35 транспортних апаратів ШВЛ, придбаних за кошти, зібрані через UNITED24, прибувають до закладів екстреної медичної допомоги

Загалом за три тижні роботи UNITED24 зібрано 43 697 282 $. На рахунок Міністерства охорони здоров‘я надійшло 30 215 400 грн (1 032 972 $). 26 500 000 грн було спрямовано на закупівлю 35 транспортних апаратів штучної вентиляції легень.

Як інформує Цензор.НЕТ, нове обладнання отримають центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харківській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській і Полтавській областях України.

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"Зараз ми допомагаємо в роботі службам екстреної медичної допомоги чотирьох сусідніх областей: Луганської, Донецької, Харківської та Запорізької, - говорить Радій Шевченко, директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. - Без вагань готові рятувати всіх, хто потребує допомоги. Ніколи не забуду, як 8 квітня 2022 року ми миттєво виїхали на допомогу до міста Краматорська, щоб евакуювати до Дніпра постраждалих внаслідок вибуху на залізничному вокзалі. Поранені діти, жінки, люди похилого віку - це було одне з найстрашніших видовищ, яке ми бачили за життя. Щоб транспортувати найтяжчих пацієнтів, потрібні апарати ШВЛ, і я вдячний, що зараз ми отримуємо їх у межах роботи платформи UNITED24".

Перший цільовий збір у межах кампанії відбудеться сьогодні, 29 травня, під час телемарафону Save Ukraine — #StopWar. Усі донейти будуть надходити на рахунок НБУ, що закріплений за Міністерством охорони здоров’я України. На зібрані кошти будуть закуплені хірургічні рентген-апарати C-арки, які, зокрема, допомагають виявляти осколкові поранення.

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Подію транслюватимуть телеканали "1+1", "2+2", ТЕТ, ICTV, СТБ, "Новий", М1, "Україна", "Україна 24", "UA:Перший", "UA:Культура", регіональні канали суспільного мовника, "Інтер" та "Рада", платформи онлайн-телебачення "Київстар ТБ" та "1+1 Video", а також YouTube-канали "1+1" та Atlas Festival.