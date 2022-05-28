УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11829 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
4 340 69
війна (56107) Зеленський (17376) Путін (21420) переговори з Росією (546)

Путін вибудував таку країну, в якій окрім нього ніхто нічого не вирішує, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Президент Володимир Зеленський заявив, що Путін вибудував таку державу, в якій ніхто окрім президента РФ нічого не вирішує.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Nos, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання не в тому, що я хочу з ним (Путіним. - Ред.) домовлятися, питання в тому, що там немає з ким домовлятися. Він вибудував таку державу, в якій ніхто нічого не вирішує. Тому не важливо, що каже їхній міністр закордонних справ. Неважливо, чи відправляє він делегацію поговорити з нами. Всі ці люди - вони ніхто, на жаль", - пояснив президент.

Читайте: Окупанти на захоплених територіях діють за "методичкою нацистів", - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+57
І нишком подумав: "І я так хочу".
показати весь коментар
28.05.2022 16:19
+42
А ти яку будуєш ?
Клон путінга блін
показати весь коментар
28.05.2022 16:20
+33
показати весь коментар
28.05.2022 16:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І нишком подумав: "І я так хочу".
показати весь коментар
28.05.2022 16:19 Відповісти
Почему тайно. Он тупо пытается сделать точно также. Но народец ему попался не такой.
показати весь коментар
28.05.2022 16:38 Відповісти
Та ну не такой, 73% народа это много, это просто тупик для Украины?
показати весь коментар
28.05.2022 16:42 Відповісти
73% від прийшовших на голосування 61% виборців. Це маенше половини виборців України.
Більшість з них, "протестні", за свідченнями мокшанського політтехнолога, з команди кандидата у президенти ВАЗеленського. Ті яким промила мізки бабломоська мосійчучка, бігус та інше меідіа-гуано.
Вони вже прийшли до тями. Давно.
показати весь коментар
28.05.2022 17:04 Відповісти
За сьогодні це вже десята "новина" від боневтіка.... в мене питанняя- про що??? Де відповіді на дійсно важливі питання???? Коли закінчиться ця ганьба???
показати весь коментар
28.05.2022 16:47 Відповісти
Їм неважливо про що. Аби постійно.
показати весь коментар
28.05.2022 18:18 Відповісти
И ты так хочешь, только у тебя ни хера не выйдет. Ты наглый, но... ладно после войны выскажусь, если выживу.
показати весь коментар
28.05.2022 19:07 Відповісти
А ти яку будуєш ?
Клон путінга блін
показати весь коментар
28.05.2022 16:20 Відповісти
Там трішки не так Клоун думає що він щось будує Але "будують" його!
показати весь коментар
28.05.2022 16:24 Відповісти
показати весь коментар
28.05.2022 16:26 Відповісти
Amerikanci sdelali pomilku - nado bylo pered tem kak dovatj oruzhie UA postavitj zelebobika na roztjazhku - hochesh oruzhije - tolko v obmen na kolomoiskovo
показати весь коментар
28.05.2022 16:51 Відповісти
Были б в таком случае без оружия.100%
показати весь коментар
28.05.2022 19:23 Відповісти
Заздрісно. ..
показати весь коментар
28.05.2022 16:20 Відповісти
таке враження що заздрість заговорила,ні хлопче в Україні таке не прокатить
показати весь коментар
28.05.2022 16:22 Відповісти
задолбал своим восхищенией ***** !!!
нахера нам эти рассуждения????
в очко заглянуть оправдываешь???
показати весь коментар
28.05.2022 16:22 Відповісти
нада Вову в бомбоубежитще было оправить в Азовсталь во сразу была бы и любовь и брак и развод с ******..... а так летает пацан в Ксомосе ......космонавт -хренов..тьфу сколько можно о ***** трендеть.... Вова-- забудь и выплюнь..
показати весь коментар
28.05.2022 16:35 Відповісти
а вчора чи коли арестовищ восхіщался командирами оркостану.
показати весь коментар
28.05.2022 18:14 Відповісти
И только случайность уберегла Украину от того же. Точнее не случайность, а сам *****, как ни странно. Ты ведь тоже о таком грезишь, верно, зебиленыш?
показати весь коментар
28.05.2022 16:23 Відповісти
Прямо дежавю: зе-лох будує таку саму країну, як і куйло.
показати весь коментар
28.05.2022 16:24 Відповісти
Кацапія і ***** повинні зникнути з нашої реальності. Бо по іншому ніяк,на жаль...
показати весь коментар
28.05.2022 16:25 Відповісти
Говори з ним при свідках, як робили інші, а не втіхаря під ковдрою.
Немає віри ні пуйлу, ні тобі.
показати весь коментар
28.05.2022 16:26 Відповісти
Зеленський, по суті, той же Путін, тільки на мінімалках.
показати весь коментар
28.05.2022 16:26 Відповісти
Бюджетный Путин😅
показати весь коментар
28.05.2022 16:28 Відповісти
Зе-ленський- 0!! Єрмак, коломойський, портнов і Ко...
показати весь коментар
28.05.2022 16:30 Відповісти
тільки ще більш зухвалий і егоцентричний.
путінг за першої каденції скромнішим був, зачно.
показати весь коментар
28.05.2022 16:32 Відповісти
А, точно такую как ты побудував?
А эти два Вована не родственники случайно,шо то я большой разницы не наблюдаю.
показати весь коментар
28.05.2022 16:27 Відповісти
я ще й не здивуюсь, якщо виявиться, що ця війна - це договорняк між зеленою владою і Кремлем.
показати весь коментар
28.05.2022 16:29 Відповісти
Помітно щось таке, правда.
показати весь коментар
28.05.2022 17:03 Відповісти
все там вирiшуэ iмперська iдеологiя! та вже не одну сотню рокiв.особистостi при владi змiнюються,а кацапський шовiнiзм при цьому явище постiйне.тiльки розвал злочинноi iмперii можна сприймати як перемогу!
показати весь коментар
28.05.2022 16:29 Відповісти
показати весь коментар
28.05.2022 16:33 Відповісти
Зелебобіки досі цього не розуміють.
показати весь коментар
28.05.2022 16:40 Відповісти
Біжи Зебіл на поклон виклянчив таки,Путин заявил, что Россия готова продолжать переговоры с Украиной
показати весь коментар
28.05.2022 16:34 Відповісти
О-о, знову про "миралюбівий руzzкій нарот"?
показати весь коментар
28.05.2022 16:34 Відповісти
А ти яку країну будуєш ? Чи забув як хвалився "что у нас все схвачено" Чому не даєш Порошенку виїхати за кордон та поспілкуватися з політиками серед яких починається розбрат,він реально допоміг би
показати весь коментар
28.05.2022 16:35 Відповісти
"- я, вань, такую же хачу!" (С)
показати весь коментар
28.05.2022 16:37 Відповісти
І шо оно таке меле? Вова краще мовчи, обо відповідай на питання ТАК чи НІ
показати весь коментар
28.05.2022 16:39 Відповісти
Ти будуєш країну точнісенько як росію. Еспресо, прямий і 5 викинув з ефіру. Порошенко, як Навальний. На говноплюсах одні наїзди на опозицію. На єдиних новинах тільки і чути як ти спасаєш Україну, як що щось погане, то це зовсім не кажуть або каже незеленський.
Зараз я не бачу різницю в політичному устрої між росією і Україной. Хоча Путін не зраджує росію, а блазень зрадник...
показати весь коментар
28.05.2022 16:39 Відповісти
Вже 95% луган. обл. окуповано ... І які дії?
показати весь коментар
28.05.2022 16:49 Відповісти
Зе равняется на своего кумира ВВХ.
показати весь коментар
28.05.2022 16:40 Відповісти
Да об этом даже кенгуру в Австралии знает, ты бы лучше заканчивал со своими "умнейшими" ежедневными высерами, задолбал уже!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
28.05.2022 16:42 Відповісти
Зовсім інша справа у нас!

У нас усе вирішують Коломойський та Єрмак, а Зєля артистично озвучує їх рішення
показати весь коментар
28.05.2022 16:42 Відповісти
Да, не повезло Куйлу. У него же нет Бени. Вот и приходится ему самому решать, а не видосики-гундосики по сценарию 95 квартала на все случаи жизни в эфире толкать.
показати весь коментар
28.05.2022 16:45 Відповісти
Миру придется потерпеть. 10 тысяч украинцев убивают, так пусть миллионы начнут голодать. Может тогда наконец-то кто-то грохнет злодея? И наложит на их оркостан 100 летнее энергетическое эмбарго
показати весь коментар
28.05.2022 16:50 Відповісти
Українцям глибоко пох*й, що там в Мордорі робиться і на Ху*ла в тому числі. Нам важливо, що в Україні! Але цей наш "фільософ" вже дістав своїми заученими "домашніми заготовками" з ОПи.
Зеленський руйнував державу так, щоб у ній вирішував він і ОП, але помішали громадськість, активісти, Порох, Турчинов, Чорновіл, Бутусов, Байден, ЄС, Ху*ло, можливо ще понос чи закреп...
А тепер Вова щось мовчить про свої обіСцянки про "припинення війни" і "мир в очах Ху*ла". Тому після перемоги України в війні, тобі пряма дорога в буцигарню з твоїми друзями-покидьками.
показати весь коментар
28.05.2022 16:57 Відповісти
Спочатку ВРУ(2023) потім зе.
Якщо доживе.
показати весь коментар
28.05.2022 17:03 Відповісти
Завидки беруть?
показати весь коментар
28.05.2022 16:57 Відповісти
Уберите сруля, у него очередной словесный понос. Дайте 44 летнему мальчику айкосик и он хоть на 8-9 часов перестанет позорить Украину.
показати весь коментар
28.05.2022 17:00 Відповісти
а тобі Зе так не буде)
показати весь коментар
28.05.2022 17:00 Відповісти
Мавзолейный Сарай путлера круче ГУЛАГа джугашвили...
Александр Орлов...бывший партеец удрал из советского Рая в 1938 году...когда воевал в Испании...написал книгу в Канаде...назвается "История Сталинских преступлений"...причеи удрал м поддинными Секретными документами тех кровавых лет...

Аудиокнигу Орлова можно найти в Ютьюбе...Бог в помощь...узнаете много интетесного...о чем даже не догадывались...в каком дерьме мы жили...
показати весь коментар
28.05.2022 17:00 Відповісти
Пану Президенту Зеленському дуже прикро, що на відміну від росії де країною керує виключно і одноособно сам президент, в Україні склалася система де Президентом Зеленським керують якийсь невідомий завгосп та дуже відомий багатий прохіндей.
показати весь коментар
28.05.2022 17:04 Відповісти
А в нас коломийський...
показати весь коментар
28.05.2022 17:05 Відповісти
Зе 3 года пытаеться построить страну,где оно играет роль ПРЕКРАСНОГО президента,все вопросы внешнеполитические решает Ермак,а внутренний распил бюджета - Коломйский,а делиться с нужными людьми он умеет.
показати весь коментар
28.05.2022 17:08 Відповісти
Так і хочеться сказати: "Подивися на себе в дзеркало і побачиш карикатуру на свого візаві".
показати весь коментар
28.05.2022 17:15 Відповісти
Зе-шобла вибудувала таку країну, в якій окрім дЄрьмака ніхто нічого не вирішує.
показати весь коментар
28.05.2022 17:20 Відповісти
И ОН УЖЕ НИЧЕГО НЕ РЕШАЕТ !!! ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ !!!
показати весь коментар
28.05.2022 17:21 Відповісти
Зеленский забыл что Ермак вместе с Безуглой восстановить Украину без Зеленского.
показати весь коментар
28.05.2022 17:24 Відповісти
а твои хозяева хотят построить такую страну, в которой ты будешь продолжать торговать своей гнусавой морденью по телеку, вешая народу лапшу на уши, а реально страну будет дерибанить совместный менеджмент, поставленный Беней и его партнером по уничтожению украинской государственности - ху..лом.
показати весь коментар
28.05.2022 17:29 Відповісти
Чоловіче, ти з якого дуба впав? Це український ресурс, а не "рашатудей"
показати весь коментар
28.05.2022 18:12 Відповісти
політолог бл*ть.
керуй домівкой.
показати весь коментар
28.05.2022 18:38 Відповісти
Послушай доброго совета, езжай быстренько в Оман, пока народ отпускает!
показати весь коментар
28.05.2022 18:39 Відповісти
Пожаловался или позавидовал? Ну и вождь нации!
показати весь коментар
28.05.2022 18:43 Відповісти
а ты ж, Зеля, сам хотел такую страну построить.
показати весь коментар
28.05.2022 18:46 Відповісти
Скажу чесно, на роялі у нього краще виходить...вертайся, ваван, до свого амплуа...можна навіть і в ростові
показати весь коментар
28.05.2022 19:38 Відповісти
Можно подумать . что зеленский руководит не так как Путин!! зеленский копирует путина один в один!!
показати весь коментар
28.05.2022 20:16 Відповісти
Путин построил страну, в которой за всё отвечает один козёл отпущения.
показати весь коментар
28.05.2022 23:20 Відповісти
 
 