Військового РФ з українським паспортом затримали на кордоні з Білоруссю, - ДПСУ

На кордоні з Білоруссю прикордонники спільно з СБУ затримали колишнього військового РФ, який прикривався українським паспортом та намагався потрапити в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"У 2009 році українець виїхав до росії, де отримав російське громадянство. Упродовж 2013-2014 років проходив строкову службу в збройних силах рф, а у 2016 році уклав контракт. За наявною інформацією, підрозділ, у якому служив чоловік, брав участь у військових діях на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Зловмиснику повідомили про підозру у державній зраді та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Також читайте: Тривають обстріли Сумщини з території РФ, - ОК "Північ"