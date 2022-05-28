Кулеба про світову продовольчу кризу: Вимагайте від Москви припинення блокади українського експорту

Українська сторона закликає вимагати від Москви припинення військової блокади українського продовольчого експорту.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Санкції проти Росії не мають відношення до глобальної продовольчої кризи, що розгортається. Єдина причина дефіциту, зростання цін та загрози голоду – російська військова фізична блокада 22 мільйони тонн українського продовольчого експорту в наших морських портах. Вимагайте від Москви припинити блокаду", - зазначив він.

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