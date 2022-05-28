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Сєверодонецьк під українським прапором, орки не просунулися далі готелю "Мир", - Гайдай
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сєверодонецьк перебуває під українським прапором, російські війська не просунулися далі готелю "Мир".
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Обстріли не вщухають, найгарячіше – в Сєверодонецьку. Місто під українським прапором. Орки досі контролюють територію готелю "Мир", далі не просунулися, мають значні втрати", - йдеться у повідомленні
Гайдай також повідомив, що тривають бої в селах на підступах до Сєверодонецька.
Топ коментарі
+50 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар28.05.2022 22:49
+39 Right Right 2d264255
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+30 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар28.05.2022 22:53
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Будь ласка, зачекайте...
Досить піаритись.
Ситуація ще і досі надскладна там.
Появились сообщения, что наши отработали по складу БК в Донецке
https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/3715
Сейчас там детонируют "взрывоопасные предметы"
Ничего не хочу сказать, просто мысли вслух.
"Северодонецк наш, но они не продвинулись дальше вокзала"
"Северодонецк наш, но половину города они еле-еле контролируют"
"Северодонецк наш, даже если враг его захватил. Всё идёт по плану и мы вот-вот его деоккупируем"
И так будут города освобождаться
потом,не стреляя.
Скорее всего Зе-наполеон издал какойто приказ про "наших людей"
Это мысль не только моя,ее уже месяц обсусоливают в азейрбаджанском телеграмме -и удивляются подобной чухне
Он имеет ввиду, как территориальный ориентир контролируемой территории, и не контролируемой, ту гостиницу "Мир".
Пусть отдохнут,сил наберутся.
https://m.youtube.com/watch?v=-UIJ-qFVr_U
Война на этом не закончится.
"А потом мы всех убьем!" (С) Кто-то ещё в феврале...
Ти можеш забезпечити всім необхідним ЗСУ і Нацгвардію для досягнення мети?
валят КГБиста путлера и Ведмедчука...))))Порошенко смотрит на этих баранов и говорит...Мистер Байден...вас развели шо котят
..Миши Чечетова...