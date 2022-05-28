Відомий письменник Стівен Кінг закликав зберігати економічний тиск на Росію: "Slava Ukraini"

Відомий американський письменник Стівен Кінг закликав зберігати економічний тиск на РФ та підтримав Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер письменника.

"Продовжуйте економічний тиск на Росію. Слава Україні!", - написав Кінг.

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