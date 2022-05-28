Шольц та Макрон вкотре подзвонили Путіну: Закликали його піти на серйозні прямі переговори із Зеленським
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Президент Франції та Емманюель Макрон та канцлер ФРН Олаф Шольц під час телефонної розмови з Путіним закликали президента Росії до негайного перемир'я та виведення військ з України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зазначається, що розмова відбулася з ініціативи Франції та Німеччини, вона тривала 80 хвилин.
"Канцлер і президент Франції закликали до негайного перемир'я та відведення російських військ. Вони закликали президента Росії піти на серйозні прямі переговори з президентом України та знайти дипломатичне вирішення конфлікту", - йдеться в повідомленні.
Макрон і Шольц також закликали Путіна "забезпечити покращення гуманітарного становища цивільного населення" та "позитивно відзначили відданість президента Росії поводженню з полоненими військовими відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій, та забезпечення необмеженого доступу для Міжнародного комітету Червоного Хреста".
Крім того, лідери Німеччини та Франції також говорили з Путіним про глобальну продовольчу ситуацію, "яка особливо загострилася внаслідок агресивної війни з боку Росії".
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Оружие нужно и Путятишна сама побежит на переговоры. Будет их умолять когда его армию начнут жёстко громить.
1. рашка - харошая, укры - сами виноваты
2. рашка не при чем - укры сами не хотят вывозить зерно, даже заминировали проход
3. рашка подмагнет с зерном чтоб никто не умер в Африке, но Европа сразу снимет санкции
4. рашка точечно бьет по военным базам...а от укры специально стирают с лица земли бамбас
5. прищемите клоуна чтобы он не выпрашивал тяжелое вооружение ибо рашка может обидиться..
Точно так Саркози уболтали Саакашвили в 2008 г.
Хрянція рулить...пляяя...
Британия Польша страны Балтии хотят создать новое ЕС и НАТО...без шавок путлера типа Франция Германия Австрия и Венгрия...
Песков выразил озабоченность...типа это подорвет единство ЕС и НАТО...спалился чувак..
В Паріже ана чужеСранка ©
Багаторічне вибудовування економічних зв'язків з монстром поступово (чи й швидко) накривається мідною балією.
Только на США и Англию можно положиться.
А сейчас тоже самое делают Путлеру.
Для пукіна такі розмови - визнання його величі й права вирішувати долі цілих держав. І прояв слабкості.