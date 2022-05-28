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До 15 років позбавлення волі засудили чоловіка за здачу окупантам позицій ЗСУ в Харкові, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Чоловіку, який "зливав" окупантам інформацію про розташування військових об’єктів ЗСУ у Харкові, призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Прокурори у суді довели, що громадянин виправдовував військову агресію РФ проти України. Надавав інформацію про розташування військових об’єктів ЗСУ у Харкові, внаслідок чого вони були обстріляні артснарядами. Чоловік намагався продовжити підривну діяльність проти України в Ужгороді, але був затриманий правоохоронцями", - йдеться в повідомленні.

Йому призначено покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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До 15 років позбавлення волі засудили чоловіка за здачу окупантам позицій ЗСУ в Харкові, - Офіс Генпрокурора 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+53
Кому это отработанное говно нужно? Параше? Сомневаюсь.
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28.05.2022 14:33
+41
"Гюльчатай, відкрий личко" (с) Чому не показують пики зрадників? Турбуються про захист особистої інформації?
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28.05.2022 14:36
+41
Пора вже розстріли для зрадників вводити, у нас війна чи що? А то усе панькаються.
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28.05.2022 14:38
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Чому ми маємо його утримувати? Позбавлення громадянства і обмін на віськового, який в полоні.
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28.05.2022 14:32 Відповісти
Кому это отработанное говно нужно? Параше? Сомневаюсь.
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28.05.2022 14:33 Відповісти
онижесвоихлюдейнебросают
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28.05.2022 15:25 Відповісти
Вот именно говно.такого говна дохерища и о каждом писать в новостях замахаешся.лошок получил свое но больше интересует сколько получит Медведчук или за сотрудничество со следствием получит условно?
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28.05.2022 18:18 Відповісти
Пора вже розстріли для зрадників вводити, у нас війна чи що? А то усе панькаються.
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28.05.2022 14:38 Відповісти
Вы думаете, ермак это одобрит(страной ведь не зюзя руководит)? А вдруг что-то с ручными судами пойдёт не так? КОГО тогда расстреляют?
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28.05.2022 15:05 Відповісти
а в друг и его . дерьмака !!
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28.05.2022 16:39 Відповісти
Ну и туда ему дорога.
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28.05.2022 20:01 Відповісти
законотворчество все 30 лет это почти сплошная зрада судя по войне. если начать расстреливать прям оттуда - то вроде как незаконно, сами выбирали дебилов без образования. а если разрешить расстреливать им - то прям кацапстан построим, лайт-версию.
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28.05.2022 15:28 Відповісти
А зелені прагнуть наших воїнів розстрілювати, а це їхні люди.
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28.05.2022 15:57 Відповісти
Хреновая идея тогда не будут бояться зная что смогут свалить в росию по обмену. Почему нельзя просто отдать его нашим ребятам из ЗСУ? Пусть сами решают как его использовать и че с ним делать. У нас не мало заминированых територий туда его и пустить как вариант. Жестоко конечно ну как раз из за таких уродов война и затягиваеться.
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28.05.2022 15:06 Відповісти
Жестоко говоришь, а то что, из-за этого ****** столько людей гибнет, это как по твоему можно назвать??? Таких лишь расстрел исправит, а не тюрьма, да и другим будет урок на всю жизнь и подумают, стоит ли этим заниматься. А иначе такое, не остановить, из-за одного будут сотни гибнуть. Вот это по твоему, будет не жестоко, правда???
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28.05.2022 20:20 Відповісти
Было бы гуманно, на органы разобрать
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28.05.2022 15:50 Відповісти
Жаль нет в уголовном кодексе статьи наказания под названием "разминирование"... Мы все-таки цивилизованная страна и этому уроду в колонии все станет понятно, но через жопу.
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28.05.2022 17:33 Відповісти
Все правильно, це щонайменше що може бути тваринам.
Що по опзж?
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28.05.2022 18:54 Відповісти
чувак шел к успеху. Еще чуть-чуть, и продолжил бы свою подрывную деятельность уже откуда-нибудь из Кошице или Братиславы.
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28.05.2022 14:36 Відповісти
"Гюльчатай, відкрий личко" (с) Чому не показують пики зрадників? Турбуються про захист особистої інформації?
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28.05.2022 14:36 Відповісти
Бережуть свій майбутній електорат.
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28.05.2022 14:39 Відповісти
Приговор, наверно ещё не вступил в силу, может обжаловать, до этого нельзя морду лица открывать и имя называть.
Обычная практика прокурорских бездельников раньше времени пиариться, может, потом апелляция отменит, а общество возмутится...
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28.05.2022 15:09 Відповісти
А в суді люди його бачать? Бачать. А при затриманні люди бачать? Бачать. А тіж співкамерники(теж люди, мабуть) бачать? Теж бачать. Коротше це цирк якийсь! З такими дивними законами...
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28.05.2022 15:43 Відповісти
Правильніше би в нього на кофті було б написати @CUNT@
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28.05.2022 14:38 Відповісти
и так догадаются любители
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28.05.2022 14:57 Відповісти
На який хрен його годувати 15 років.
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28.05.2022 14:39 Відповісти
не хвилюйтеся - апеляційний суд його оправдає. Випустять
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29.05.2022 01:34 Відповісти
А интересно, ЗЕкодлу сколько дадут за сдачу юга? Чи ,,ето другое"?
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28.05.2022 14:43 Відповісти
Все зависит от галки на выборах. Я лично электорату не доверяю, потому мой ответ - ни сколько не дадут.
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28.05.2022 15:12 Відповісти
Я настроена оптимистично. Мы ж не стадо на одни и те же грабли наступать
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28.05.2022 15:17 Відповісти
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28.05.2022 16:25 Відповісти
Нажаль. 30 років наступали і далі будуть.
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28.05.2022 19:15 Відповісти
Треба щоб важко відпрацьовував за завдану шкоду протягом пожиттєвого на шкідливих роботах!!! Хоча і цим загиблих не повернеш, а всеж хоч щось...
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28.05.2022 14:49 Відповісти
Согласен, давно говорю, что бы таких тварей опускать в шахты, он людям (стране) уголь, мы ему еду и воду. И по нормативной шкале...
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29.05.2022 09:52 Відповісти
А на Медведчука суду немає.
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28.05.2022 14:53 Відповісти
МА-ЛО...маловато будет....
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28.05.2022 15:03 Відповісти
МА-ЛО...мало ватЕ будет
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28.05.2022 15:06 Відповісти
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28.05.2022 15:04 Відповісти
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28.05.2022 15:07 Відповісти
У якості експонатів!
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28.05.2022 17:09 Відповісти
после такой страшнейшей трагедии-Войны ,как можно терпеть этого ВОРОДКА СЛИШКОМ ХИТРОСДЕЛАННОГО Беню за которым ФБР плачет и Израиль🤮КалоЗелёные предатели Украины!
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28.05.2022 19:42 Відповісти
а нужно было расстрелять
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28.05.2022 15:05 Відповісти
Не мужчина ,а ГНИДА -ВЫРОДОК ‼️Расстрел по закону военного времени и полная конфискация всего + жильё ! Безуглая хотела военных расстреливать ,а нужно гнид и в высших эшелонах НАПРИМЕР ИХ ПАРТИЕЦ ИЗ "СЛУГ"КОВАЛЁВ СДАЛ ВСЕХ И РАБОТАЕТ В ХЕРСОНЕ НА РАШИСТОВ ‼️ПЕРЕД САМОЙ ВОЙНОЙ. СЛУГИ. ОТЖАЛИ 4 КАНАЛ И записали

НА ЭТОГО ПРЕДАТЕЛЯ‼️
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28.05.2022 15:12 Відповісти
пожизненное нужно!! какие 15 лет??
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28.05.2022 15:22 Відповісти
А лучше бы к стенке...корми этого выродка теперь.
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28.05.2022 15:31 Відповісти
повесить гандона.
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28.05.2022 15:33 Відповісти
Нехай відішлють цього поца в окружний суд Києва до Вовка і через 10 хвилин він буде на волі
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28.05.2022 15:45 Відповісти
Ты в своём уме ⁉️чтобы он опять , по тебе и твоим родным корректировал !Я понимаю ,что ты хотел сказать,про коррупцию в судах,но это, не тот случай- расстрел он хуже рашистов
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28.05.2022 19:38 Відповісти
Дивно якось приховують від громадськості таємниці слідства і переживають за особу покидька-зрадника , але така втаємниченість чомусь не стосується фейкових звинувачень і процесу "розслідування справ " Пороха, Турчинова, Пашинського, Чорновол та інших патріотів.
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28.05.2022 15:46 Відповісти
Таких стріляти треба, а не судити.
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28.05.2022 15:47 Відповісти
Маловато будет ...
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28.05.2022 15:48 Відповісти
чудово! в курнику 15 літ))))😅
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28.05.2022 16:01 Відповісти
Зайве толерантне ставлення до ворогів, приводе до великих втрат серед друзів. Для таких потрібен миттєвий суд і страта.
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28.05.2022 16:02 Відповісти
ну если есть решение суда почему не показывают лицо ,не указывают фамилию ,чтобы мы знали кого п*здить
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28.05.2022 16:04 Відповісти
ЕСТЬ НАДЕЖДА ,ЧТО ЕГО ПОСАДЯТ В ТЮРЬМУ ,ГДЕ ЕСТЬ ЗЕКИ ПОТЕРЯВШИЕ РОДСТВЕННИКОВ ОТ ФАШИСТКИХ БОМБ.
НАКОЛКА НА ЛБУ В ВИДЕ Z БУДЕТ ДЛЯ НЕГО САМЫМ МЯГКИМ ИСПЫТАНИЕМ
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28.05.2022 16:09 Відповісти
Пустить на разминирование полей...
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28.05.2022 16:14 Відповісти
Без міношукача
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28.05.2022 16:45 Відповісти
Вот именно...
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28.05.2022 20:53 Відповісти
"Будет сидеть! Я сказал..." (с)
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28.05.2022 16:16 Відповісти
А був же колись "прилічним мальчіком з єврейської родини"...
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28.05.2022 16:40 Відповісти
ну и нахер его кормить , когда в стране идет война и я больше чем уверен не всем в армии ситно ...
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28.05.2022 16:43 Відповісти
И букву Z наколоть на лоб.
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28.05.2022 16:44 Відповісти
ЕЩЁ КОРМИТЬ СКОТИНУ !!!??? ПУСТЬ ЕГО ОТТРАХАЮТ И УБЬЮ НА ЗОНЕ !!!
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28.05.2022 16:48 Відповісти
Шось неясно. Якшо людина вбила іншу то це довічно. Якшо людина дала координати ворогу шо призведе до смерті багатьох людей не кажу там про техніку, то йому 15 років. Йому як мінімум позбавлення громадянства і довічно.
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28.05.2022 16:49 Відповісти
Ну нет такого наказания - позбавлення громадянства. Не совок же.
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28.05.2022 18:52 Відповісти
Англия это тоже не совок но в Англии уже лишали гражданства задеятельность против государства. Этот ублюдок своими действиями удил десятки Харьковчан. Лишить гражданства и на пожизненное и в таких условиях чтобы сдох в тюрьме за пару лет
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29.05.2022 03:05 Відповісти
Це треба .. любитель руського мира, водки,мата і картинок казок з тв..
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28.05.2022 16:51 Відповісти
И набутылить, предварительно отшвабрив, как на вонючей ********* принято.
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28.05.2022 17:06 Відповісти
На нього не встигла навестися цівка, багато їх є...хоч багато вже ґрунт український здобрює.
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28.05.2022 17:20 Відповісти
Есть предложения внести изменения в КПК Украины, где отдельной строкой прописать уголовную ответственность за корректировку огня для врага во время войны.
Максимальный срок наказания (пожизненно) с конфискацией.
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28.05.2022 17:30 Відповісти
Ага! Влип, очкарик!
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28.05.2022 18:38 Відповісти
Якесь чмо очкасте.
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28.05.2022 18:50 Відповісти
Какой то ботаник отье.анный.
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28.05.2022 19:05 Відповісти
Идейные дибилы это хуже всего, его наверное женщины не любили и оно влюбилось в вову пуйла
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28.05.2022 20:25 Відповісти
Отправить разбирать разрушенные дома, рыть окопы под обстрелами.
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28.05.2022 22:36 Відповісти
Мурло, короче говоря, и при том, не образованное, неуч ***************!
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28.05.2022 23:33 Відповісти
а чому **** замутили? шоб випадково не впізнали випущеного на волю
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29.05.2022 01:29 Відповісти
Тепер ще 15 років цю мерзоту у в'язниці утримувати, годувати за наш з вами кошт. Навіщо???
Поставили б до стіночки, одна пуля і все правосуддя. Це ж війна і правосуддя має бути воєнного стану.
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29.05.2022 09:07 Відповісти
 
 