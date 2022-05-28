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Новини За кордоном
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акція (1102) Чехія (997) членство в ЄС (925) Перебийніс (66)

У 7 містах Європи розпочалися акції за надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

єс

Сьогодні, 28 травня, у містах Європейського Союзу розпочинаються мирні вуличні акції на підтримку надання Україні статусу кандидата в члени ЄС у червні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомило посольство України в Чехії.

Зокрема, акції відбудуться у Мілані, Відні, Брюсселі, Берліні, Парижі, Празі, Варшаві.

Також відбуватиметься збір підписів, які будуть передані до Європейської ради перед засіданням 23 червня в Брюсселі.

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"Більшість громадян ЄС – 71% – вважають, що Україна є частиною європейської родини. Проте, важливо, щоб також політики почули голос своїх громадян і ухвалили необхідне рішення про юридичне закріплення статусу України. Це стане значним кроком до нашої перемоги за вільне, європейське майбутнє України. Україна - це Європа! Європа - це Україна!" - наголосили в посольстві.

А посол України у Чехії Євген Перебийніс опублікував у твіттері фото з празької акції, що проходить на мосту Легії біля Національного театру.

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І там на ФБ посольства в тексті є посилання, по якому можно підписати петицію.

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28.05.2022 18:00 Відповісти
Ну добре, дякуємо. Може що у вас там і вийде.
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28.05.2022 19:01 Відповісти
Рамштайн де-факто це прийняття України в НАТО. Де- юре це коли НАТО прикриє Україну ядерною парасолькою. А кілька придурків із Німеччини, Франції та Італії з Угорщиною бояться конкурента України в ЄС
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28.05.2022 23:59 Відповісти
 
 