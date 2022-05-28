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Кулеба про світову продовольчу кризу: Вимагайте від Москви припинення блокади українського експорту

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

Українська сторона закликає вимагати від Москви припинення військової блокади українського продовольчого експорту.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Санкції проти Росії не мають відношення до глобальної продовольчої кризи, що розгортається. Єдина причина дефіциту, зростання цін та загрози голоду – російська військова фізична блокада 22 мільйони тонн українського продовольчого експорту в наших морських портах. Вимагайте від Москви припинити блокаду", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не розглядають військове втручання для розблокування портів України, - Пентагон

Автор: Ірина Дашківська
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28.05.2022 16:08 Відповісти
Надеюсь, этот флешмоб пойдет по всем кацапским областям. Бучу и Мариуполь в каждый кацапский город!
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28.05.2022 18:09 Відповісти
Тебе надо,ты иди и вымагай,а мы посмотрим как это у тебя получиться
Уже был ООН плохим и бесполезным,а потом ты их умолял гражданских с Мариуполя вывести.
Сьездий в Африку,им твое зерно может нужно
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28.05.2022 16:18 Відповісти
Хай тоді араби і негри їдуть до Німеччини .
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28.05.2022 16:19 Відповісти
Зачем уговаривать людоеда не есть людей, дайте противокорабельные и другие ракеты и он будет сидеть в своей пещере/бункере и не высовываться
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28.05.2022 16:20 Відповісти
а может всем странам собраться и дать московии люлей
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28.05.2022 16:28 Відповісти
Погано розумію чого мова про пшеницю. Може є сенс муку робити?
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28.05.2022 16:35 Відповісти
ООН має досвід "миротворчих" місій. Такою була місія ООН у Кореї. Командував військовим контингентом ООН американський генерал Макартур. Чому б ООН самій не спорядити місію для вивезення зерна з портів Одеси?! Україна ж не буде проти?! А Кулеба тут відбувся аморфним "вимагайте".
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28.05.2022 17:05 Відповісти
Яке зняття блокади????? Нехай тиснуть кацапів, щоб йшли нах з нашої землі!
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28.05.2022 17:28 Відповісти
 
 