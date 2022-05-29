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Київська область (3131) Кулеба Олексій (136)

На Київщині біля кордону Білорусі все спокійно, але загроза області є постійною, – голова ОВА Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба,олексій

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба запевнив, що біля кордону з Білоруссю на Київщині наразі все спокійно, однак зауважив, що область постійно перебуває під загрозою російського вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив у відеозверненні з Чорнобиля, опублікованому в телеграмі.

"В останні дні дуже багато інформації було різного плану щодо того, що можливе знову вторгнення російських військ з боку білоруського кордону. Тому сьогодні ми виїхали разом з керівництвом обласної поліції, перевірили засоби безпеки.

На сьогоднішній день все в області спокійно. Та інформація, яку ви бачите в соцмережах, не відповідає дійсності, щодо того, що тут ведуться якісь активні дії. Все наразі в Київській області нормально, ситуація повністю під контролем сил безпеки", - зазначив він. 

Разом з тим, Кулеба нагадав, що "на жаль, тепер Київська область перебуває постійно під загрозою вторгнення і під загрозою ракетних ударів".

Автор: Роман Свиридович
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У Донецьку горить склад із ************ - соцмережі
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29.05.2022 00:28 Відповісти
бавовна
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29.05.2022 00:45 Відповісти
десь годину тому над Гостомелем наше ППО намагалося збити БПЛА
спокійно кажете?!
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29.05.2022 00:43 Відповісти
Подтверждаю, в нашем чате ЖК тоже писали
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29.05.2022 00:47 Відповісти
"паладины" уже движутся на восток.
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29.05.2022 00:43 Відповісти
Дерьмак уже доложил кураторам
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29.05.2022 00:48 Відповісти
Правильно, "вкиди" про "скорий наступ на росіян на Київ" будуть мусолити, бо ж треба створити атмосферу непевності в суспільстві, аби "продати" українцям наратив "про дагаваріцца пасєрєдінє" і про те, "що звільнити Україну повністю, військовим шляхом" начебто "неможливо".
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29.05.2022 03:23 Відповісти
А чому білорусіі спокіно поруч з нами?
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29.05.2022 10:56 Відповісти
 
 