Терор став єдиною формою дій російської держави щодо Європи, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський знову заявив про необхідність визнання Росії державою-терористом.

"Знову і знову нагадуватиму світові, що потрібно нарешті визнати офіційно Росію державою - терористом, державою - спонсором тероризму. Це просто правдиво. Це чесно і відображає ту щоденну реальність, яку окупанти створили в Україні і дуже хочуть понести далі до Європи. І це має бути юридично закріплено", - сказав він у відеозверненні у суботу ввечері, передає Цензор.НЕТ.

"Готуюсь до засідання Європейської Ради, яке відбудеться 30-31 травня. Звертатимуся до учасників засідання. Зокрема, і про це говоритиму. Про терор, який став на сьогодні фактично єдиною формою дій російської держави щодо Європи. Терор на землі в Україні. Терор на енергетичному ринку всієї Європи, не лише нашої держави. Терор на продовольчому ринку, причому вже у глобальному масштабі. А який терор буде далі?" - сказав він.

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