Інформації про можливий прямо сьогодні наступ на Київ у нас немає, - Міноборони

Станом на сьогодні інформація про повторний наступ на Київ не підтверджується, хоча загроза і Києву, і всій території України є постійно.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону.

"Станом на сьогодні такої інформації, яка б свідчила про можливий прямо сьогодні наступ (на Київ - ред), у нас немає. Але ми повинні розуміти, що загроза і Києву, і всій території України є постійно, тому що у нас війна - це по-перше. По-друге, найпростіший і найшвидший спосіб встановити контроль над всією Україною для ворога - це, звісно, захопити Київ. Тому ми повинні розуміти, що ці ризики є постійно", - зазначила Маляр.

Вона додала, що те, що нагнітається і створюються панічні хвилі, з великою ймовірністю може бути вигідно ворогу, і вони в тестовому режимі можуть запускати таку інформацію.

Напередодні російське видання "Медуза" з посиланням на власні джерела писало про нібито плани Кремля вдатися до нового штурму Києва.

"Програмою-мінімум", пише видання, для Москви є встановлення повного контролю над Донбасом, а виграти війну включно зі штурмом української столиці російське керівництво хоче до осені.

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