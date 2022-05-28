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До 15 років позбавлення волі засудили чоловіка за здачу окупантам позицій ЗСУ в Харкові, - Офіс Генпрокурора
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Чоловіку, який "зливав" окупантам інформацію про розташування військових об’єктів ЗСУ у Харкові, призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"Прокурори у суді довели, що громадянин виправдовував військову агресію РФ проти України. Надавав інформацію про розташування військових об’єктів ЗСУ у Харкові, внаслідок чого вони були обстріляні артснарядами. Чоловік намагався продовжити підривну діяльність проти України в Ужгороді, але був затриманий правоохоронцями", - йдеться в повідомленні.
Йому призначено покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Топ коментарі
+53 Старый зольдат
показати весь коментар28.05.2022 14:33
+41 V 2af7597c
показати весь коментар28.05.2022 14:36
+41 V 2af7597c
показати весь коментар28.05.2022 14:38
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Будь ласка, зачекайте...
дебилов без образования. а если разрешить расстреливать им - то прям кацапстан построим, лайт-версию.
Що по опзж?
Обычная практика прокурорских бездельников раньше времени пиариться, может, потом апелляция отменит, а общество возмутится...
НА ЭТОГО ПРЕДАТЕЛЯ‼️
НАКОЛКА НА ЛБУ В ВИДЕ Z БУДЕТ ДЛЯ НЕГО САМЫМ МЯГКИМ ИСПЫТАНИЕМ
Максимальный срок наказания (пожизненно) с конфискацией.
Поставили б до стіночки, одна пуля і все правосуддя. Це ж війна і правосуддя має бути воєнного стану.