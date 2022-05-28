Зеленський: Заборона окупантів на виїзд українців із окупованих територій на півдні країни - це прояв слабкості
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський назвав "проявом слабкості" заборону виїзду українців з окупованих територій Херсонської області.
"З'являється все більше інформації про те, що окупанти намагаються максимально обмежити виїзд наших людей із тимчасово окупованих районів Херсонської області. Вони не дають жодних гуманітарних коридорів. І закрили індивідуальний виїзд людей", - сказав він у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Ті, хто впевнений у своїй позиції, таких рішень точно не приймав би. Однозначно це прояв слабкості. Прояв того, що їм нема чого дати людям. Та й люди не хочуть нічого у них брати. Тому вони намагаються взяти людей у заручники", - сказав він.
Зеленський наголосив, що "Україна поверне все своє. Все. І це обов'язково. І це лише питання часу. І щодня цей час, час визволення скорочується. Ми для цього робимо все".
Будь ласка, зачекайте...
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україну попереджали про російське вторгнення, а західні партнери, зокрема США, закликали готуватися до війни і вивозити людей за рік до початку бойових дій. Однак українська влада вирішила не сіяти "непотрібну паніку" і не знищувати економіку держави.
Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю нідерландському Nieuwsuur, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. Джерело: https://censor.net/ua/n3344469
Это явка с повинной по статье 111 УК Украины.
мо' вони просто хабар хтіли злупити з клятого бариги?
Головченко Ваня Vanya Golovchenko в 2019р в. о. заступника начальника відділення прикордонної служби "Рава-Руська" Іван Головченко
НАГОЛЮК Микола Васильович
найкращий страж рєжима Сарахман Анатолій Геннадійович фб-сторінка теж закрита
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У дочірньої компанії "Тактичне ракетне озброєння" зі складу у підмосковному Корольові у РФ вкрали 7 тон титану.
Ця сировина необхідна країні-агресору для виробництва, зокрема, й ракет "повітря - земля" та "повітря - повітря", повідомляють російські говноЗМІ.
Титан вивезли з підприємства невідомі, пред'явивши підроблені документи.
Його вартість оцінюється у 18 млн руб. або $270 тис.
Вкрадений титан є чи не найважливішим металом в авіабудуванні, космосі та при виробництві будь-яких апаратів, що відриваються від землі.
Тепер стули пельку, хочаб на місяць.
Да неужели?
А до войны разве это не очевидно было?
А просить 3 месяца встречи с Ху.лом-это проявление мужества и героизма.
Всі хто його зараз покритикують-будуть записані у боти кремля?
а було 24х7... - *********** зелені чорнороті....
З - здобули.
Я так розумію, прізвище Хомчак вже ніхто не пам'ятає? Як і не пам'ятають його "реформи"? Як він проявив "чудеса ізобретательності" і скоротив артбатареї вполовину? Як він, до моменту передачі посади, скоротив по факту наявність возимого БК для артилерії з 9 (3 в частині, 3 в ОК, 3 на складі стратегічного резерву), до 1,5-2, а в кращому випадку до 3 в сумі (я якось про це розвернуто напишу)? Нє, відбило пам'ять? А прізвища людей, які просували цього геніального полководця, відбілювали його після Іловайська, та лобіювали його призначення в 19? Все, повідбивало нахєр мізки у патріотичної спільноти? Так я вам можу сказати, що у артилеристів, якім порізали батареї та які задихалися від нехватки БК, дня не проходить щоб не згадувати цього «ваєначальніка». І дуже багато його ідей "оптимізації" ЗСУ, які він просував в ОП, які теж аж ніяк не підсили ЗСУ, теж всі забули? Я просто нагадаю, що ліплячи нових месій, не забувайте на кого вони працюють, та чиї інтереси представляють. А також думайте кого та замість кого вони спробують витягти з рукава, коли їм дадуть відмашку "спонсори".
Так не бівает...ЗелеяяМоцский...