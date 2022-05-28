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Псевдопаспорти РФ брати не можна, тому що Росія хоче мобілізувати людей і використовувати їх як гарматне м'ясо, - мер Мелітополя Федоров
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Жителів окупованого Мелітополя застерігають від отримання російських паспортів.
Про це повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Псевдопаспорти РФ брати не можна. Насамперед, видача паспортів робиться, щоб закрити питання щодо нестачі військових у війні проти України. Раніше проводився перепис, були пропозиції на блокпостах. Вони хочуть видати паспорти Росії, щоб мобілізувати мешканців Мелітополя та використовувати як гарматне м'ясо", - пояснив очільник міста.
За словами Федорова, цей документ не має жодної цінності.
Цей паспорт не буде визнаний ні Україною, ні будь-якою іншою країною.
Топ коментарі
+13 oleg1966
показати весь коментар28.05.2022 19:12
+7 irina 093cde28
показати весь коментар28.05.2022 19:14
+6 Welle
показати весь коментар28.05.2022 19:40
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Будь ласка, зачекайте...
І це після 30 років (одне покоління) незалежности. Якщо те, що Україна мала ці роки з її керманичами і політиками, можна назвати незалежністю від крємля.
Мэру - Мэрское.
Полагаю в Украине есть кому рассказать жителям Мелитополя о российских паспортах.
Пусть мэр расскажет временным переселенцам из Мелитополя - нужно ли им оплачивать коммунальные услуги за брошенное жильё?
Вопрос висит в воздухе с августа 14-го года.
Как вы думаете, почему власти ОРДЛО не отбитают брошенные квартиры на своей территории?