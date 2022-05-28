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Військового РФ з українським паспортом затримали на кордоні з Білоруссю, - ДПСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На кордоні з Білоруссю прикордонники спільно з СБУ затримали колишнього військового РФ, який прикривався українським паспортом та намагався потрапити в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"У 2009 році українець виїхав до росії, де отримав російське громадянство. Упродовж 2013-2014 років проходив строкову службу в збройних силах рф, а у 2016 році уклав контракт. За наявною інформацією, підрозділ, у якому служив чоловік, брав участь у військових діях на Донбасі", - йдеться в повідомленні.
Зловмиснику повідомили про підозру у державній зраді та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
Топ коментарі
+11 5 копійок
показати весь коментар28.05.2022 14:03
+6 Oleg S. 416831fd
показати весь коментар28.05.2022 13:57
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или завхозятник всякий?
А якщо по суті, то - ТАК, повинні!
Кажу йому, - ти ж громадянин України, якого хрєна ти погодився служити кацапам? А він, майже двохметровий здоровило, відповідає, наче трохи знітившись, - Та мені було невдобно перед хлопцями з якими я вчився, - їх усіх забирали до армії, а якби я відкосив, то шо б вони про мене подумали? От таке от "житіє моє". І шо ти йому скажеш?