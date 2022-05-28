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війна (56107) Зеленський (17376) евакуація (1920) економіка (714)

Зеленський розповів, чому не були евакуйовані люди перед вторгненням: "Нам пропонували рити окопи, вивозити людей, але не варто створювати паніку"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

біженці

Україну попереджали про російське вторгнення, а західні партнери, зокрема США, закликали готуватися до війни і вивозити людей за рік до початку бойових дій. Однак українська влада вирішила не сіяти "непотрібну паніку" і не знищувати економіку держави.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю нідерландському Nieuwsuur, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Наша країна готувалась, ми знали, що це (російське повномасштабне вторгнення. - Ред.) може бути будь-коли. Нам пропонували бити у дзвони, рити окопи, вивозити людей з держави, і це треба було робити за рік до вторгнення", - сказав він.

Президент зазначив, що був не згоден з таким рішенням, оскільки це вплинуло б на українську економіку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін вибудував таку країну, в якій окрім нього ніхто нічого не вирішує, - Зеленський

"Я з цим не погоджуюся, тому що не варто створювати непотрібну паніку. Це вплинуло б на нашу фінансову ситуацію, бюджет та економіку. Тепер ми це чудово розуміємо. Тільки коли вторгнення почалося, ми зробили ці кроки", - сказав Зеленський.

За його словами, зараз Україні не вистачає щонайменше 5 млрд доларів у бюджеті.

"Цей дефіцит виник у березні. Якби українська влада пішла на запропонований США крок, то у нас більше не було б економіки. Тоді нам було б дуже важко. Ми зрозуміли, що гривня впаде, як і гроші та компанії людей. І я думаю, це були великі ризики", — зазначив президент.

Водночас він наголосив, що українська армія була готова до нападу.

"Ми це показали їм", - сказав він.

Також читайте: Минулої доби з Луганщини вдалося евакуювати 31 мешканця, - Нацполіція

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+169
Дебіл, за що нам така кара 73% кінчені підари.
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28.05.2022 17:04
+128
Он не идиот. Он сознательно угробил жизни десятков тысяч людей. За год можно было перенести особенно критичные производства в глубину страны. Заигод можно было значительно укрепить армию и оборону, закупить современное вооружение. А оно просто тырило бабло на большом воровстве и боролось с неугодным Порохом и неугодными телеканалами. Даже перед самой войной оно вливало миллиарды не в армию, а в свои ручные телеканалы "Дом" и "Рада", куда собрало всех холуев с каналов Медведчука.
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28.05.2022 17:15
+123
Зате люди були б живі... Просто ідіот
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28.05.2022 17:04
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З кожним відосіком президент розкриває нам все більше таємниць щодо підготовки до війни та розкриває нам свою безцінну душу "патріота". слів немає. розум не сприймає...
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28.05.2022 22:37 Відповісти
Цей відосний довбойоб нерозуміє,що варнякати смертельно опасно. Кретин
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28.05.2022 23:17 Відповісти
А якщо балотуватимуться Зєркаль, Залужний, Шаптала, Бутусов?
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28.05.2022 23:04 Відповісти
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28.05.2022 23:18 Відповісти
за Зеркаль!
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28.05.2022 23:29 Відповісти
Навіщо ви їх підставляєте? Будьте стриманніше, інколи краще притримати свій "фонтан" - задля доброї справи.
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29.05.2022 00:05 Відповісти
Я хочу щоб ця мерзота Зєля, Лєнка і вся його уйобіщна шобла зогнили в тюрмі. Тільки довічне.
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28.05.2022 22:43 Відповісти
Краще б воно мовчало так би за розумного зійшло отже повезло нам так повезло.
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28.05.2022 22:51 Відповісти
Я дико извиняюсь он Экономику спасал избивая ФОПов и вводя кассовые аппараты? А людей спасать перед войной не нужно было? Экономику можно востановить быстрее чем людей, но власть похоже не о том думала.
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28.05.2022 22:54 Відповісти
Яке воно дурне.
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28.05.2022 22:55 Відповісти
Зє-банат наговорив вже собі на ...
Як кажуть, дай Бог щоб повернутися живим з фронта...
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28.05.2022 23:00 Відповісти
Бубочка просто вбивця
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28.05.2022 23:07 Відповісти
На півдні прекрасно видно підготовку. Так само як зі зброєю.
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28.05.2022 23:16 Відповісти
Гітлери відпочивають!!! Яке ***** гірше?
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28.05.2022 23:23 Відповісти
я представляю в каком шоке разведки США и Англии смотрели на зеленского, который отдыхал в Буковели в январе, ни хрена не делал для защиты страны и закупал смартфоны для бабусь, это как поезд несся на полной скорости к очевидной катастрофе прямо перед собой.. Или полный дебил, или договорняк с кацапами....
Жуткое ощущение.
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28.05.2022 23:28 Відповісти
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28.05.2022 23:31 Відповісти
проголосую до ВР за Зеркаль. Залужного. Бутусова. Порошенка. генерала Сергія Кривоноса. генерала Дмитра Марченка, генерала Василя Бурбу. дипломата Романа Безсмертного. сотника Майдану \ ветерана АТО Володимира Парасюка. продовжуйте список далі... ...
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29.05.2022 00:12 Відповісти
за генерала ГОРДИЙЧУКА . ЮРИЯ ЛУЦЕНКА . КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ . ЖУРНАЛИСТА ВИСОЦЬКОГО . МУСТАФА ДЖЕМИЛЕВ . РЕФАТ ЧУБАРОВ . ОЛЕКСИЙ ГОНЧАРЕНКО . ЯНА ЗИНКЕВИЧ . ЯНИНА СОКОЛОВА
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29.05.2022 07:55 Відповісти
За то по дорогам хорошим поездили! Не долго правда.
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29.05.2022 00:15 Відповісти
Это не президент, а настоящее чудовище, которое ради бабла (экономики) пустит в расход сотни тысяч украинцев. Абсолютное зло.
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29.05.2022 00:22 Відповісти
Только дебильний мудак может так рассуждать. Вот она вся сущность зеленой шмаркли.
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29.05.2022 00:27 Відповісти
Это epic fail. От этого не отмыться. Потому, что это кровью тысяч украинцев залито.
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29.05.2022 00:30 Відповісти
Скажи это десяткам тысяч мертвых Мариупольцев , скажи это более миллиона увезенным в рашку , скажи это убитым в Буче,Ирпене и так далее , скажи это Херсонцам ! Выйди к людям в Киеве и просто скажи им это! И ты ,чмо зеленое (мое личное мнение) , увидишь их реакцию! Только не бери с собой охрану!
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29.05.2022 00:38 Відповісти
****, значит паника - это ПЛОХО, а оставить ОРКАМ на растерзание жителей всех приграничных областей - это ХОРОШО???
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29.05.2022 00:42 Відповісти
ДУРАК
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29.05.2022 00:44 Відповісти
Враг оно - 🤢💩‼️ГОТОВИЛИ КАПИТУЛЯЦИЮ ,НО ЧТО- ТО пошло не так ‼️
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29.05.2022 05:19 Відповісти
"рити окопи, вивозити людей з держави, і це треба було робити за рік до вторгнення"
Практика показала что вырыть окопы и сделать укрепленные доты можно вполне за 2 недели всего-как это сделали бойцы ТРО под Киевом уже во время боевых действий(кто ездил из Киева в пригород-тот прекрасно видел КИЛОМЕТРЫ траншей и закрытых блиндажей.
Если -бы у Зеленского была совесть или мозги то по мере того как Путин концентрировал войска на границе РБ-Зеленский должен быдл отдать приказ делать укрепления траншеи вдоль дорог ведущих из РБ и из Крыма а так-же заранее заминировать ВСЕ мосты,эстакады и участки доорог с круглосуточной охраной этих заминированных участков И тогда-бы рашисты не дошли-бы до Киева за ТРИ дня и не взяли-бы Херсон и Юг Украины за 3 дня А теперь ВСУ будет терять тысячи солдат выбивая русских и сюга и востока-поскольку нападать на укрепленные позиции всегда в разы тяжелее чем обороняться находясь на этих укрепленных позициях
Ну и рассредоточивать военные склады с оружием,хранилища ГСМ расстредоточивать(в Украине полно ангаров куда можно завезти большие емкости и хранить в них солярку и бензин.
Зеленский то полный профан угробивший и экономику и обороноспособность
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29.05.2022 00:47 Відповісти
Россией и российской армией управляют подонки, но не полные дебилы. Вся подготовка была бы замечена. На местах нашлось бы немало таких, кто бы передал и конкретную информацию. А группировка, напавшая на Украину, не 23-го февраля появилась возле границ. Да, под Киевом, за пару недель было вырыто и сделано много чего. И не только бойцами ТРО, а и волонтёрами. Многие предприятия помогли техникой, материалами. Бесплатно, причём. А, теперь, представьте себе всё это до того как "путин напал"... Я, очень смутно, представляю себе реализацию такого проекта. По поводу всего остального - если бы не было сделано, вообще, ничего, то, как и вещала рашенпропаганда, ПВО и авиация были бы уничтожены в первые же дни. И технику нечем было бы заправить. А так, как видите, брыкаемся.
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29.05.2022 02:31 Відповісти
Даруйте, тобто росіянам було б легше вцілити по 10 місцям розміщення пального ніж по одному? Якась хибна логіка. А Ви не думали, що якби вся країна готувалася, то колаборантів було б менше. Наступ зупиняли б не в цивільній забудові, жертв і руйнувань було б менше.. А якби почали закуповувати озброєння і підготовку війська за рік, то і пуйло б остерігся нападати у такий спосіб.... А про Зе і економіку, то пам'ятаєте такого собі Гончарука із його "у зеленского дуже примітивне уявлення про економіку". Не варто виправдовувати зе. Він не має ані реальної освіти, ані досвіду роботи. Та і на власних помилках вчитися не особливо здатний. Його дії перед вторгненням підпадають щонайменше під визначення ст 25 ККУ" кримінальна протиправна самовпевненість".
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29.05.2022 04:06 Відповісти
вас будуть вбивати, але не варто панікувати!

ПОВНИЙ ДЕБІЛ!

тепер стало зрозуміло, як нацики змогли вбити стільки євреїв під час другої світової. євреї просто не панікували.... їх вбивали, а вони не панікували.
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29.05.2022 01:08 Відповісти
плдонок и предатель.за все будет отвечать шмаркля зеленая
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29.05.2022 01:09 Відповісти
А вот и вонючая ложь и манипуляция с оправданиями сцаря пошла.

Не нужно сравнивать холодное и квадратное, не нужно сравнивать принудительную эвакуацию в кратчайший срок и эвакуацию, которую можно было растянуть на месяцы, если не на год.

Был целый год в запасе, можно было элементарно вывезти с приграничных городов и сел детей, женщин, пожилых в санатории, лагеря, школы на западе Украины.

Какое в п343зду прикрытие, что за невероятная чушь?!

Эти 8 миллионов, эти тысячи автобусов и легковушек на всех дорогах мы и наблюдали 24 февраля и никакого коллапса, никакого прикрытия рашистских танков и сожженных колон не случилось.

На Житомирской трассе была пробка длиной в 13 часов, но как-то рашисты за 3 часа до Львова не дошли?

Ваша ложь и оправдания сцаря, такие мерзкие, как и рашистская пропаганда, оправдывающая убийства украинцев.
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29.05.2022 02:32 Відповісти
Тобто зараз трильонні втрати і розвал економіки це дешевше? І найголовніше сотні тисяч жерт і мільйони зруйнованих доль людей... Вам знайомий вислів "профілактика вигідніше за лікування"?
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29.05.2022 04:09 Відповісти
ліквідація пройшла успішно
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29.05.2022 04:19 Відповісти
галала. чиновників як блох на хворій собаці. Можна було зібрати низову ланку і просто пройти по житлах і донести кожному, аби вивезли дітей. пр
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29.05.2022 04:23 Відповісти
усім крокам влади буде дана правова та моральна оцінка, але після того як народ україни втопче російську ********** в пекло.
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29.05.2022 02:23 Відповісти
Ну сам собі і дай..
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29.05.2022 04:02 Відповісти
відмазчиків кривавих теж оціни
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29.05.2022 04:24 Відповісти
відмазка тюремного шістки на побігушках в пахана. Економіка доріг для ворога , для власної кишені щедро полита кров"ю і стражданнями переможців відбору
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29.05.2022 04:18 Відповісти
Зеленський цинічний брехун! Його першими попереджали британці, десь у листопаді. Потім американці попереджали 28 разів! В першій половині січня приїздив голова ЦРУ і показував детальні плани вторгнення і приблизні терміни. Це приблизно півтора місяці до росіянського нападу, а не рік, як розказує Зеленський. За цей час можна було і оборону зміцнити і евакуацію провести. А "непотрібна паніка" коштувала Україні десятків тисяч мирних жителів. Їх смерті на совісті Зленського! І за це ця гнида має відповісти!
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29.05.2022 04:28 Відповісти
І що, багато з Бєнєю встигли того бюджетного бабла розпиляти? Скільки в перерахунку на одного закатованого українця?
Що там в тебе на Кіпрі, кубишка вже повненька? Чи треба ще з західної гуманітарки трошки БєнціонВалерійовичу відшматувати?
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29.05.2022 05:12 Відповісти
Оцінку рівня професійності військово-політичного керівництва країни до війни і під час війни має дати спеціальна по- справжньому незалежна комісія. Її висновки стануть доказовим матеріалом для десятків кримінальних справ. Будуть і зради, і неналежні виконання службових обов"язків і багато іншого.
Щасливі будуть ті, хто понесе політичну відповідальність. "Ми не знали, що ворог нападе, і тому не готувались" або "Ми знали і були готові, але нікому про це не казали" - вже не проконає. Жертви захисників і цивільних, дітей - Господи, цих маленьких Ангелів - вимагають помсти вбивцям, каяття у собі за свою нікчемність, злодійкуватість і брехливість, що он яким боком вилізли Україні.
І як Україні жити з цим? Чи має вона майбутнє? Має! Якщо зробити правильні висновки.
Слава Україні!
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29.05.2022 05:14 Відповісти
Ноябрь 2019. НВ собрало главные заявления Коломойского из интервью американскому изданию The New York Times, в котором озвучил новую порцию шокирующих заявлений о своем видении будущего Украины. .

О России. Они в любом случае сильнее. Мы должны улучшать наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это.
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29.05.2022 05:27 Відповісти
Спасибо за редчайшее единодушие. Верю, что выборы все таки сметут э то небольшой но очень уж ядовитый кодляк
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29.05.2022 05:39 Відповісти
Там десятки миллиардов на кону. Честных выборов не будет. Зеленые должны уйти по хорошему. Если мозги есть и досрочно. Пока не добили полностью страну. На контролируемых территориях сейчас миллионов 20 осталось. 7 миллионов выехало во время войны, 1 миллион вывезли в лагеря .....
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29.05.2022 09:33 Відповісти
Не хочу коментувати ... Це гидко !!!
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29.05.2022 06:21 Відповісти
Ты бы советовался с адвокатом перед тем как открывать рот. Но уже все, слово - не воробей, выскочит - никакой адвокат не словит
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29.05.2022 06:32 Відповісти
Нехай патякає, може хоч у когось зебілів відкриються очі - і вони зрозуміють, яку страшну помилку вони зробили в 2019.
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29.05.2022 08:05 Відповісти
"...

Наша країна готувалась, ми знали, що це (російське повномасштабне вторгнення. - Ред.) може бути будь-коли. Нам пропонували бити у дзвони, рити окопи, вивозити людей з держави, і це треба було робити за рік до вторгнення", - сказав він.

Президент зазначив, що був не згоден з таким рішенням, оскільки це вплинуло б на українську економіку..."

І потім доповнив свої слова: "... Тому ми зовсім не підготовились до нападу з Криму, навіть всю територію розмінували , і мости, і взагалі не побудували там ніяких укріплень. Ви уявляєте щоб робилось якщо б ми біля кримського перешийку споруджували військові укріплення? Яка булаа б паніка в населення? А тепер вони живуть спокійно під окупацією!"
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29.05.2022 06:50 Відповісти
І Кримські проходи, Херсон, Маріупіль, Гостомель - всі були готві? ЗРАДА!!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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29.05.2022 07:03 Відповісти
Он что за ***** несёт !? Дебил без мозгов. Закрой свою поганую флягу!!!
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29.05.2022 07:19 Відповісти
Більше за зеленского, я ненавиджу його виборців. 73% упоротих *******!!!! Ви, падли, зробили це разом!!!! Мерзоти ви кончені, вас мудрі люди попереджали ще в 2019, що бути біді якщо до влади прийде це зелене чмо!
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29.05.2022 08:01 Відповісти
И самое страшное - они повсюду, нам с ними жить! Еду в маршрутке, заходят две бабенки с рюкзаками за спиной, одна из них крутится, ищет точку опоры и попутно по лицам людей рюкзаком: шмяк-шмяк! Другая упирается рядом с моим сидением и как-то норовит опереться своим рюкзаком, получается ровно мне на голову. Оборачиваюсь. Говорю: неужели вы не чувствуете, что примостили свой груз прямо на голове? Неужели не знаете, что при входе в транспорт, рюкзак полагается снимать? На страшном суржике, отдаленно напоминающем украинский язык, отвечает«шо она не чула!» Вторая бабенка проявляет интерес к беседе, начинает повторно вертеться и пассажиры снова получают по лицам. Но рюкзаки эти существа так и не сняли: «а нам скоро выхадить!»
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29.05.2022 10:17 Відповісти
самое ужасное, что там мозов нет и не будет. Мы чуть не подрались с одним идиотом, который мне с пеной у рта доказывал, что "при моем порошенко" страны уже б давно не было за 1 день. И оружие нам дают, потому что зеленский хороший. Это беспросветное дно
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29.05.2022 14:30 Відповісти
вове без готового текста выступать нельзя --- вова говорит одно . думает другое а делает третье --- ДЛЯ УПРЕЖДЕНИЯ УДАРА РАШАФАШИСТОВ НИХЕРА С СЕВЕРА НЕ БЫЛО СДЕЛАНО И С КРЫМА ТОЖЕ . ЭТО ТЕПЕРЬ ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ --- и отвечать за это должен президент зеленский . а он показывает по тв чучело медведчука с ..показаниями.. на ПЕТРА .***** аж тошнит от этой погони за 5м ПРЕЗИДЕНТОМ . где 52 дела --- опять для 53го бенядиктова будет отпуск брать на три дня . чтобы жопу свою прикрыть
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29.05.2022 08:08 Відповісти
Він навіть не розуміє, які жахливі речі він говорить..... Да, дійсно, гірше зрадника може бути лише дурень...
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29.05.2022 08:26 Відповісти
Бреше як дише. Невже якісь дебіли ще раз проголосують на виборах за цю потвору?
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29.05.2022 09:00 Відповісти
на жаль. Проголосують, можливо, навіть 80% - в умовах зачищеного інформполя.
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29.05.2022 09:04 Відповісти
Актор, що тут скажеш... хош зіграє Наполеона, хош простого парубка, хош президента. Але "зіграти" не дорівнює "БУТИ"
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29.05.2022 09:04 Відповісти
Все правильно зроблено, але підготовка почата занадто пізно. Ну і незамінований південь, зданий Мелітополь це великий про#об. Ну і треба буде нести відповідальність за 2 роки провалених закупівель зброї в армії і гроші з них пущені на дороги.
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29.05.2022 09:31 Відповісти
Зеле сказали что это тупая отмазка на грани явки с повинной?
Он них не делал потому что берег экономику.....
Я не влаживался во время войны в армию, потому что дороги для экономики важнее...
И где твоя экономика, где дороги?
А признание в отсутствии эвакуации - это признание в соучаствии в убийствах и пытках украинцев на оккупированных.
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29.05.2022 09:36 Відповісти
А хто-небудь пам"ятає ОЦЕ? Я написав та опублікував на "Цензорі" ОЦЕ ще влітку 2019-го!

Японського імператора, до ХХ століття, піддані не бачили взагалі, доступ був суворо обмежений невеликою кількістю слуг та вищих сановників…

Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…

Зеленського народ буде бачить тільки у «відосиках»…

Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.

"Блазень" робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…

Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирали?...

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29.05.2022 10:03 Відповісти
Дороги будувалися навіть після нападу орків
( хоча ze каже що знав за рік про напад), а гЕтьманцев кричав в раді що виділяти гроші на армію це популізм Порошенко. У zeбілів хоч є щось в голові? Вас 73% дебілів злили на катування,гвалтування і вбивства оркам, а ціна цьому тіпа стабільна фін. ситуація. Шкода нічому не винних дітей, і людей які не голосували за zeбло і опжз.
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29.05.2022 13:23 Відповісти
Придурок, може як би рив окопи та відправив туди на підмогу ЗСУ своїх друзів, слугошоблу- лисих, свиноюзиків, тощо, може б ***** і до Києва не доїхали? А тепер віддав південь країни, а повертати з боєм і це знову життя загиблих українських солдатів? Ну тобі не перейматись, твоїх там напевно не буде, правда?
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29.05.2022 15:34 Відповісти
Знаете, было очень много позывов на проклены, многих пожеланий и пр.зе Успокоилась.
Сердце разрывается на куски от боли от того что испытали люди. Плачу.
Мне наверное повезло, Киев - где никакая мышь не пробежала бы мимо, так охраняют бункер зе и ежи с ним
Но всему свое время. Никто не сумеет скрыться от Бога.
Простите нас, что не смогли помешать привести к власти ЭТО.
Вечная память убиенным.
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29.05.2022 15:57 Відповісти
Удобно конечно грехи всех должностных лиц списать на Зеленского, но питаннячко та в іншому, де ці дипломати у консульствах, які допустили війну? Де дипломатія, бляха? Цьому цих питань немає? Зараз кожна собака буде лаяти на Зеленського та підставляти його, бо виглядає так, що авторитета у його партії у нього немає. Знову українцями маніпулють та сіють розбрат. Особисто у мене не має ілюзій, що прийде якись умовний Порох та все порішає.
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29.05.2022 16:18 Відповісти
Така вже доля лідера: не здатний - не шкодь. Не можеш - відповідай.
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29.05.2022 16:44 Відповісти
А недопущення опозиційних депутатів до переговорів на зустріч в НАТО це не розбрат. За це буде відповідати особисто зелена шмаркля.
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30.05.2022 08:42 Відповісти
Цей вилупок бонелоховський прото спільник пуйла: один прийшов вбиватм, а другий постарався, щоб загинуло як можна більше людей. Дивно що килими піл танки кацапські не постилив, урод.
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29.05.2022 16:43 Відповісти
Хай ще розкаже хто Чонгар розмінував, і чому війська зустрічали в Гостомелі а не на кордоні, як Херсон здали. Чим в цей час займалась СБУ, Буланов, МВД, ???
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29.05.2022 19:32 Відповісти
Це жадібне опудало обрало 73% любителів ТВ шоу((((
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08.06.2022 18:43 Відповісти
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