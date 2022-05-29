За добу 28 травня на Харківщині поранено 6 мирних громадян, - ОВА

Росіяни протягом доби обстрілювали Харківщину, шість поранених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська ОВА



Як зазначається, травми отримали 3 жителі Ізюмського району - в Балаклії та Савинцях.



Дві людини поранено в Золочеві Богодухівського району.



Ще одна людина отримала поранення в селі Коробочкине на Чугуївщині.

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