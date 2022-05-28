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У порту окупованого Маріуполя рашисти почали вантажити на судна крадений металопрокат, - Андрющенко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Маріупольському порту окупанти почали вантажити на судна металопрокат, який вкрали в українських компаній.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти розпочали першу погрузку металопрокату з Маріупольського порту. Оскільки немає підтвердження розблокування "нових воріт", метал будуть вивозити малими партіями", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+6 Pol Bolt
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і хто більше ******** - той і больший кацапогвавардієць!
унітаз як премія....
припустимо поінт оф делівері, кацапи самі купили
припустимо шо ви кацапській довбойоб
намбер 3, ноу?
и орки вывозят из сожженного Мариуполя металл...
https://youtu.be/p5PO3gvskhs