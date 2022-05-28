У порту окупованого Маріуполя рашисти почали вантажити на судна крадений металопрокат, - Андрющенко

У Маріупольському порту окупанти почали вантажити на судна металопрокат, який вкрали в українських компаній.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти розпочали першу погрузку металопрокату з Маріупольського порту. Оскільки немає підтвердження розблокування "нових воріт", метал будуть вивозити малими партіями", - йдеться у повідомленні.

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