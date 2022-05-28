Інформації про можливий прямо сьогодні наступ на Київ у нас немає, - Міноборони
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Станом на сьогодні інформація про повторний наступ на Київ не підтверджується, хоча загроза і Києву, і всій території України є постійно.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону.
"Станом на сьогодні такої інформації, яка б свідчила про можливий прямо сьогодні наступ (на Київ - ред), у нас немає. Але ми повинні розуміти, що загроза і Києву, і всій території України є постійно, тому що у нас війна - це по-перше. По-друге, найпростіший і найшвидший спосіб встановити контроль над всією Україною для ворога - це, звісно, захопити Київ. Тому ми повинні розуміти, що ці ризики є постійно", - зазначила Маляр.
Вона додала, що те, що нагнітається і створюються панічні хвилі, з великою ймовірністю може бути вигідно ворогу, і вони в тестовому режимі можуть запускати таку інформацію.
Напередодні російське видання "Медуза" з посиланням на власні джерела писало про нібито плани Кремля вдатися до нового штурму Києва.
"Програмою-мінімум", пише видання, для Москви є встановлення повного контролю над Донбасом, а виграти війну включно зі штурмом української столиці російське керівництво хоче до осені.
Будь ласка, зачекайте...
Але, КГБ, у вас в под носом в хостелах селяться люди со снаряжением, видно в горы собрались...
Брест, Мозырь, Калинковичи, Гомель, Речица.
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Поки у нас військовою розвідкою керує Кірілка Буданов, а головою комітету з питань розвідки є Русланчік Демченко, вартість цих заяв - 0 !!!
інформація нi про що....зрозумiло що не буде поки що...
зараз пуйло зосередилось на лЫнЫрЫ та дЫнЫрЫ, насамперед на захопленнi двох
областей, на обстрiлах i руйнуваннi України та на пiвднi i на узбережжi, якi просрало Зе-
чмо та дєрьмак(агенти буратiно та козир).
прилетять в київ на аналоговнєт коврє самольотє