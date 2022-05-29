На період війни ціни на газ для населення мають залишитися без змін, - ОП
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На час війни ціна на газ для українського населення не буде змінюватися.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко написав у Telegram-каналі.
"На період війни ціни на газ для населення мають залишитися без змін", - зазначив Тимошенко.
За його словами, варіанти компенсації державою між ринковою вартістю газу та чинним тарифом для споживачів підприємств ТКЕ зараз аналізуються, і будуть запропоновані на розгляд Верховної Ради.
"Основна мета законопроекту, який зараз розробляється, - збереження чинних тарифів на газ та тепло для населення як мінімум на час війни", - додав Тимошенко.
Топ коментарі
+8 Ololosh Ololoshko
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+6 DemianBond 2cbb79cc
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+6 Evgeniy Petrenko
показати весь коментар29.05.2022 07:13
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Будь ласка, зачекайте...
А війна, до речі, йде з 2014-го року. Інфляція з девальвацією за війною - також.
заїбав **** іди сюди наб'ю ****** тобі і всьому ОП міні-путін знайшовся *****
Он им потом медальки выдаст.
Конченые...
с какой страны Украина поставки просить будет.
С плохой Германии или с плохой Венгрии?