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Новини За кордоном
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зброя (5739) Пентагон (1076) США (14430) Stinger (20)

Пентагон замовив ракети для ПЗРК Stinger на $624 млн, замість тих, що передали Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

stinger,стингер,стінгер

За даними CNN, Міністерство оборони США уклало контракт на суму 624 млн доларів для поповнення запасів зенітних ракет Stinger, оскільки значна їх частина була надана Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що контракт укладається "на закупівлю ракет Stinger та супутнього обладнання". Терміни завершення робіт не вказані.

США надіслали в Україну понад 1400 систем Stinger, включаючи ракети та пускові установки, щоб на початковому етапі війни допомогти протистояти спробам Росії контролювати небо.

Хоча радіус дії цих систем занадто малий (до 5 км), аби вражати літаки на великих висотах, вони можуть ефективно збивати безпілотники, а також вертольоти й літаки на низьких висотах.

Також читайте: США схвалили передачу Україні партії Stinger, Javelin і дронів Switchblade

Зазначається, що самі США мало використовують "Стінгери", але вони мають великий попит в Україні від початку російського вторгнення.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
это да. У вас в Белгороде стингеров нет.
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28.05.2022 18:46
+4
один постріл "Стінгеру" коштує близько 100 тисяч доларів. все, що ним збивається коштує мінімум на порядок більше.
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28.05.2022 18:34
+4
экономика в пользу ПЗРК. Даже если не учитывать стоимость самолёта\вертолета, то всё равно несколько пусков "стингера" дешевле уничтоженной нефтебазы с сотрудниками или парохода с грузом и экипажа.
То же касается и сбитого БПЛА, который даёт целеуказание на важные стратегические или военные объекты Хотя из "стингера" сбить какой-нибудь орлан-10 не всегда получается из-за низкой тепловой сигнатуры цели, и ГСН ракеты не может её захватить. Для этого лучше подходят старстрики и мартлеты.
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28.05.2022 18:44
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Интересно было бы узнать экономику от применения Стингеров - сколько стоили Стингеры и сколько стоило сбитое ими.
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28.05.2022 18:30 Відповісти
один постріл "Стінгеру" коштує близько 100 тисяч доларів. все, що ним збивається коштує мінімум на порядок більше.
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28.05.2022 18:34 Відповісти
это да. У вас в Белгороде стингеров нет.
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28.05.2022 18:46 Відповісти
Их просто не особо афишируют."Стингеров"авиаорки боятся более всего.Это пзрк у ВСУ всегда при деле.
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28.05.2022 18:49 Відповісти
а как их можно афишировать? позировать с ним на плече и выкладывать в фб?
Ну, стоит себе завернутый в плащ возле блиндажика, а возле него два уставших дядьки предпенсионного возраста со включенной радейкой пятый кофей допивают. Им шо, до афиширования? Они уже ********* от этого всего, и больше всего поспать на чистой простыне 12 часов хотят, и шоб никто не будил в рацию.
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28.05.2022 19:26 Відповісти
возможно берегут их для контранаступления. Не раз в интервью солдаты признавались что им жалко тратить Стингеры когда под рукой Иглы, цена которым 1000 долларов и их пока хватает. Ракетой за косарь баксов сбивают летаки или вертушки за миллионы.
Может еще установка такая в войсках, рекомендация, не особо ими светить
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28.05.2022 19:58 Відповісти
шо есть под рукой - тем кацолёты и сбивают. Бывает, шо на одной крыше разные ПЗРК дежурят. Просто с диванов нихуя не видно.
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28.05.2022 20:12 Відповісти
экономика в пользу ПЗРК. Даже если не учитывать стоимость самолёта\вертолета, то всё равно несколько пусков "стингера" дешевле уничтоженной нефтебазы с сотрудниками или парохода с грузом и экипажа.
То же касается и сбитого БПЛА, который даёт целеуказание на важные стратегические или военные объекты Хотя из "стингера" сбить какой-нибудь орлан-10 не всегда получается из-за низкой тепловой сигнатуры цели, и ГСН ракеты не может её захватить. Для этого лучше подходят старстрики и мартлеты.
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28.05.2022 18:44 Відповісти
Цікаво також було б дізнатися чи відновлено зараз виробництво стугн, нептунів та громів десь на готових потужностях у братських нам країн Європи???
Якщо ні, то чому?
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28.05.2022 18:46 Відповісти
готовые потужности у нас у самих есть. ****** нам куда-то передавать производство в какие-либо страны.
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28.05.2022 18:59 Відповісти
мощностя в павлограде и изюме потеряны-с ними потеряны головки для стугн и др.ракетных систем,в павлограде делали пороха для ракет
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28.05.2022 20:10 Відповісти
РК-2С не с деревьев мы срываем, их как делали, так и делают там же, где и поштучно собирают Р-360.
Изюмский завод со специалистами переехал, не скажу куда. А тут можно писать любую чухню, она хорошо заходит.
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28.05.2022 20:46 Відповісти
Думаю главное компетенция и политическая воля. Если это есть - после войны отстроим.
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28.05.2022 20:47 Відповісти
столько у орков нет авиации.
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28.05.2022 19:31 Відповісти
Raytheon и Lockheed ща поднимут бабла. Эти никогда не голодали, ща ващще их момент, джекпот.
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28.05.2022 19:54 Відповісти
Американский ВПК теперь должен Байдену памятник из чистого золота воздвигнуть.
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28.05.2022 21:54 Відповісти
 
 