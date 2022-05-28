УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3940 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
2 574 15
НАТО (5098) Фінляндія (756)

До столиці Фінляндії Гельсінкі прибули чотири кораблі НАТО після масштабних навчань

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

фінляндія

У порт Гельсінкі прибули чотири кораблі країн НАТО. Вони мають продемонструвати потужних сигнал підтримки Фінляндії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Yle.

Кораблі США, Німеччини та Франції зайшли в Гельсінкі після участі в масштабних навчаннях в Балтійському морі.

Як заявив глава Міноборони Антті Кайкконен, візит цих суден був узгоджений ще до того, як Фінляндія прийняла рішення подавати заявку на вступ до НАТО, проте перебування цих кораблів союзників у територіальних водах Фінляндії стне потужним сигналом.

Напередодні Міноборони Фінляндії повідомило про збільшення кількості запланованих військових навчань за участю міжнародних партнерів на тлі "вікна невизначеності" у зв'язку з розглядом заявки країни на вступ до НАТО.

"У той час як триває процес розгляду нашої заявки, ми будемо посилювати співпрацю з партнерами. Це відбивається в тому числі в тому, що ми будемо більше тренуватися з найближчими партнерами, і в наступні місяці буде більше візитів... це явний сигнал підтримки для Фінляндії і це також сприяє зміцненню нашої обороноздатності", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон закликав Ердогана поважати рішення Фінляндії та Швеції вступити до НАТО

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+12
чомусь я за фіннов не беспокоюся - вони знають як русню класти і клована чорноротого точно не знайдуть...
показати весь коментар
29.05.2022 00:01
+7
Очередная геополитическая "победа" бункерного недомерка. НАТО в 200 км от Питера.
показати весь коментар
28.05.2022 23:57
+5
А тому, що найвеличнійший боневтік чотириждиуклоніст разом зі своєю шоблою посилав НАТО -- треба було бабла натирить на великому крадівництві, а не розбудовувати свою армію.
показати весь коментар
29.05.2022 06:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Очередная геополитическая "победа" бункерного недомерка. НАТО в 200 км от Питера.
показати весь коментар
28.05.2022 23:57 Відповісти
чомусь я за фіннов не беспокоюся - вони знають як русню класти і клована чорноротого точно не знайдуть...
показати весь коментар
29.05.2022 00:01 Відповісти
Це екіпажі кораблів НАТО вивчають місця можливого, в майбутньому, базування Адже флот НАТО в портах Фінляндії - "остаточний зашморг" на шиї Балтфлоту РФ! Не здивуюся, якщо командувачу БФ УЖЕ поставлене завдання по передислокації крупних кораблів БФ з Фінської затоки та Калінінграду на бази СФ Бо у випадку військового конфлікту буде те саме що й з БФ під час ІІ Світової - запруть у базах і "носа висунуть" не дадуть!
показати весь коментар
29.05.2022 07:27 Відповісти
Опять путлер всех "обскакал",радуйтесь,орки...
показати весь коментар
29.05.2022 00:16 Відповісти
Повезло фінам з фінами
показати весь коментар
29.05.2022 00:23 Відповісти
У нас тоже много крутых натовских кораблей было в Чёрном Море, и учений много всяких с красивыми названиями. Сейчас там нет ни одного натовского корабля почему-то.
показати весь коментар
29.05.2022 01:05 Відповісти
А тому, що найвеличнійший боневтік чотириждиуклоніст разом зі своєю шоблою посилав НАТО -- треба було бабла натирить на великому крадівництві, а не розбудовувати свою армію.
показати весь коментар
29.05.2022 06:56 Відповісти
показати весь коментар
29.05.2022 01:57 Відповісти
показати весь коментар
29.05.2022 01:59 Відповісти
показати весь коментар
29.05.2022 02:09 Відповісти
показати весь коментар
29.05.2022 02:28 Відповісти
показати весь коментар
29.05.2022 03:03 Відповісти
здорова нація.
показати весь коментар
29.05.2022 04:22 Відповісти
Не знаю - наскільки це правда але проскочила інформація про те що морські міни яким кацапи "засрали" акваторію Чорного моря не просто "зриваються з якорів під час шторму" Турки начебто виловили міну зі слідами ріжучого інструменту в районі кріплення якірного ланцюга Тобто кацапи навмисно створюють на довгі роки "мінонебезпечний" район в акваторії західної частини Чорного моря
показати весь коментар
29.05.2022 06:42 Відповісти
запросто
показати весь коментар
29.05.2022 08:19 Відповісти
 
 