УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12197 відвідувачів онлайн
Новини ЕкономікаВійна в Україні Війна
1 570 28
війна (56107) голод (103)

За попередніми оцінками, через війну Росії проти України голодуючих у світі стане більше на 18 млн, - представник ООН Мартіна

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

голод

Нестача продовольства, його висока ціна та дефіцит добрив, спричинені війною Росії з Україною, призведуть до того, що кількість голодуючих у світі досягне 218 млн, тобто близько трьох відсотків населення Землі.

Про це в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera заявив представник ООН Мауріціо Мартіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода.

"Кількість голодуючих у світі зростала, досягнувши майже 200 млн у 53 країнах у 2021 році. Ця війна ще більше погіршить сценарій, наші перші оцінки вказують на збільшення ще на 18 мільйонів людей, але зрозуміло, що багато чого залежатиме також від розвитку конфлікту", - зауважив він.

За новими оцінками ООН, в українських портах заблоковано шість мільйонів тонн зерна та майже 14 мільйонів тонн кукурудзи. Як мінімум 36 із 55 країн, що розвиваються, залежать від українського та російського експорту пшениці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія "використовує голод" для отримання влади, - фон дер Ляєн

Мартіна зазначив, що організація працює над організацією вивезення українського зерна та кукурудзи вантажівками до Румунії, звідки продовольство сплавлятиметься Дунаєм. Проте обсяг вивезеного зерна не зрівняється з тим, що до російсько-української війни експортувався морем.

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
Можемо висловити стурбованість...
Чи не так, ООН? Стурбованість!
показати весь коментар
28.05.2022 17:33
+14
То нехай ці 18 млн. зберуть хоча б 300 тис. боєздатних, озброять їх африканськими Т55 та відкриють другий фронт у Новоросійську чи Владивостоці.
показати весь коментар
28.05.2022 17:33
+12
запитання до представника ООН :
а через війну, агресію і геноцид на скільки менше стане самих українців??? чи це таке...
показати весь коментар
28.05.2022 17:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ключовий момент, що не із-за України голодуючих побільшає, а із-за фашистської росії
показати весь коментар
28.05.2022 17:29 Відповісти
точно подметил
по мне , главный пи...ц , должен быть в эритреи
показати весь коментар
28.05.2022 17:48 Відповісти
я съедаю в день 200 грамм (не свареных) сложных углеводов. при этом я не ем хлеб, никакой, и сахар и нормально себя "чуйствую". и эти не умрут
показати весь коментар
28.05.2022 17:30 Відповісти
треба у кожного ТТрильядера взяти по мільону на мільард та хватить шоб накомити всю планету на десять років вперед
показати весь коментар
28.05.2022 17:31 Відповісти
Вы дурак? Или притворяетесь? Проблема не в отсутствии денег, проблема в отсутствии продовольствия... Одни уже проводили раскулачивание, а потом ели своих детей... На компьютер денег хватило, а на мозг нет?
показати весь коментар
28.05.2022 17:38 Відповісти
И? В спортлото обратитесь? Импотенты...
показати весь коментар
28.05.2022 17:32 Відповісти
запитання до представника ООН :
а через війну, агресію і геноцид на скільки менше стане самих українців??? чи це таке...
показати весь коментар
28.05.2022 17:33 Відповісти
Можемо висловити стурбованість...
Чи не так, ООН? Стурбованість!
показати весь коментар
28.05.2022 17:33 Відповісти
То нехай ці 18 млн. зберуть хоча б 300 тис. боєздатних, озброять їх африканськими Т55 та відкриють другий фронт у Новоросійську чи Владивостоці.
показати весь коментар
28.05.2022 17:33 Відповісти
+ *****,от санкций по ботоксу...
показати весь коментар
28.05.2022 17:37 Відповісти
І шо? Пхають пісюніста до "хдєта пасрідінє?". Походу, все на те видається.
показати весь коментар
28.05.2022 17:41 Відповісти
Пихуй! Висловлюємо свою глибоке занепокоєння, нах!
показати весь коментар
28.05.2022 17:42 Відповісти
Я не расист, но проблемы папуасов меня мало беспокоят. Что мы сами жрать будем когда орки хлебные поля пожгут ? напомню что Госрезерв Украины "крысы" уже съели ...
показати весь коментар
28.05.2022 17:43 Відповісти
Якщо ООН "насрать" на Україну - то Україні "насрать" на 18 мільйонів голодуючих Чи Мартіна вважає, що кров українців - достойна плата за жрачку для тих папуасів, що не хочуть розвивать своє сільське господарство? Ізраїль на піску ростить сам все, в чому є потреба І в ООН не скаржиться!
показати весь коментар
28.05.2022 17:44 Відповісти
Не не хочуть а не можуть. У голодуючих середній IQ 65, а у кращих 10% - близько 80.
80 - це рівень клінічного діагнозу затримки у розвитку.
показати весь коментар
28.05.2022 17:53 Відповісти
смерть наших людей іх не цікавить а зерно наше цікавить? а не пішли б вони на ***!!! путлер вас накормить газом і нафтою.. а чмольц разом з орбаном і жабоїдом ротики витруть
показати весь коментар
28.05.2022 17:44 Відповісти
Так он и накормит,только в следующем году к Эритрее еще 20 Стран в ООН будут за Рацею голосовать,соответственно против Украины
показати весь коментар
28.05.2022 18:14 Відповісти
Да пох.
Не хотят голодать пускай начинаю работать на своей земле. Или начинают убивать русню везде. Массово. Впрочем я могу выразить глубокую озабоченность.
показати весь коментар
28.05.2022 17:47 Відповісти
Всегда были голодающие, и не надо говорить, что это из-за Украины. У нас переселенцев в стране столько и оон молчит
показати весь коментар
28.05.2022 17:51 Відповісти
Виражаю свою стурбованість про стурбованість ООН з цього приводу.

Що ж, панове, вже час і вечеряти.
показати весь коментар
28.05.2022 17:55 Відповісти
показати весь коментар
28.05.2022 20:00 Відповісти
я чув що у оон є якась миротворча місія, в якій Україна, до речі, завжди брала участь. То які проблеми? Дайте Україні військову допомогу то скоріше отримаєте їжу. Ми і так робимо все можливе.
показати весь коментар
28.05.2022 17:55 Відповісти
Я понимаю что пшеницу пихать не некуда и деньги хочется.
Но вы бы лучше своими голодающих занимались,например хлеб,муку можно бесплатно продавать.
показати весь коментар
28.05.2022 18:10 Відповісти
А можно брать зерно и превращать его в муку... Можно прям клавиатурой... И раздавать нуждающимся...
показати весь коментар
28.05.2022 18:50 Відповісти
Серйозно?А багато серед цих потенційних голодуючих знають про Україну?Хтось з них засудив агресора?Підтримують Україну в міжнародних організаціях?Можна не відповідати.Треба лиш про себе думати зараз,а там побачимо.
показати весь коментар
28.05.2022 19:29 Відповісти
18 млн. -это с чиновниками-дармоедами из ООН и их семьями?
показати весь коментар
28.05.2022 20:47 Відповісти
Війна торкнеться усіх. Ніхто не залишиться без дотику.
Але мені тут це наразі пох, маю своє завдання: ціль-мушка-цілик. Далі буде, як Бог дасть.
показати весь коментар
28.05.2022 23:08 Відповісти
 
 