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Терор став єдиною формою дій російської держави щодо Європи, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський знову заявив про необхідність визнання Росії державою-терористом.

"Знову і знову нагадуватиму світові, що потрібно нарешті визнати офіційно Росію державою - терористом, державою - спонсором тероризму. Це просто правдиво. Це чесно і відображає ту щоденну реальність, яку окупанти створили в Україні і дуже хочуть понести далі до Європи. І це має бути юридично закріплено", - сказав він у відеозверненні у суботу ввечері, передає Цензор.НЕТ.

"Готуюсь до засідання Європейської Ради, яке відбудеться 30-31 травня. Звертатимуся до учасників засідання. Зокрема, і про це говоритиму. Про терор, який став на сьогодні фактично єдиною формою дій російської держави щодо Європи. Терор на землі в Україні. Терор на енергетичному ринку всієї Європи, не лише нашої держави. Терор на продовольчому ринку, причому вже у глобальному масштабі. А який терор буде далі?" - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щодня працюємо над посиленням нашого захисту, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
Это верно, Боневтик. Так же верно, как и то, шо ты оказываешь содействие русской пропаганде за срубли.
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28.05.2022 22:28
+11
То якого ти в сраку ***** хочеш заглянути?
Цивілізований світ не веде перемовин з терористами.
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28.05.2022 22:28
+9
За*бав вже, та прокапайте його там вже! КОЛИ АЗОВЦІ БУДУТЬ ЗВІЛЬНЕНІ З ПОЛОНУ, ГУДНДОС???! Де та медведчуківська лярва верещук поділась, завдання гундоса по здачі в полон Азовців виконала і де вона???
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28.05.2022 22:30
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28.05.2022 22:27 Відповісти
То якого ти в сраку ***** хочеш заглянути?
Цивілізований світ не веде перемовин з терористами.
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28.05.2022 22:28 Відповісти
Это верно, Боневтик. Так же верно, как и то, шо ты оказываешь содействие русской пропаганде за срубли.
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28.05.2022 22:28 Відповісти
А Україну визнают країною -уклоністом,за ухилення від антікорупційних реформ,боротьби з колаборантськими кремлівськими гнидами!!!)))
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28.05.2022 22:48 Відповісти
За*бав вже, та прокапайте його там вже! КОЛИ АЗОВЦІ БУДУТЬ ЗВІЛЬНЕНІ З ПОЛОНУ, ГУДНДОС???! Де та медведчуківська лярва верещук поділась, завдання гундоса по здачі в полон Азовців виконала і де вона???
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28.05.2022 22:30 Відповісти
Зеленський не буде їх міняти бо коли повернутся до України в них буде дуже багато запитать про зрадників у владі
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28.05.2022 22:41 Відповісти
Чув, що нібито було багато запитань про зрадників у владі по Іловайську і по Дебальцево? - до 2019 року діючій Владі не вистачило часу для надання відповідей на дуже багато запитаннь?
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29.05.2022 00:35 Відповісти
фонтан словоблудия все не иссякнет...
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28.05.2022 22:35 Відповісти
он что с Луны упал? Каширское шоссе, Рязань, Беслан, Грозный, Норд-Ост, Литвиненко, Скрипали, Немцов этого мало? Хреново ты в глаза путлера смотрел...
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28.05.2022 22:36 Відповісти
Шо ты гнида о той европе беспокоишься. О родной стране бы подумал курва.
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28.05.2022 22:36 Відповісти
Да ему насрать на всех,он всё дураком
прикидывается:"Прийдет злой,злой Путин скоро,скоро и поэтому воюйте вместо нас",а мы будем дороги строить.
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28.05.2022 22:47 Відповісти
Щось "руськім мірам" засмерділо... А то це АЛЄКС 666 знову вискочив, як Пилип з конопель.
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28.05.2022 23:12 Відповісти
Звьоздний час Владіміра Зєлєнского.

В тєлєвізорє каждий дєнь. 🙄
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28.05.2022 22:37 Відповісти
Так президентом і не став. Шоумен і все.
Копікат путінга.
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28.05.2022 22:45 Відповісти
саме теке... - оґидноє....
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28.05.2022 22:51 Відповісти
в перші декілька тижнів така медіа-активність була потрібна... дали потрібні були дії... а дій не було... крім зради на кожному кроці, і здачі наіональних інтересів... гніда картава
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28.05.2022 22:40 Відповісти
США за рік до вторгнення РФ закликали Україну вивозити людей. Якби влада пішла на цей крок, у нас не було б економіки, - Зеленський
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28.05.2022 22:40 Відповісти
Тож маємо наслідки,нема не людей не економіки!!!)))
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28.05.2022 22:54 Відповісти
Ні дня не проходить без думок про батьківщину у хлопця, кожен день треба про неї талдичити, як вже задрали малороси.
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28.05.2022 22:41 Відповісти
Ну ты ж конечно официально признал террористами,так Вова?
Ждём твоего заявления.
Или только в видосиках гундосить можешь?
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28.05.2022 22:41 Відповісти
Ти теж українцям терор влаштував.
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28.05.2022 22:44 Відповісти
в отпуск вжє їдь на куди хочеш полупідaр ніякий...
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28.05.2022 22:44 Відповісти
вовочка,ти перли видаєш кожень день! З терористом плануєш переговори?
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28.05.2022 22:48 Відповісти
Россия - единственная в мире страна, которую запад окружает со всех сторон света.
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29.05.2022 01:00 Відповісти
наволоч брехлива
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29.05.2022 09:10 Відповісти
на цій гілці зібралася свора антизеленських уродів. Хоча я за нього не голосував
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29.05.2022 10:29 Відповісти
 
 