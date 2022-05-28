Понад 150 міст у 20 країнах розірвали відносини з російськими "побратимами", - МЗС

Рішення про розірвання угод про побратимство з містами РФ вже ухвалили міста у США, Австралії, Канаді, Перу, Австрії, Польщі, Великій Британії, Німеччині, Норвегії, Іспанії, Італії, Данії, Естонії, Латвії, Литві та інших країнах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Міністерства закордонних справ.

"Понад 150 міст у більше ніж 20 країнах світу вже розірвали побратимські відносини із понад 160 містами у Росії.

Ще десятки - на шляху до цього, адже у світі розуміють, що не може бути ані дружніх, ані братських відносин з Росією.

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Рішення про розірвання угод про побратимство з містами РФ вже прийняли міста у таких країнах, як Австралія, Австрія, Велика Британія, Данія, Греція, Естонія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Німеччина, Норвегія, Перу, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Фінляндія, Чехія, Швеція, Нідерланди.

Крім того, нещодавно Союз міст Балтії прийняв рішення про виключення російських міст Санкт-Петербург і Гатчина зі свого складу. Натомість до складу організації як асоційованого члена прийняли українське місто Вільнянськ", - йдеться у повідомленні.