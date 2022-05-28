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У порту окупованого Маріуполя рашисти почали вантажити на судна крадений металопрокат, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

порт,маріуполь

У Маріупольському порту окупанти почали вантажити на судна металопрокат, який вкрали в українських компаній.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти розпочали першу погрузку металопрокату з Маріупольського порту. Оскільки немає підтвердження розблокування "нових воріт", метал будуть вивозити малими партіями", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+6
Асвабадители
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28.05.2022 23:41
+6
вбивці, гвалтувальники і вори в хаті...
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28.05.2022 23:56
+4
"шо побачу те і ******" - кацапогвардійский девіз!
і хто більше ******** - той і больший кацапогвавардієць!
унітаз як премія....
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28.05.2022 23:50
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Асвабадители
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28.05.2022 23:41 Відповісти
Эти суда становятся намного тяжелее воды.
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28.05.2022 23:45 Відповісти
Ничего , когда ВСУ возьмут мацкву , украинцы хремль разберут по кирпичику
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28.05.2022 23:47 Відповісти
Наполеон Боневтік боїться псевдокордони 23 лютого перейти, а ви про козлостан кажете.
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29.05.2022 00:24 Відповісти
Софіко! Навіщо? Може саме там створить найвеличніший музей в історії? Музей російського імперіалізму!
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29.05.2022 06:46 Відповісти
ні, кремль має бути зруйнований, переораний, щоб сліду не залишилось, бо будуть на те капище кацапи ходити
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29.05.2022 08:21 Відповісти
Клепатимуть нову бронетехніку на замін розбитої в Україні.
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28.05.2022 23:48 Відповісти
"шо побачу те і ******" - кацапогвардійский девіз!
і хто більше ******** - той і больший кацапогвавардієць!
унітаз як премія....
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28.05.2022 23:50 Відповісти
вбивці, гвалтувальники і вори в хаті...
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28.05.2022 23:56 Відповісти
Все залежить від можливостей крадія! Один краде труси з ноутбуком та мобільником Інший - автомобіль А інший - корабель з металопрокатом!
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29.05.2022 06:48 Відповісти
Всеравно заплатите, в разы больше. Пощады не будет
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29.05.2022 00:12 Відповісти
крановщика из Таганрога везли?
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29.05.2022 00:26 Відповісти
ганьба на того хто "не візьме віли" і по повісці не прийде....
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29.05.2022 00:47 Відповісти
припустимо поінт оф сейл, кацапи доставляють
припустимо поінт оф делівері, кацапи самі купили
припустимо шо ви кацапській довбойоб
намбер 3, ноу?
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29.05.2022 01:34 Відповісти
ГАРПУН ИМ В ПОМОЩЬ !)
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29.05.2022 03:00 Відповісти
про Мариуполь(

и орки вывозят из сожженного Мариуполя металл...

https://youtu.be/p5PO3gvskhs
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29.05.2022 08:04 Відповісти
кацапсько-фашистські мародери.... крадуть все... від унітазів, собачих будок, медицинського обладнання, технологічних ліній заводів, матеріалів, сировини... до музейних експонатів - ви кажете що кацапія то країна? я вважаю, що кацапія то злодійкувата, несформована й неповноцінна недокраїна.
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29.05.2022 12:09 Відповісти
 
 