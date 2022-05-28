Зеленський розповів, чому не були евакуйовані люди перед вторгненням: "Нам пропонували рити окопи, вивозити людей, але не варто створювати паніку"

Україну попереджали про російське вторгнення, а західні партнери, зокрема США, закликали готуватися до війни і вивозити людей за рік до початку бойових дій. Однак українська влада вирішила не сіяти "непотрібну паніку" і не знищувати економіку держави.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю нідерландському Nieuwsuur, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Наша країна готувалась, ми знали, що це (російське повномасштабне вторгнення. - Ред.) може бути будь-коли. Нам пропонували бити у дзвони, рити окопи, вивозити людей з держави, і це треба було робити за рік до вторгнення", - сказав він.

Президент зазначив, що був не згоден з таким рішенням, оскільки це вплинуло б на українську економіку.

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"Я з цим не погоджуюся, тому що не варто створювати непотрібну паніку. Це вплинуло б на нашу фінансову ситуацію, бюджет та економіку. Тепер ми це чудово розуміємо. Тільки коли вторгнення почалося, ми зробили ці кроки", - сказав Зеленський.

За його словами, зараз Україні не вистачає щонайменше 5 млрд доларів у бюджеті.

"Цей дефіцит виник у березні. Якби українська влада пішла на запропонований США крок, то у нас більше не було б економіки. Тоді нам було б дуже важко. Ми зрозуміли, що гривня впаде, як і гроші та компанії людей. І я думаю, це були великі ризики", — зазначив президент.

Водночас він наголосив, що українська армія була готова до нападу.

"Ми це показали їм", - сказав він.

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