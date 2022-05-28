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Відомий письменник Стівен Кінг закликав зберігати економічний тиск на Росію: "Slava Ukraini"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кінг

Відомий американський письменник Стівен Кінг закликав зберігати економічний тиск на РФ та підтримав Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер письменника.

"Продовжуйте економічний тиск на Росію. Слава Україні!", - написав Кінг.

Відомий письменник Стівен Кінг закликав зберігати економічний тиск на Росію: Slava Ukraini 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Письменник Стівен Кінг про війну в Україні: "Путін думав, що має справу з болонкою. Виявилося, що це була росомаха"

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+36
Стівену Кінгу-респект...
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28.05.2022 20:03
+20
Кінг сам відмовився співпрацювати з рашкінськими видавництвами.
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28.05.2022 20:10
+17
на расее Кинга теперь запретят.
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28.05.2022 20:04
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Стівену Кінгу-респект...
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28.05.2022 20:03 Відповісти
на расее Кинга теперь запретят.
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28.05.2022 20:04 Відповісти
Кінг сам відмовився співпрацювати з рашкінськими видавництвами.
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28.05.2022 20:10 Відповісти
Заставят забыть все что прочитали и посмотрели)
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28.05.2022 20:14 Відповісти
Будуть привселюдно спалювати його книги.
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28.05.2022 20:20 Відповісти
абизянам книги ни к чему..
пусть устав Партии читают..
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28.05.2022 22:17 Відповісти
Абизянам и Кинги ни к чему. Если есть фюрер.
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29.05.2022 01:14 Відповісти
слов не много ! но каждое на вес золота !!!
Героям слава !!
смерть ворогам !!!
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28.05.2022 20:11 Відповісти
Степан и в Америке Степан
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28.05.2022 20:17 Відповісти
Есть гипотеза,что Кингу открыт инфорортал с другим измерением,в общем он знает больше,чем многие и то что он за Нас,очень круто))
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28.05.2022 20:18 Відповісти
Кинг свой в доску...

Наш исторический соотечественник Булгаков использовал более мирские методы.
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28.05.2022 20:48 Відповісти
Кинг похоже объявил кровную месть москалям.
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28.05.2022 20:21 Відповісти
Дякуємо, пане Кінг.
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28.05.2022 20:32 Відповісти
Слава Стівену Кінгу!
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28.05.2022 20:55 Відповісти
Розумна та талановита людину, дійсно великий фахівець-пісьменник у всіх аспектах розумна та вірно розуміє ситуацію,
на відміну від наших "розумників"-зебілів недоучок.
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28.05.2022 21:06 Відповісти
Пане Стефан, низький уклін від Українського Народу!
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28.05.2022 21:17 Відповісти
Завжди любив твори цього автора. Майстер трилера.
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28.05.2022 23:28 Відповісти
После 2014 года, я уже не говорю о 2008, было ясно, что скрепы-это страна гибридных фашистов, и, что еще важнее, ей правят законченные дегенераты, но Кинг с удовольствием издавал свои книги там и даже был самым издаваемым писателем в скрепах. Это еще раз доказывает, что талантливый писатель далеко не всегда умный человек. И вдруг даже до Кинга дошло, что надо прекращать иметь дело со скрепами. Только вот одной рукой у нас вводят санкции, а второй атакуют нефтяной бизнес внутри станы и таким образом спонсируют кремлевских дегенератов.
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29.05.2022 06:47 Відповісти
 
 