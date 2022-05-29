Терор став єдиною формою дій російської держави щодо Європи, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський знову заявив про необхідність визнання Росії державою-терористом.
"Знову і знову нагадуватиму світові, що потрібно нарешті визнати офіційно Росію державою - терористом, державою - спонсором тероризму. Це просто правдиво. Це чесно і відображає ту щоденну реальність, яку окупанти створили в Україні і дуже хочуть понести далі до Європи. І це має бути юридично закріплено", - сказав він у відеозверненні у суботу ввечері, передає Цензор.НЕТ.
"Готуюсь до засідання Європейської Ради, яке відбудеться 30-31 травня. Звертатимуся до учасників засідання. Зокрема, і про це говоритиму. Про терор, який став на сьогодні фактично єдиною формою дій російської держави щодо Європи. Терор на землі в Україні. Терор на енергетичному ринку всієї Європи, не лише нашої держави. Терор на продовольчому ринку, причому вже у глобальному масштабі. А який терор буде далі?" - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Цивілізований світ не веде перемовин з терористами.
прикидывается:"Прийдет злой,злой Путин скоро,скоро и поэтому воюйте вместо нас",а мы будем дороги строить.
В тєлєвізорє каждий дєнь. 🙄
Копікат путінга.
Ждём твоего заявления.
Или только в видосиках гундосить можешь?