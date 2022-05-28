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Військового РФ з українським паспортом затримали на кордоні з Білоруссю, - ДПСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,росія,окупанти,арміярф

На кордоні з Білоруссю прикордонники спільно з СБУ затримали колишнього військового РФ, який прикривався українським паспортом та намагався потрапити в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"У 2009 році українець виїхав до росії, де отримав російське громадянство. Упродовж 2013-2014 років проходив строкову службу в збройних силах рф, а у 2016 році уклав контракт. За наявною інформацією, підрозділ, у якому служив чоловік, брав участь у військових діях на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Зловмиснику повідомили про підозру у державній зраді та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Також читайте: Тривають обстріли Сумщини з території РФ, - ОК "Північ"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Дійдуть після президентських виборів, коли буде інший президент.
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28.05.2022 14:03
+6
Нельзя так!! Может это будущий министр или целый голова ОП??
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28.05.2022 13:57
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агент 007 восхитился
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28.05.2022 13:47 Відповісти
Дамочки в поліцейській формі можуть бути, наприклад, з поліції у справах неповнолітніх, і патрульна служба до їхніх обов'язків не входить. Тебе ж ніхто не примушує підмітати вулиці.
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28.05.2022 14:08 Відповісти
Вопрос как всегда о деньгах, сколько им сейчас платят за тыканье пальцами по смартфону
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28.05.2022 14:25 Відповісти
финансисты в полиции тож должны сдавать нормы ГТО?
или завхозятник всякий?
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28.05.2022 14:26 Відповісти
Норм ГТО давно вже не існує.

А якщо по суті, то - ТАК, повинні!
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28.05.2022 14:29 Відповісти
а иначе зачем погоны финансистам?
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28.05.2022 23:18 Відповісти
Розстріляти падлюку і негайно 😠
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28.05.2022 13:51 Відповісти
Нельзя так!! Может это будущий министр или целый голова ОП??
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28.05.2022 13:57 Відповісти
Отак поторху вони доберуться і до тих, хто розмінував мости. Але треба почекати.
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28.05.2022 13:56 Відповісти
Дійдуть після президентських виборів, коли буде інший президент.
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28.05.2022 14:03 Відповісти
пакуйте, хлопці - то не ермак - цього мона...
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28.05.2022 14:02 Відповісти
запалился на фигне - не знал, что такое ИНН.
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28.05.2022 14:09 Відповісти
Всмысле?) ИНН это на рашке))) У нас это по другому называется) А вот как у него украинский паспорт оказался, если он несовершеннолетним уехал? Это вопрос...
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28.05.2022 15:21 Відповісти
А чему уделяться? Сколько бланков паспортов рашисты захватили в Херсоне, Мариуполе и других городах. Причем настоящих, а не подделок.
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28.05.2022 14:12 Відповісти
Какие бланки? Бумажных уже давно нет... А карточка печатается индивидуально...
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28.05.2022 15:22 Відповісти
Т.е чувак мыслил, что раз он получил паспорт рф, он уже в домике. Пошел в армию рф, по законам Украины являясь гражданином Украины. А паспорта-это типа бумажек, шоб кордон переезжать. Ну теперь бкдут мозги на место становиться.
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28.05.2022 14:55 Відповісти
это результат раздачи паспортов с 2014 г "нашим людям" на оккупированной территории, которые воевали на стороне оккупанта, сепарня короче
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28.05.2022 15:10 Відповісти
ах у еть...
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28.05.2022 15:13 Відповісти
украинская тюрьма все еще котируется выше \недолгой\ жизни на кацапстане в охранке опг Хйла с тяжелым вооружением (по крайней мере для тех, кто адиннарот, - видимо только там становится понятно, что не один, на собственной шкуре)
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28.05.2022 15:47 Відповісти
Один мій знайомий ще хлопцем поїхав у 90-х на кацапію вчитися на матроса риболовецьких траулерів. Потім через кілька років зустрів його, і з'ясувалося, що він служив морпіхом у кацапській армії, і навіть брав участь у 2 чеченській війні, штурмував Грозний у новорічну ніч 2000-го року.
Кажу йому, - ти ж громадянин України, якого хрєна ти погодився служити кацапам? А він, майже двохметровий здоровило, відповідає, наче трохи знітившись, - Та мені було невдобно перед хлопцями з якими я вчився, - їх усіх забирали до армії, а якби я відкосив, то шо б вони про мене подумали? От таке от "житіє моє". І шо ти йому скажеш?
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28.05.2022 16:57 Відповісти
Диссипована інтрузія ДРГ. Готуються акції
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28.05.2022 17:14 Відповісти
 
 