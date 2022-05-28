Відомий письменник Стівен Кінг закликав зберігати економічний тиск на Росію: "Slava Ukraini"
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Відомий американський письменник Стівен Кінг закликав зберігати економічний тиск на РФ та підтримав Україну.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер письменника.
"Продовжуйте економічний тиск на Росію. Слава Україні!", - написав Кінг.
Топ коментарі
+36 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+20 Анатолій Звєрєв
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+17 Urs
показати весь коментар28.05.2022 20:04
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пусть устав Партии читают..
Героям слава !!
смерть ворогам !!!
Наш исторический соотечественник Булгаков использовал более мирские методы.
на відміну від наших "розумників"-зебілів недоучок.