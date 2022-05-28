Разом із ракетним крейсером "Москва" пішла на дно ціла військова епоха, - ЗМІ

Потоплений ракетний крейсер "Москва" не лише став важливою символічною втратою для російських збройних сил, а й змусив багатьох військових замислитися, чи традиційні озброєння є такими ж ефективними в епоху мобільних точкових ударів, які можуть і не бути прив'язані до місць інтенсивних боїв.

Як передає Цензор.НЕТ, з дозволу видання The Atlantic "Медіазона" опублікувала переклад тексту Еліотта Акермана, у минулому американського морпіха та учасника спецоперацій в Афганістані та на Близькому Сході, а нині письменника і журналіста, в якому той розмірковує про перспективи ведення війни у XXI столітті на тлі боїв в Україні. В оригіналі текст було опубліковано 22 травня. Цензор.НЕТ подає уривок цього тексту.

14 квітня 2022 року українські військові потопили російський крейсер "Москва" за допомогою протикорабельних ракет "Нептун". Цей удар змусив генералів провідних світових держав замислитись: а чи не нова це сторінка у військовій справі?

Збройні сили США "платформоцентричні": армія спирається на танки, флот - на кораблі, військово-повітряні сили - на літаки, і все це технологічно просунута і неймовірно дорога техніка. Але війна в Україні показує, що основним засобом поразки на землі є не танк, а протитанкова ракета Javelin. Основний засіб ураження у повітрі – не літак, а протиповітряна ракета Stinger. А удар по крейсеру "Москва" показав, що основний засіб поразки на воді - не військовий корабель, а ракета "Нептун".

Читайте також: Останній радіообмін російського крейсера "Москва": Две пробоины ниже ватерлинии! Подтверждаю! Винт стал! Мостик отрезан! Молчит! Крен 30 градусов!". АУДIО

Генерал Девід Бергер, комендант корпусу морської піхоти, упевнений, що тепер війни доведеться вести по-новому. В опублікованій у 2020 році стратегії розвитку і реорганізації морської піхоти генерал наголошує: "Ми маємо визнати наслідки поширення високоточних ракет, снарядів та іншої розумної зброї, а також шукати інноваційні засоби боротьби з цими загрозами". Озброєння, про яке пише генерал, — це саме те, що дає змогу ЗСУ спалювати російські танки, збивати російські вертольоти і топити російські військові кораблі. Успіхи "анти-платформоцентричного" українського Давида у боротьбі з "платформоцентричним" російським Голіафом зустрічають із захватом на Заході, але події на полі бою в Україні видаються тривожними для Голіафа американського.

Також читайте: Потопити "Москву" Україні допомогла розвідка США, - NYT

Збройні сили США, як і Росії, історично вишиковувалися навколо тих самих платформ — великої та дорогої військової техніки. Відмова від ведення війни за допомогою таких засобів загрожує як соціокультурними складнощами (як це, льотчик без літака? танкіст без танка? матрос без корабля?), так і складнощами, пов'язаними з перерозподілом ресурсів. Перебудовуватись доведеться не лише самим збройним силам, а й оборонній промисловості. Їй доведеться відмовитися від застарілих високобюджетних проєктів — наприклад, авіаносців типу "Джеральд Р. Форд", кожен з яких коштує 13 млрд доларів, — на користь нових, потенційно менш вигідних з точки зору витрачання бюджету технологій. Взяти хоча б дрон-камікадзе Switchblade, який може знищувати танки - він коштує лише 6 тисяч доларів за штуку.

Дивіться також: Бійці ССО опублікували перше відео застосування дрона-камікадзе Switchblade. Знищено російський танк Т-72Б3. ВIДЕО

Події в Україні, схоже, підтверджують гіпотезу Бергера про успіх "антиплатформоцентричного" ведення війни. Перша світова свого часу теж показала, що оборона може бути сильнішою за напад.