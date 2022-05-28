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Звільнені з полону українські військові повідомили про тортури, побиття та введення невідомих препаратів, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тюрьма,арест,сизо,заключение,колония

РФ продовжує порушувати Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими.

На цьому наголосила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час моніторингового візиту до закладу охорони здоров’я, де перебувають звільнені з полону українські військові, вони повідомили про факти катування та жорстокого поводження окупантів.

Більшість українських військовослужбовців було взято у полон окупантами під Маріуполем. Спочатку їх утримували в підвалах та господарських спорудах. Потім етапували до гауптвахти, слідчого ізолятору в місті Донецьку та виправної колонії №120, які розташовані на тимчасово окупованій території. У подальшому наших військових перевели до слідчих ізоляторів Таганрога і Воронежа.

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Під час етапування українським воїнам замотували очі скотчем, одягали на голову мішок, зв’язували руки мотузками.

У полоні українських військовослужбовців катували – погрожували вбивством, били та принижували", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Денісової, з особливою жорстокістю тортури застосовувалися до офіцерів і бійців "Азову".

"Під час допитів українських військовополонених ставили на коліна, били прикладом від автомата по пальцях ніг та відкритих ранах, застосовували плоскогубці, закидали зашморг на шию і душили. Крім того, катували електрострумом, били киянкою та ногами.

Українські військовослужбовці повідомили, що рашисти їм вводили невідомі препарати на літеру "М", після чого вони непритомніли та втрачали пам'ять.

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Окупанти змушували українських солдатів вчити вірш "Простите нас, родные россияне", гімн рф, історію створення герба та прапора рф, інакше – застосовували тортури і катування.

Українські жінки-військовополонені, які утримувалися в Донецькому СІЗО, розповіли, що у камерах, розрахованих на 2-3 особи, їх перебувало щонайменше 17-20. Замість санвузла – відро. Жінки були позбавлені засобів гігієни та можливості помитися. Стосовно них чинився психологічний тиск - на їхніх очах жорстоко били українських полонених чоловіків. Також полонянок примушували до статевих актів.

Життєво необхідна медична допомога пораненим українським військовослужбовцям не надавалась. Лікар оглянув їх лише перед переміщенням до табору військовополонених у місті Севастополі, де допомогу надавали представники МКЧХ.

Українцям не давали воду, лише 1,5 літра на 30-40 осіб, обмежували у харчуванні – на території ОРДО денний раціон складався зі шматка хліба і сала. Інколи даючи м’ясо рашисти знущалися і казали, що воно "людське".

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Українські військовослужбовці були позбавлені можливості зв’язатися з рідними. Картки з даними про особу військовополоненого для інформування своєї родини Центрального агентства розшуку МКЧХ, передбачені статтею 70 Женевської конвенції 1949 року, які повинні надсилатися одразу після взяття в полон, були заповнені лише безпосередньо перед обміном.

Вказаними злочинними діями рф порушила права військовополонених, гарантовані положеннями статей 17, 19, 20, 21, 22, 24-27, 29-31, 46, 48, 69-71 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими", - підкреслила Денісова.

Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну з закликом врахувати нові факти порушень.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+32
ось це і є евакуація по зеленські , кацапський полон з тортурами ...
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28.05.2022 15:57
+30
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28.05.2022 15:57
+21
а вы орков кормите и лечите по демократичнее
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28.05.2022 15:49
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а вы орков кормите и лечите по демократичнее
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28.05.2022 15:49 Відповісти
а москалів курячими стегнами в полоні пакують.. а де ж бенехренодіктова? зі своїми підозрами ??
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28.05.2022 15:50 Відповісти
Страшно уявити, що вони творять з азовцями, яких недавно "евакуювали".
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28.05.2022 15:54 Відповісти
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28.05.2022 15:57 Відповісти
ось це і є евакуація по зеленські , кацапський полон з тортурами ...
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28.05.2022 15:57 Відповісти
Якщо хто думає, що з захисниками Маріуполя орки поводяться інакше - той помиляється м'яко кажучи.
Вони можуть зробити виключення - наприклад, стосовно же Прокопенка, чи Паламаря, як медійних осіб, і не більше того.
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28.05.2022 15:59 Відповісти
Невідомі препарати це так звана бойова хімія ціль якої нанести невидимі травми і ушкодження щоб полонений втратив можливість втекти, супротивлятись, вести в майбутньому повноцінне життя, ефективно працювати, мати дітей і так далі. Савченко дахом поїхала не просто так.

Українська влада повинна зробити висновки і карати росіян.
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28.05.2022 16:04 Відповісти
ти херово знаєш історію савченко. це рашистська повія ще з середини нульових. Просто змі з неї зліпили героїню
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28.05.2022 16:13 Відповісти
надо тем же и отвечать
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28.05.2022 16:07 Відповісти
Нічого дивного, маскалі тупі кати.
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28.05.2022 16:09 Відповісти
Пора б вже і нам плюнуть на ті конвенціі!
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28.05.2022 16:36 Відповісти
РОССИЯНИ НЕ НУЖНЫ МЕЖДУНАРОДНОМУ СООБЩЕСТВУ !!!
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28.05.2022 17:05 Відповісти
якби шольц і макрон таке на собі випробували,
то мабуть не дзвонили би х!йлу цілувати йому дупу
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28.05.2022 17:19 Відповісти
Может как то научиться воевать командирам, и хенералам принимать нужные решения ,чтобы тысячи воинов не попадали в плен !
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28.05.2022 17:59 Відповісти
Щоб ти Зеленський усім своїм кварталом з усіма своїми жінками і дітьми в той полон потрапили!!!!
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28.05.2022 18:10 Відповісти
Сподіваюсь, кацапськіх виродків принаймі каструють в нас ?
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28.05.2022 18:55 Відповісти
США за рік до вторгнення РФ закликали Україну вивозити людей. Якби влада пішла на цей крок, у нас не було б економіки, - Зеленський

Джерело: https://censor.net/ua/n3344469
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28.05.2022 19:35 Відповісти
А зеленский продал Азовцев в плен кацапам. Гореть ему в аду за это
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01.06.2022 02:02 Відповісти
 
 