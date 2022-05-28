У 7 містах Європи розпочалися акції за надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС

Сьогодні, 28 травня, у містах Європейського Союзу розпочинаються мирні вуличні акції на підтримку надання Україні статусу кандидата в члени ЄС у червні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомило посольство України в Чехії.

Зокрема, акції відбудуться у Мілані, Відні, Брюсселі, Берліні, Парижі, Празі, Варшаві.

Також відбуватиметься збір підписів, які будуть передані до Європейської ради перед засіданням 23 червня в Брюсселі.

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"Більшість громадян ЄС – 71% – вважають, що Україна є частиною європейської родини. Проте, важливо, щоб також політики почули голос своїх громадян і ухвалили необхідне рішення про юридичне закріплення статусу України. Це стане значним кроком до нашої перемоги за вільне, європейське майбутнє України. Україна - це Європа! Європа - це Україна!" - наголосили в посольстві.

А посол України у Чехії Євген Перебийніс опублікував у твіттері фото з празької акції, що проходить на мосту Легії біля Національного театру.

У Празі сьогодні пройшла акція на підтримку надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. pic.twitter.com/Ay1kthBHfp — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) May 28, 2022

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