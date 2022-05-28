Разом із ракетним крейсером "Москва" пішла на дно ціла військова епоха, - ЗМІ
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Потоплений ракетний крейсер "Москва" не лише став важливою символічною втратою для російських збройних сил, а й змусив багатьох військових замислитися, чи традиційні озброєння є такими ж ефективними в епоху мобільних точкових ударів, які можуть і не бути прив'язані до місць інтенсивних боїв.
Як передає Цензор.НЕТ, з дозволу видання The Atlantic "Медіазона" опублікувала переклад тексту Еліотта Акермана, у минулому американського морпіха та учасника спецоперацій в Афганістані та на Близькому Сході, а нині письменника і журналіста, в якому той розмірковує про перспективи ведення війни у XXI столітті на тлі боїв в Україні. В оригіналі текст було опубліковано 22 травня. Цензор.НЕТ подає уривок цього тексту.
14 квітня 2022 року українські військові потопили російський крейсер "Москва" за допомогою протикорабельних ракет "Нептун". Цей удар змусив генералів провідних світових держав замислитись: а чи не нова це сторінка у військовій справі?
Збройні сили США "платформоцентричні": армія спирається на танки, флот - на кораблі, військово-повітряні сили - на літаки, і все це технологічно просунута і неймовірно дорога техніка. Але війна в Україні показує, що основним засобом поразки на землі є не танк, а протитанкова ракета Javelin. Основний засіб ураження у повітрі – не літак, а протиповітряна ракета Stinger. А удар по крейсеру "Москва" показав, що основний засіб поразки на воді - не військовий корабель, а ракета "Нептун".
Генерал Девід Бергер, комендант корпусу морської піхоти, упевнений, що тепер війни доведеться вести по-новому. В опублікованій у 2020 році стратегії розвитку і реорганізації морської піхоти генерал наголошує: "Ми маємо визнати наслідки поширення високоточних ракет, снарядів та іншої розумної зброї, а також шукати інноваційні засоби боротьби з цими загрозами". Озброєння, про яке пише генерал, — це саме те, що дає змогу ЗСУ спалювати російські танки, збивати російські вертольоти і топити російські військові кораблі. Успіхи "анти-платформоцентричного" українського Давида у боротьбі з "платформоцентричним" російським Голіафом зустрічають із захватом на Заході, але події на полі бою в Україні видаються тривожними для Голіафа американського.
Збройні сили США, як і Росії, історично вишиковувалися навколо тих самих платформ — великої та дорогої військової техніки. Відмова від ведення війни за допомогою таких засобів загрожує як соціокультурними складнощами (як це, льотчик без літака? танкіст без танка? матрос без корабля?), так і складнощами, пов'язаними з перерозподілом ресурсів. Перебудовуватись доведеться не лише самим збройним силам, а й оборонній промисловості. Їй доведеться відмовитися від застарілих високобюджетних проєктів — наприклад, авіаносців типу "Джеральд Р. Форд", кожен з яких коштує 13 млрд доларів, — на користь нових, потенційно менш вигідних з точки зору витрачання бюджету технологій. Взяти хоча б дрон-камікадзе Switchblade, який може знищувати танки - він коштує лише 6 тисяч доларів за штуку.
Події в Україні, схоже, підтверджують гіпотезу Бергера про успіх "антиплатформоцентричного" ведення війни. Перша світова свого часу теж показала, що оборона може бути сильнішою за напад.
Будь ласка, зачекайте...
- Бачиш мужика? Давай йому наввляємо.
- А як він нам?
- А нам за що?
Это война пятого поколения, где атакующие орудия - ракеты сильнее оборонительного - танки и крейсера. Это создает огромные проблемы для текущих доктрин и пока непонятно что с этим делать.
1) Приведен не весь текст Элиотта Акермана, за его огрызками теряется часть смысла.
На самом деле не все с "платформоцентричностью" в Штатах так плохо, как у паРашки, она у США уже несколько другая.
"Это создает огромные проблемы для текущих доктрин и пока непонятно что с этим делать."
2) Смотря чьих доктрин, паРашкинских - да, а Штатам, Британии, даже Израилю очень даже понятно что делать, именно поэтому США и Бриты в первую очередь поставляли нам именно Javelin-ы, NLAW-ы и ПЗРК.
Почитай про концепцию роев дронов Штатов, может что-то прояснится.
Виправте, будь-ласка.
С системой дистанционного наведения на цель получаем тяжёлую
сверхзвуковую высокоманевренную крылатую ракету большой дальности.
Су-27 несёт не 450 кг взрывчатки, как "Калибр", а 4000 кг - в 10 раз больше.
То, что нужно для Крымского моста, базы лодок в Балаклаве,
или ракетного крейсера..
Сверхзвуковая скорость - также важный фактор.
У нас есть и МиГ-31, более чем вдвое превышающий скорость звука.
Это важно при обнаружении всплывшей для позарядки подлодки.
Дальность действия позволяет накрыть всё Чёрное море -
до самого Сочи.
Московитским кораблям будет просто негде укрыться.
Система ПВО уничтожается, подавляется, дезинформируется, отвлекается -
уничтожение крейсера "Москва" это доказало.
"So far, in Ukraine, the signature land weapon hasn't been a tank but an anti-tank missile: the Javelin."
Тоді як голі факти кажуть що більшість бронетехніки знищено артилерією.
"The signature air weapon hasn't been an aircraft, but an anti-air missile: the Stinger."
Цікаво як боротись стінгером проти літаків які летять на 6000 м або які пускають ракети поза нашим повітряним простором.
Або ось: "When you look at what weapons are on top of the Ukrainians' wish list," Moulton told me, "it isn't towed howitzers. Top of their list are armed drones, anti-tank missiles, and anti-ship missiles."
Ніхто в Україні не відмовлявся ні від гаубиць ні від літаків - просто це або не постачається або поки що в аптечних дозах.
От і довіряй таким експертам.
а) танки шли парадными колоннами в блицкриг, подставляясь под джавелины и
б) не настолько много было техники в Украине, чтобы долбить их ещё чем-то, кроме Джвелинов, NLAW и Стугн.
Похожее дело и с самолётами.
Сейчас тактика сменилась - сменились и пропорции поражений.
Но я вообще не эксперт, моё мнение можно послать за корабликом.
То же самое с крейсерами - зачем строить свой флот,
если всё равно надо стрелять ракетами ?
С самолётами то же самое, за исключением выполненных по технологии "Стелс".