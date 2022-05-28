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Путін вибудував таку країну, в якій окрім нього ніхто нічого не вирішує, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський заявив, що Путін вибудував таку державу, в якій ніхто окрім президента РФ нічого не вирішує.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю Nos, інформує Цензор.НЕТ.
"Питання не в тому, що я хочу з ним (Путіним. - Ред.) домовлятися, питання в тому, що там немає з ким домовлятися. Він вибудував таку державу, в якій ніхто нічого не вирішує. Тому не важливо, що каже їхній міністр закордонних справ. Неважливо, чи відправляє він делегацію поговорити з нами. Всі ці люди - вони ніхто, на жаль", - пояснив президент.
Топ коментарі
+57 Said_
показати весь коментар28.05.2022 16:19
+42 Ksenia VB
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+33 Ksenia VB
показати весь коментар28.05.2022 16:33
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Будь ласка, зачекайте...
Більшість з них, "протестні", за свідченнями мокшанського політтехнолога, з команди кандидата у президенти ВАЗеленського. Ті яким промила мізки бабломоська мосійчучка, бігус та інше меідіа-гуано.
Вони вже прийшли до тями. Давно.
Клон путінга блін
нахера нам эти рассуждения????
в очко заглянуть оправдываешь???
Немає віри ні пуйлу, ні тобі.
путінг за першої каденції скромнішим був, зачно.
А эти два Вована не родственники случайно,шо то я большой разницы не наблюдаю.
Зараз я не бачу різницю в політичному устрої між росією і Україной. Хоча Путін не зраджує росію, а блазень зрадник...
У нас усе вирішують Коломойський та Єрмак, а Зєля артистично озвучує їх рішення
Зеленський руйнував державу так, щоб у ній вирішував він і ОП, але помішали громадськість, активісти, Порох, Турчинов, Чорновіл, Бутусов, Байден, ЄС, Ху*ло, можливо ще понос чи закреп...
А тепер Вова щось мовчить про свої обіСцянки про "припинення війни" і "мир в очах Ху*ла". Тому після перемоги України в війні, тобі пряма дорога в буцигарню з твоїми друзями-покидьками.
Якщо доживе.
Александр Орлов...бывший партеец удрал из советского Рая в 1938 году...когда воевал в Испании...написал книгу в Канаде...назвается "История Сталинских преступлений"...причеи удрал м поддинными Секретными документами тех кровавых лет...
Аудиокнигу Орлова можно найти в Ютьюбе...Бог в помощь...узнаете много интетесного...о чем даже не догадывались...в каком дерьме мы жили...
керуй домівкой.