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Разом із ракетним крейсером "Москва" пішла на дно ціла військова епоха, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

москва,крейсер

Потоплений ракетний крейсер "Москва" не лише став важливою символічною втратою для російських збройних сил, а й змусив багатьох військових замислитися, чи традиційні озброєння є такими ж ефективними в епоху мобільних точкових ударів, які можуть і не бути прив'язані до місць інтенсивних боїв.

Як передає Цензор.НЕТ, з дозволу видання The Atlantic "Медіазона" опублікувала переклад тексту Еліотта Акермана, у минулому американського морпіха та учасника спецоперацій в Афганістані та на Близькому Сході, а нині письменника і журналіста, в якому той розмірковує про перспективи ведення війни у XXI столітті на тлі боїв в Україні. В оригіналі текст було опубліковано 22 травня. Цензор.НЕТ подає уривок цього тексту.

14 квітня 2022 року українські військові потопили російський крейсер "Москва" за допомогою протикорабельних ракет "Нептун". Цей удар змусив генералів провідних світових держав замислитись: а чи не нова це сторінка у військовій справі?

Збройні сили США "платформоцентричні": армія спирається на танки, флот - на кораблі, військово-повітряні сили - на літаки, і все це технологічно просунута і неймовірно дорога техніка. Але війна в Україні показує, що основним засобом поразки на землі є не танк, а протитанкова ракета Javelin. Основний засіб ураження у повітрі – не літак, а протиповітряна ракета Stinger. А удар по крейсеру "Москва" показав, що основний засіб поразки на воді - не військовий корабель, а ракета "Нептун".

Читайте також: Останній радіообмін російського крейсера "Москва": Две пробоины ниже ватерлинии! Подтверждаю! Винт стал! Мостик отрезан! Молчит! Крен 30 градусов!". АУДIО

Генерал Девід Бергер, комендант корпусу морської піхоти, упевнений, що тепер війни доведеться вести по-новому. В опублікованій у 2020 році стратегії розвитку і реорганізації морської піхоти генерал наголошує: "Ми маємо визнати наслідки поширення високоточних ракет, снарядів та іншої розумної зброї, а також шукати інноваційні засоби боротьби з цими загрозами". Озброєння, про яке пише генерал, — це саме те, що дає змогу ЗСУ спалювати російські танки, збивати російські вертольоти і топити російські військові кораблі. Успіхи "анти-платформоцентричного" українського Давида у боротьбі з "платформоцентричним" російським Голіафом зустрічають із захватом на Заході, але події на полі бою в Україні видаються тривожними для Голіафа американського.

Також читайте: Потопити "Москву" Україні допомогла розвідка США, - NYT

Збройні сили США, як і Росії, історично вишиковувалися навколо тих самих платформ — великої та дорогої військової техніки. Відмова від ведення війни за допомогою таких засобів загрожує як соціокультурними складнощами (як це, льотчик без літака? танкіст без танка? матрос без корабля?), так і складнощами, пов'язаними з перерозподілом ресурсів. Перебудовуватись доведеться не лише самим збройним силам, а й оборонній промисловості. Їй доведеться відмовитися від застарілих високобюджетних проєктів — наприклад, авіаносців типу "Джеральд Р. Форд", кожен з яких коштує 13 млрд доларів, — на користь нових, потенційно менш вигідних з точки зору витрачання бюджету технологій. Взяти хоча б дрон-камікадзе Switchblade, який може знищувати танки - він коштує лише 6 тисяч доларів за штуку.

Дивіться також: Бійці ССО опублікували перше відео застосування дрона-камікадзе Switchblade. Знищено російський танк Т-72Б3. ВIДЕО

Події в Україні, схоже, підтверджують гіпотезу Бергера про успіх "антиплатформоцентричного" ведення війни. Перша світова свого часу теж показала, що оборона може бути сильнішою за напад.
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Топ коментарі
+10
Войны 21 века доказывают, что нападать - себе дороже.
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28.05.2022 20:09
+10
Иван Петров d4225322

1) Приведен не весь текст Элиотта Акермана, за его огрызками теряется часть смысла.
На самом деле не все с "платформоцентричностью" в Штатах так плохо, как у паРашки, она у США уже несколько другая.

"Это создает огромные проблемы для текущих доктрин и пока непонятно что с этим делать."
2) Смотря чьих доктрин, паРашкинских - да, а Штатам, Британии, даже Израилю очень даже понятно что делать, именно поэтому США и Бриты в первую очередь поставляли нам именно Javelin-ы, NLAW-ы и ПЗРК.
Почитай про концепцию роев дронов Штатов, может что-то прояснится.
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28.05.2022 20:13
+8
Йдуть два кацапи. Один другому каже:
- Бачиш мужика? Давай йому наввляємо.
- А як він нам?
- А нам за що?
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28.05.2022 19:56
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Йдуть два кацапи. Один другому каже:
- Бачиш мужика? Давай йому наввляємо.
- А як він нам?
- А нам за що?
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28.05.2022 19:56 Відповісти
Круть!
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28.05.2022 19:57 Відповісти
А ще втопилось багато кацапських свиней...
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28.05.2022 19:58 Відповісти
"Тож повиходили нечисті духи, увійшли у свиней, і кинулося стадо - десь зо дві тисячі - з кручі в море та втопилося в морі." (Марка 5 глава)
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28.05.2022 20:02 Відповісти
цю главу треба писати на "Нептунах")
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29.05.2022 08:48 Відповісти
На дно пішла не лише російська військова епоха... - аткриваю ukr.net, злотий єсьть, а рубля нєт!...таа-таа-таа...татата-таа-таа-таа...
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28.05.2022 19:58 Відповісти
Ну как бы я об этом писал в марте. Все эти попытки принизить российскую армию это просто проекция на свою и страх что со своими так будет.
Это война пятого поколения, где атакующие орудия - ракеты сильнее оборонительного - танки и крейсера. Это создает огромные проблемы для текущих доктрин и пока непонятно что с этим делать.
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28.05.2022 19:59 Відповісти
Единственный плюс, что ракеты дорогие. Но они дешевле танков, самолетов и кораблей. По мне это путь к частным армиям корпораций. Которые могут себе позволить эту технику, но не могут позволить более сложную.
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28.05.2022 20:00 Відповісти
Иван Петров d4225322

1) Приведен не весь текст Элиотта Акермана, за его огрызками теряется часть смысла.
На самом деле не все с "платформоцентричностью" в Штатах так плохо, как у паРашки, она у США уже несколько другая.

"Это создает огромные проблемы для текущих доктрин и пока непонятно что с этим делать."
2) Смотря чьих доктрин, паРашкинских - да, а Штатам, Британии, даже Израилю очень даже понятно что делать, именно поэтому США и Бриты в первую очередь поставляли нам именно Javelin-ы, NLAW-ы и ПЗРК.
Почитай про концепцию роев дронов Штатов, может что-то прояснится.
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28.05.2022 20:13 Відповісти
З якого це дива танки та крейсери стали обладнанням для оборони? Це суто техніка для наступу.
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28.05.2022 20:17 Відповісти
Были. Теперь нет.
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28.05.2022 20:40 Відповісти
Дрон-камікадзе Switchblade вартістю USD 6000 за штуку НЕ може знищувати танки.

Виправте, будь-ласка.
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28.05.2022 20:01 Відповісти
Да и не 6 тысяч он стоит. Фигня для борьбы с дикими террористами. А не танками.
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28.05.2022 23:39 Відповісти
Вообще-то американские морпехи уже несколько лет назад стали отказываться от танков в пользу РСЗО, бронеавтомобилей и дронов. Танковые эксперты правда, повторяют, что танк хоронят уже сто лет, и каждый раз он перерождается в новом боевом качестве.
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28.05.2022 20:02 Відповісти
То деталі
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28.05.2022 20:08 Відповісти
Войны 21 века доказывают, что нападать - себе дороже.
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28.05.2022 20:09 Відповісти
Военным с мозгами это было понятно уже с 80-х гг. Революция произошла тогда, а сейчас это развитие той тенденции. Просто в армиях мировых ещё много оружия той эпохи- они его много настроили.
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28.05.2022 20:16 Відповісти
Войны моторов сменились войнами микрочипов.
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28.05.2022 20:54 Відповісти
Авіація 6-го покоління

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28.05.2022 21:02 Відповісти
І як раз ракетну програму коломойські першим ділом і зарізали.
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28.05.2022 21:11 Відповісти
Пора придумать средства, позволяющие развалить к бениной материнесколько опор крымского моста.
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28.05.2022 21:19 Відповісти
Взять выработавший ресурс МиГ-29 и начинить взрывчаткой.
С системой дистанционного наведения на цель получаем тяжёлую
сверхзвуковую высокоманевренную крылатую ракету большой дальности.
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28.05.2022 22:14 Відповісти
А как будет работать дистанционная система наведения? Если сильно мудрено, так проще ракету купить. А МиГи сбиваются ПВО весьма хорошо.
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28.05.2022 23:41 Відповісти
Система будет работать как на современной крылатой ракете.
Су-27 несёт не 450 кг взрывчатки, как "Калибр", а 4000 кг - в 10 раз больше.
То, что нужно для Крымского моста, базы лодок в Балаклаве,
или ракетного крейсера..
Сверхзвуковая скорость - также важный фактор.
У нас есть и МиГ-31, более чем вдвое превышающий скорость звука.
Это важно при обнаружении всплывшей для позарядки подлодки.
Дальность действия позволяет накрыть всё Чёрное море -
до самого Сочи.
Московитским кораблям будет просто негде укрыться.
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29.05.2022 01:05 Відповісти
для подзарядки
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29.05.2022 05:52 Відповісти
Что касается "купить ракету", то это не так просто, как показала жизнь.
Система ПВО уничтожается, подавляется, дезинформируется, отвлекается -
уничтожение крейсера "Москва" это доказало.
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29.05.2022 01:10 Відповісти
Щось дивна та стаття. Тіпа всю війну чуть лі не джавеліном зі стінгером виграють.

"So far, in Ukraine, the signature land weapon hasn't been a tank but an anti-tank missile: the Javelin."

Тоді як голі факти кажуть що більшість бронетехніки знищено артилерією.

"The signature air weapon hasn't been an aircraft, but an anti-air missile: the Stinger."

Цікаво як боротись стінгером проти літаків які летять на 6000 м або які пускають ракети поза нашим повітряним простором.

Або ось: "When you look at what weapons are on top of the Ukrainians' wish list," Moulton told me, "it isn't towed howitzers. Top of their list are armed drones, anti-tank missiles, and anti-ship missiles."

Ніхто в Україні не відмовлявся ні від гаубиць ні від літаків - просто це або не постачається або поки що в аптечних дозах.

От і довіряй таким експертам.
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28.05.2022 21:35 Відповісти
Эксперты такие эксперты. Здесь может быть "ошибка выжившего". Джавелинами танки долбили потому что
а) танки шли парадными колоннами в блицкриг, подставляясь под джавелины и
б) не настолько много было техники в Украине, чтобы долбить их ещё чем-то, кроме Джвелинов, NLAW и Стугн.
Похожее дело и с самолётами.

Сейчас тактика сменилась - сменились и пропорции поражений.

Но я вообще не эксперт, моё мнение можно послать за корабликом.
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28.05.2022 21:43 Відповісти
Долбиться танками в лоб - вершина тупости, когда есть "Джавелин".
То же самое с крейсерами - зачем строить свой флот,
если всё равно надо стрелять ракетами ?
С самолётами то же самое, за исключением выполненных по технологии "Стелс".
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28.05.2022 22:21 Відповісти
Как раз данная большая война (в отличие от Азербайджано-Армянского конфликта) доказывает, что ничего не изменилось. Танки, самолёты, артиллерия по прежнему рулят. Именно тяжёлое вооружение необходимо для победы.
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28.05.2022 21:44 Відповісти
Кризис военно- популярной тематики. Авторы думают что всем нужны статьи такого детского уровня.
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28.05.2022 21:55 Відповісти
Карабахская война с учётом масштаба тоже была высокоинтенсивной. Главный вывод- рулят артиллерия всех видов, в авиации скорее важна истребительная, а не ударная компанента.
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28.05.2022 22:01 Відповісти
Рано еще танки списывать с вооружения.Чем тогда наступать?При грамонтной поддержке танков артиллерией,пехотой,авиацией они способны преодолеть любую оборону и закрепиться на достигнутых рубежах.Если бы наши потенциальные союзники передали ВСУ "Абрамсы" , "Леопарды-2","Челленджеры-2","Леклерки" то вкупе с передаваемой артиллерией и бпла от орков в Украине уже и следа не осталось ..
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29.05.2022 08:38 Відповісти
 
 