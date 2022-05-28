З початку доби на Донбасі відбито 7 атак ворога. Знищено 7 одиниць техніки окупантів і безпілотник "Орлан-10", - пресцентр ОС

Станом на 21:00 28 травня українські захисники зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 7 атак ворога. На 3 локаціях ще тривають бої.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Окупанти обстріляли більше 40 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях. Лише на Донеччині зруйнували і пошкодили 15 цивільних об’єктів, з них: 14 житлових будинків, коксохімічний завод. В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 3 цивільних осіб, ще 5 отримали поранення і травми різного ступеню важкості. Дані про загиблих, руйнування та пошкодження в Луганській області уточнюються", - йдеться у повідомленні.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 1 танк; 6 ворожих автомобілів.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

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