і не захочуть бігти в наступ на кулемети, та не захочуть копати окопи в спробі перевести війну в "позиційну".
А кошмарити населення на захоплених територіях та відловлювати домбасян і крисчан для призову - з цим добре справляється і звичайна мєнтура з "молодими" фсб-шниками з рашки.
Тож платити гроші таким "спеціалістам" - сенсу немає. І не платять, звісно. Інакше - тут би піврашки вже на кордоні стояло в черзі. Бо за реальні зарплати там дійсно готові на що завгодно - хоч і дітей різати. Але вже відомо - НЕ ПЛАТЯТЬ. Тож і мобілізація - ніяка.
Это гармонично.
и кстати да, в каждый танк - гармонь.
Та й відоси, на яких рашкованські танки, без підтримки піхоти, пруть на наші піхотні позиції буквально парами чи тріками, це добре підтверджують. Бо так робити можуть тільки гідроцефали або люди з старечою деменцією.
Бурятов уже подсократили .
...Вот приходит вечер, и лег Мальчиш спать. Но не спится Мальчишу - ну, какой тут сон?
Вдруг он слышит на улице шаги, у окошка - шорох. Глянул Мальчиш и видит: стоит у окна все тот же человек. Тот, да не тот: и коня нет - пропал конь, и сабли нет - сломалась *****, и папахи нет - слетела папаха, да и сам-то стоит - шатается.
-Эй, вставайте! - закричал он в последний раз. - И снаряды есть, да стрелки побиты. И винтовки есть, да бойцов мало. И помощь близка, да силы нету. Эй, вставайте, кто еще остался! Только бы нам ночь простоять да день продержаться.
Глянул Мальчиш-Кибальчиш на улицу: пустая улица. Не хлопают ставни, не скрипят ворота - некому вставать. И отцы ушли, и братья ушли - никого не осталось.
Только видит Мальчиш, что вышел из ворот один старый дед во сто лет. Хотел дед винтовку поднять, да такой он старый, что не поднимет. Хотел дед саблю нацепить, да такой он слабый, что не нацепит. Сел тогда дед на завалинку, опустил голову и заплакал.
Больно тогда Мальчишу стало. Выскочил тогда Мальчиш-Кибальчиш на улицу и громко-громко крикнул:
-Эй же, вы, мальчиши, мальчиши-малыши! Или нам, мальчишам, только в палки играть да в скакалки скакать? И отцы ушли, и братья ушли. Или нам, мальчишам, сидеть дожидаться, чтоб буржуины пришли и забрали нас в свое проклятое буржуинство?...