У Литві за три дні зібрали 5 мільйонів євро на "Байрактар" для України
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У Литві за три доби зібрали 5 мільйонів євро на купівлю безпілотника Bayraktar TB2 для України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомили у Twitter місії Литви в ОБСЄ.
"Ми це зробили! Величезна подяка усім, хто приєднався до нас на цьому фантастичному шляху. 5 мільйонів євро на "Байрактар" для України зібрали за три з половиною дні", - заявили у місії.
З трансляції ефіру у Facebook можна бачити, що близько 21:00 за Києвом "лічильник" збору коштів перетнув позначку 5 мільйонів.
Кампанію ініціював ведучий і лідер думок Андрюс Тапінас. Він розпочав кампанію 25 травня, заявивши, що отримав згоду на таку потенційну закупівлю від Міністерств оборони Литви й Туреччини та виробника. 26 травня на її підтримку провели спеціальний ефір за участі топ-посадовців Литви та українського посла.
Вже на другий день зібрана сума перетнула позначку у три мільйони, а на початок третьої доби - 4 мільйони.
До кампанії долучилася також експрезидентка Даля Грибаускайте; чинний президент Гітанас Науседа, прем'єрка Інгріда Шимоніте та міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас на своїх сторінках у соцмережах також закликали приєднуватися всіх небайдужих.
За словами Тапінаса, більшість внесків становлять від декількох до 500 євро, кошти надходять і з Литви, і з інших країн. Вдень він закликав людей активізуватися, щоб закрити збір до кінця доби, під час вечірнього ефіру на підтримку кампанії.
Будь ласка, зачекайте...
"Вперта Литва"
ще з дитинства запам'ятав із "Хрестоносців" Г. Сенкевіча.
з такими братами можна ставати до бою з москалями, як колись, у Великому князівстві Литовському
https://www.welt.de/politik/ausland/plus239047105/Ukraine-Krieg-Trotz-Versprechungen-liefert-Berlin-seit-****-Wochen-kaum-Waffen.html
Такие решения принимаются не глядя ни на какие там обиды или личные симпатии.
И этот министр считается в германии очень честным и порядочным.Простос представляю что там тому Мельнику наговорили Шольц и Ко.
Тепер Українцям залишається зробити своє домашнє завдання: потрусити коломийського.
ще в 5-му класі. Не здатна вірно написати назву столиці
дружньої нам країни.Тупиця ти непрохідна тобі треба по
вухах надавати та поставити в кут на колінця на гречку!
Столиця Литви ВільнЮс!!! Чмоня, то в твоєму селі вільнУс,
Литовскому народу и лично Андрюсу Тапинасу нижайший поклон!
Просим не обращать внимания на глупые коменты "насчёт подешевле".
Уверен,что этот аллоизий даже копейки не дал на пользу украинской
героической Армии!
очень уважают и любят! Вы наверное помните трагические
события в Литве возле вильнюского телецентра? Там погибли
люди! Наше предприятие в то время также собирало деньги
для помощи литовцам.Львов в этом плане не остался в стороне!
Дрон-расходник,станция в принципе многоразовая.
Но Баирактар с полным боевым комплектом + оборудование + запас амуниции + обучение персонала (оператор) и т.д. стоит ~4,8 млн.
Так що, спочатку вивчіть питання, а потім виступайте з критикою.
зібрав майже 15 млрд. гривень на допомогу нашим воїнам.
Людина тобі сказала: йди на ***!
Величезна подяка найкращим друзям.
https://www.youtube.com/watch?v=FLeMb6WLNUM
Слава Україні.....
🇱🇹💛💚❤️🇱🇹🇺🇦💙💛🔱💪
а фріци зі своєю найбільшою економікою в європі жлобяться дати навіть старі танки