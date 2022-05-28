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Шольц та Макрон вкотре подзвонили Путіну: Закликали його піти на серйозні прямі переговори із Зеленським

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

макрон,шольц

Президент Франції та Емманюель Макрон та канцлер ФРН Олаф Шольц під час телефонної розмови з Путіним закликали президента Росії до негайного перемир'я та виведення військ з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що розмова відбулася з ініціативи Франції та Німеччини, вона тривала 80 хвилин.

"Канцлер і президент Франції закликали до негайного перемир'я та відведення російських військ. Вони закликали президента Росії піти на серйозні прямі переговори з президентом України та знайти дипломатичне вирішення конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Макрон і Шольц також закликали Путіна "забезпечити покращення гуманітарного становища цивільного населення" та "позитивно відзначили відданість президента Росії поводженню з полоненими військовими відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій, та забезпечення необмеженого доступу для Міжнародного комітету Червоного Хреста".

Крім того, лідери Німеччини та Франції також говорили з Путіним про глобальну продовольчу ситуацію, "яка особливо загострилася внаслідок агресивної війни з боку Росії".

Також читайте: "Путіну не може зійти з рук його цинічна, нелюдська війна", - Шольц підтримав відправлення зброї до зони бойових дій в Україні

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+60
опять эти два долбо..ба всё портят
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28.05.2022 17:00
+22
Сразу *****.
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28.05.2022 17:01
+22
Звонители. Хочется вам засунуть в зад телефон и звонить на него круглые сутки.

Оружие нужно и Путятишна сама побежит на переговоры. Будет их умолять когда его армию начнут жёстко громить.
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28.05.2022 17:02
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опять эти два долбо..ба всё портят
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28.05.2022 17:00 Відповісти
Тому що вони вже змушені сісти хоть на якийсь стілець - довше тягнути вже нікуди
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28.05.2022 17:02 Відповісти
Переговоры о чем ? Зеленский скотина что ты хочешь на них подписать ?
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28.05.2022 19:43 Відповісти
Перемовини про виведення військ та закінчення війни, кеп. Якщо не згодний, то можеш особисто повоювати не тільки в інтернеті
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28.05.2022 21:35 Відповісти
Один ДОЛБО(Макарон) а другий ЛОПО(Шольцушка).
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28.05.2022 17:15 Відповісти
Він того не согласився бо вони йому не полизали яйця.
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28.05.2022 17:18 Відповісти
вроде серьезные люди...а такие ********
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28.05.2022 17:50 Відповісти
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28.05.2022 17:17 Відповісти
Три! Є ще один,в Україні!
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28.05.2022 18:20 Відповісти
два бесхребетных, безвольных слюнтяя !!!!
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28.05.2022 18:30 Відповісти
Сразу *****.
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28.05.2022 17:01 Відповісти
Шо, опять ? (с)
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28.05.2022 17:01 Відповісти
Знов Шульц крутить шарманку)
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28.05.2022 17:01 Відповісти
это Мельник виноват, обидел юродивого
https://censor.net/ua/news/3344155/sholtsu_brakuye_liderstva_ta_smilyvosti_posol_melnyk
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28.05.2022 17:44 Відповісти
Ні, це винен твій комплекс неповноцінності (меншовартості)
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28.05.2022 21:38 Відповісти
Біба і Боба...
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28.05.2022 17:02 Відповісти
Льолік і Болік.
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28.05.2022 20:21 Відповісти
Звонители. Хочется вам засунуть в зад телефон и звонить на него круглые сутки.

Оружие нужно и Путятишна сама побежит на переговоры. Будет их умолять когда его армию начнут жёстко громить.
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28.05.2022 17:02 Відповісти
Про що взагалі можна розмовляти з ******? Вони б краще зброї нормальної більше дали. А ми вже тоді самі з ним поговоримо...
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28.05.2022 17:03 Відповісти
шольц хочет передать путину, что дальше подшольцивать уже не получается?
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28.05.2022 17:03 Відповісти
У відповідь путін запропонував екскурсію крейсером "Моцква".
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28.05.2022 17:04 Відповісти
Не думаю що ***** захоче на переговорах говорити про репарації Україні віддавати південь Донбасс і Крим а без них це не закінчення війни
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28.05.2022 17:05 Відповісти
ці гниди тільки підіграють бункерному і його ЧСВ і роздутому его русні, вони насміхаються зі свіиу, бачачи що вони реально можуть силою повагу до себе і страх = повага... посміховисько і шлюхольц і мікрон і драгі
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28.05.2022 17:05 Відповісти
и ***** им опять навешало на ухи (спецом так пишу)))
1. рашка - харошая, укры - сами виноваты
2. рашка не при чем - укры сами не хотят вывозить зерно, даже заминировали проход
3. рашка подмагнет с зерном чтоб никто не умер в Африке, но Европа сразу снимет санкции
4. рашка точечно бьет по военным базам...а от укры специально стирают с лица земли бамбас
5. прищемите клоуна чтобы он не выпрашивал тяжелое вооружение ибо рашка может обидиться..
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28.05.2022 17:06 Відповісти
кратко и звучит как эхо из питерской подворотни
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28.05.2022 20:42 Відповісти
два гнойный п@дора
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28.05.2022 17:07 Відповісти
и повестка готова. возвращаемся к границам 13 года, контрибуции и репарации. в обмен на снятие санкций на поставку лаптей и балалаек.
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28.05.2022 17:08 Відповісти
"...до негайного перемир'я та виведення військ з України. " nu esli oni prjamo tak i skazali to hotja by estj opravdanie
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28.05.2022 17:08 Відповісти
Хотят заглянуть, туда куда хочет все время заглянуть Зебил, чтлбы потом ему передать, что они там увидели. Правда по телефону.
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28.05.2022 17:08 Відповісти
все эти твари работают на х.йла...
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28.05.2022 17:17 Відповісти
а зеленский на кого работает ? ведь он хочет того же самого
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28.05.2022 19:45 Відповісти
один хочет ему сохранить лицо, другой - жопу.
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28.05.2022 17:09 Відповісти
хотів би бачити ті дзвінки як би ***** розпідячювало ракетами не Україну а франчуковію і німетчіну...
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28.05.2022 17:10 Відповісти
Они бы сдались за 5 минут. У Франции уже и опыт имеется - легла перед Гитлером в свое время.
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28.05.2022 18:01 Відповісти
так вони ж в НАТО, їм все пофігу
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28.05.2022 18:28 Відповісти
Чим більше вони нададуть ******** зброї, ти швидше здійсняться їх вимоги...що не ясно
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28.05.2022 17:13 Відповісти
Путлер конченный маразматик. Он будет разговаривать только с Байденом как Президентом США. А хитрый Джо доводит до истерики бункерфюрера с помощью Макрона и Щольца. И накачивает Украину вооружением.
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28.05.2022 17:13 Відповісти
як же дістав вже цей секс по телефону,дайте важку зброю і ***** вам сам подзвонить
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28.05.2022 17:16 Відповісти
Опять мимо оружия для Украины
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28.05.2022 17:18 Відповісти
Уболтали Землю построить новоОтсоZZiю путлера от Харькова до Oдеси,...
Точно так Саркози уболтали Саакашвили в 2008 г.
Хрянція рулить...пляяя...
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28.05.2022 17:20 Відповісти
Шольц та Макрон - дві падли...
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28.05.2022 17:21 Відповісти
винищуйте танки ..
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28.05.2022 17:34 Відповісти
Двое из ларца, одинаковых с лица.

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28.05.2022 17:22 Відповісти
ВВХ хочет, чтоб они сорвали поставки оружия США Украине. Подстилки кремлёвские.
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28.05.2022 17:24 Відповісти
Я думаю це не випадковий дзвінок. Зараз рашисти відіжмуть донецьку і луганську області повністю, а потім у рашистів вже не буде сил йти далі. Тому їм потрібна пауза для накопичення техніки і сил для наступних операцій або для остаточного закріплення окупації сухопутного коридору в Крим. І тут корисні ідіоти кремля виходять на сцену з заявою про перемир'я. не важко здогадатися, хто їм порекомендував відкрити рота.
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28.05.2022 17:25 Відповісти
ви повністю праві, я вважаю.
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28.05.2022 18:30 Відповісти
Там (с *****) переговоры вести бесполезно. Одной волостью оно не ограничится.
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28.05.2022 17:26 Відповісти
От всі ображають цих двох, а я що подумав... А може це зеля їх просе
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28.05.2022 17:27 Відповісти
Можливо розмови з військовим злочинцем в ********* світі надають автоитету нинішнім політичним діячам Франції та Німеччини, чи може вони цікавляться в який спосіб солдати путіна гвалтували та вбивали українців?
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28.05.2022 17:29 Відповісти
Макрон і Шольц такожпозитивно відзначили відданість президента Росії поводженню з полоненими військовими .Горите в огне суки продажные
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28.05.2022 17:30 Відповісти
от да. звідки вони взяли цю інфу???
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28.05.2022 18:31 Відповісти
Как же за*бали эти два придурка Макрон и Шольц.
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28.05.2022 17:30 Відповісти
Две старые ************ - Макарона и Шмонька, хватит звонить и выражать обеспокоенность, это "левые маневры". Просто разрешите своим поставщикам поставить в Украину танки, РСЗО, ствольную артиллерию, ПЗРК и боевую авиацию.
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28.05.2022 17:34 Відповісти
Фишка тут в другом...
Британия Польша страны Балтии хотят создать новое ЕС и НАТО...без шавок путлера типа Франция Германия Австрия и Венгрия...
Песков выразил озабоченность...типа это подорвет единство ЕС и НАТО...спалился чувак..

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28.05.2022 17:35 Відповісти
Вони вже по двоє дзвонять? Груповухи захотілося?
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28.05.2022 17:38 Відповісти
Так вони сосучки)))
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28.05.2022 18:06 Відповісти
- фсьо также іграєт шарманка
В Паріже ана чужеСранка ©
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28.05.2022 17:39 Відповісти
А чого це цим "миротворцям" не йметься?? Їм було мало переговорів з Пуйлом?? Хочуть поторгувати українськими землями?? В їх щирі наміри я не вірю!!
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28.05.2022 17:42 Відповісти
сказочные долбаёбы
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28.05.2022 17:44 Відповісти
Євросоюз маріонеток рашистської орди...
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28.05.2022 17:45 Відповісти
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28.05.2022 17:47 Відповісти
изменяет своей старушонке, подлец
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28.05.2022 17:52 Відповісти
У Вас шедевральне почуття гумору! Просто РЖУ!😀)))
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28.05.2022 17:56 Відповісти
биба и боба
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28.05.2022 17:58 Відповісти
Два лідери Європи ,знають ,що після перемоги України є велика імовірність ,що вони зійдуть на маргінес а їхні країни та економіки втратять сьогоднішні позиції..Тому і така поведінка.
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28.05.2022 18:00 Відповісти
Цікаво, під час Другої світової хтось пробував влаштувати переговори гітлера з євреями? Макрон і Шольц зовсім не розуміють, що відбувається.
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28.05.2022 18:03 Відповісти
Навпаки: вони чудово розуміють, що відбувається.

Багаторічне вибудовування економічних зв'язків з монстром поступово (чи й швидко) накривається мідною балією.
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28.05.2022 18:12 Відповісти
срочно нужно получить от ******** инструкции ))) Штаты РЗСО поставляют
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28.05.2022 18:04 Відповісти
Хлопаки відпрацьовують по контракту, правда, десь в середині, здогадуються що контракт заключили типу Пуйловий.
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28.05.2022 18:06 Відповісти
Шольц і Макрон вирішили задовільнити сакральну мрію про зустіч в Ватікані двох видатних @..... і цим самин отримати благовоління величайших.
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28.05.2022 18:09 Відповісти
Короткий зміст переговорів:

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28.05.2022 18:10 Відповісти
два конченных выродка !!!! щас опять начнут блеять шоб Украина отказалась от территорий !!!
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28.05.2022 18:21 Відповісти
Эти два долбоящера дают надежду бункерному фюреру, дэбилы **** конченные
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28.05.2022 18:21 Відповісти
Кто вьезжает в суть, видит как старая европа больше напоминает гангрену. Эт очень интересные континентальные перемены, по этому у этих ребят зудит. Биба и Боба пусть даже с подачками Байдена пытались слить Україну, но шото пошло не по плану. В итоге США вовремя ретировались на нашу сторону, а Британия вовремя заметила политику Бибы и Бобы, своевременно брексанулась. Вспомните пердячую реакцию этих господ на заявления о создании U24 (чья доподленно идея неизвестно), они же гарантами и не стали)))))) А потом и ДжонсонЮк выдал "давайте создадим новые оборонные блоки и содружества государств". Кроме того, UK имеет желание пересмотреть лидерство на востоке (что для нас весьма таки неплохо). Тут в онлайн режиме происходит неполный развал Европы из-за политических импотентов-шантажистов, и зарождение новой силы ("May the Force be with you") при участии сильнейших оборонных государств...Можно только предположить: звонки идут не с целью узнать о погодке в Мацкве, а как вопрос для куйла - Сколько еще удерживать нам поставки вооружения, для мнимых успехов оркоармии.
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28.05.2022 18:22 Відповісти
У Шольца вообще чувство собственного достоинства отсутствует. Его депутат госдуры рашки дебилом и ублюдком на весь мир обзывает , а он инициатору этих оскорблений названивает. Сюр какой-то. Во что превратились немцы, жесть.
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28.05.2022 18:23 Відповісти
Всё, фрицы и лягушатники сдулись. Они не союзники.
Только на США и Англию можно положиться.
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28.05.2022 18:31 Відповісти
***** спешит до начала поставок лендлиза застолбить "мир" в нужных ему границах, потому что понимает, что после поставок - не затащит. Активировал все, что есть, на всех фронтах. Вот Шольцы с Макронами и требуют "мирных переговоров".
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28.05.2022 18:32 Відповісти
Французы во Второй мировой лизали жопу Гитлеру.
А сейчас тоже самое делают Путлеру.
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28.05.2022 18:35 Відповісти
Два дибила - это сила!
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28.05.2022 18:52 Відповісти
Сладкая парочка евроимпотентов
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28.05.2022 19:01 Відповісти
Два идиота.
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28.05.2022 19:06 Відповісти
Знову почнуть якусь дичину нести півтора місяця .
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28.05.2022 19:32 Відповісти
німецько- французьскі членососи куйла , по його ж вказівці йому позвонили.Екстренно потрібно рашистського кровопивцю спасати, інакше з американсько- англійською пітримкоюУкраїни, куйлу туруба (тьфу ,труна)
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28.05.2022 19:35 Відповісти
Ну и что, сторговались? Почём нынче идёт Украинская земля?
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28.05.2022 19:43 Відповісти
Негарно таке казати,але в нас кажуть "подзвоніть яйцями по батареях".
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28.05.2022 19:45 Відповісти
А журавлёву Шольц не хочет позвонить?
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28.05.2022 19:56 Відповісти
Как они не могут понять, что ихнее нытье гопника только раззадоривает.
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28.05.2022 20:09 Відповісти
На ці порожняки могли витратити хвилину… А решта 79 ви уйобки чим займались???
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28.05.2022 20:33 Відповісти
И шо ответило ясное солнышко на грязной карте мира ? Сдавайтесь, иначе держите меня семеро, всех порву на мелкие кусочки.
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28.05.2022 20:47 Відповісти
Шановні форумчани,як заявляли у Макрона,він нічого,без згоди зе,ху№лу не каже,отже про переговори попросив їх зе!
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28.05.2022 20:58 Відповісти
Вони як два гоміка , ці два придурки . Ніякої гідності , ніякої самоповаги . Не розумію таких людей .
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28.05.2022 21:24 Відповісти
Как они за..бали! Пора уже посылать их за русским кораблём!
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28.05.2022 22:48 Відповісти
Кто их просит за нас решать? Клуб любителей пукина.
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28.05.2022 23:37 Відповісти
Два дєбіла - єто сіла...
Для пукіна такі розмови - визнання його величі й права вирішувати долі цілих держав. І прояв слабкості.
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29.05.2022 05:05 Відповісти
Передзвонили та оримали дериктиви...)))
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29.05.2022 12:01 Відповісти
Якщо вони такі із себе "миротворці" то нехай Франція подарує росії Корсіку, а Німеччина якийсь із островів у Балтійському морі, замість Криму та Донбасу. Думаю, рашку це цілком влаштує, вона створить там віськові бази і стане ближчою до своїх французських та німецьких друзів))) І можна буде не дзвонити по телефону, а зустрічатися особисто
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29.05.2022 16:12 Відповісти
 
 