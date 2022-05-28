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Псевдопаспорти РФ брати не можна, тому що Росія хоче мобілізувати людей і використовувати їх як гарматне м'ясо, - мер Мелітополя Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

паспорт,рф

Жителів окупованого Мелітополя застерігають від отримання російських паспортів.

Про це повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Псевдопаспорти РФ брати не можна. Насамперед, видача паспортів робиться, щоб закрити питання щодо нестачі військових у війні проти України. Раніше проводився перепис, були пропозиції на блокпостах. Вони хочуть видати паспорти Росії, щоб мобілізувати мешканців Мелітополя та використовувати як гарматне м'ясо", - пояснив очільник міста.

За словами Федорова, цей документ не має жодної цінності.

Цей паспорт не буде визнаний ні Україною, ні будь-якою іншою країною. 

Також читайте: В Мелітополі окупанти таксують на машинах з літерою Z, - Запорізька ОВА

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Не заставят. Я сам с Мелитополя и брать эти паспорта кроме пенсионеров и коллаборантов ни кто не будет
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28.05.2022 19:12
+7
Найтрагічніша сторона цієї дії з паспортами, що вона не є спонтана а проводиться плановано, з урахуванням попереднього успішного досвіду на раніше окупованих територіях.
І це після 30 років (одне покоління) незалежности. Якщо те, що Україна мала ці роки з її керманичами і політиками, можна назвати незалежністю від крємля.
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28.05.2022 19:14
+6
Он был в плену у рашистов, его обменяли
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28.05.2022 19:40
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Красавец этот Федоров, свалил с Мелитополя первым еще и медальку получил от зели.
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28.05.2022 18:57 Відповісти
Он был в плену у рашистов, его обменяли
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28.05.2022 19:40 Відповісти
Все опять будут служить в СА)
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28.05.2022 18:57 Відповісти
Всім хто може треба виїзджати з Мелітополя та йти в армію визволяти своє місто
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28.05.2022 18:59 Відповісти
там остались пенсионеры и тем кому пофиг, Украина или параша. Все вменяемые уехали.
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28.05.2022 19:02 Відповісти
Уже окопалися. Викурити неможливо. Ще й дороги з Криму та й самої рашки сухопутна тепер.
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28.05.2022 19:20 Відповісти
Візьмуть паспорти та підуть куди пошлють. Хто ще не бачив приклад ЛДНР?
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28.05.2022 19:02 Відповісти
так они ж хотели в рашу. пусть ее защищают от бандеровцев.
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28.05.2022 19:02 Відповісти
На жаль, Ваша правда. 32,8% мелітопольчан голосували за ОПЗЖ, а ще більш ніж 40% - за "какая разніца". От тепер і мають ніякої разніци або любов до *****.
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28.05.2022 21:34 Відповісти
Людей змусять взяти.
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28.05.2022 19:02 Відповісти
Не заставят. Я сам с Мелитополя и брать эти паспорта кроме пенсионеров и коллаборантов ни кто не будет
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28.05.2022 19:12 Відповісти
Там коллаборантов полгорода
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28.05.2022 22:52 Відповісти
Ті хто це розуміє ніколи не отримують у ворога цей туалетний папір.Той хто отримаємо добровільно автоматом лишати укр паспорта і майна.Більше того срок якщо спіймаємо.
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28.05.2022 19:02 Відповісти
Найтрагічніша сторона цієї дії з паспортами, що вона не є спонтана а проводиться плановано, з урахуванням попереднього успішного досвіду на раніше окупованих територіях.
І це після 30 років (одне покоління) незалежности. Якщо те, що Україна мала ці роки з її керманичами і політиками, можна назвати незалежністю від крємля.
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28.05.2022 19:14 Відповісти
Псевдопаспорти ссср теж можна було не брати...відмиватися від гівна набагато складніше, ніж в нього вступити.
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28.05.2022 19:17 Відповісти
******* та що ти кажеш!
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28.05.2022 19:18 Відповісти
Богу - Богове
Мэру - Мэрское.
Полагаю в Украине есть кому рассказать жителям Мелитополя о российских паспортах.
Пусть мэр расскажет временным переселенцам из Мелитополя - нужно ли им оплачивать коммунальные услуги за брошенное жильё?
Вопрос висит в воздухе с августа 14-го года.
Как вы думаете, почему власти ОРДЛО не отбитают брошенные квартиры на своей территории?
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28.05.2022 19:38 Відповісти
Конгеніально.А чому має бути шкода когось,хто зраджує державу й бере паспорт агресора?До дупи таких.Є один лиш варіант ,коли можна взяти москальський паспорт:вам пригрозили смертю.Берете паспорт й з ним в рашку,а звідти тікаєте куди можете,а потім виставляєте відео як ви їх всіх виграли й палите паспорт))
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28.05.2022 19:38 Відповісти
Все правильно каже мер! Хоч хтось озвучує це з офіційних представників влади хоч в одному місті!
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28.05.2022 22:54 Відповісти
Ковбасна логіка малороса.
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29.05.2022 03:13 Відповісти
 
 