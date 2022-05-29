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газ (2583) ціни (672)

На період війни ціни на газ для населення мають залишитися без змін, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

газ

На час війни ціна на газ для українського населення не буде змінюватися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко написав у Telegram-каналі.

"На період війни ціни на газ для населення мають залишитися без змін", - зазначив Тимошенко.

За його словами, варіанти компенсації державою між ринковою вартістю газу та чинним тарифом для споживачів підприємств ТКЕ зараз аналізуються, і будуть запропоновані на розгляд Верховної Ради.

"Основна мета законопроекту, який зараз розробляється, - збереження чинних тарифів на газ та тепло для населення як мінімум на час війни", - додав Тимошенко.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
А когда это Администрация Президента или Секретариат Президента начали отвечать за цены на газ ??? Совсем кукухой поехали? А чего, например, не Держстат ? Там може тоже что то по этому поводу скажут? Очень жду !

Конченые...
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29.05.2022 05:10
+6
а потом как ипанем все и сразу. Но автономку хер вам в панельном доме, только отдельную котельную и закон об конфискации майна за коммунальные долги.
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29.05.2022 03:41
+6
Всі давно знають- в Україні достатньо свого газу, який видобувається на родовищах Харківщини, Полтавщини та Закарпаття. Подейкують, що собівартість його видобутку біля 1000 грн. за тисячу кубометрів. За Конституцією, надра належать народу України. Нафта видобувається також. Чи не час нарешті дати народу відповідь- хто і на яких підставах барижить нашими надрами?
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29.05.2022 07:13
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Збрешуть , як завжди.
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29.05.2022 02:39 Відповісти
У них 1000 доларів це економічно обгрунтоване, проте про 40 доларів собівартості українського видобутку яко повністю вистачає не договарюють. Різницю між реаліями і хотєлками беруть із нас та ще мріють що весь світ їм буде скидуватися
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29.05.2022 12:26 Відповісти
Хто повірить?
А війна, до речі, йде з 2014-го року. Інфляція з девальвацією за війною - також.
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29.05.2022 02:50 Відповісти
@ZelenskyyUa
заїбав **** іди сюди наб'ю ****** тобі і всьому ОП міні-путін знайшовся *****
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29.05.2022 03:25 Відповісти
В очередь, сукины дети! В очередь (с) собачье сердце
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29.05.2022 03:42 Відповісти
а потом как ипанем все и сразу. Но автономку хер вам в панельном доме, только отдельную котельную и закон об конфискации майна за коммунальные долги.
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29.05.2022 03:41 Відповісти
а я думаю, що воно просто тупе. йому сказали в Омані слухатись Єрмака, він і слухається.
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29.05.2022 07:58 Відповісти
какая рыночная стоимость вы о чем-- уже на сегодня тот якобы дешевый газ Украинский а иного нема... продают с накруткой населению в 3ТРИ раза!!!! а на отопление в 2,6 раза себестоимость кубика газа сов семи откатами взятками и маме га виллу составляет 3-40 кубик... для населения его продают от 9-00 до 13 грн за 1 кубик!!!!!! на отопление газ сосчитали по цене 7-40 грн кубик а поднимают его до 29 гривен за кубик мол рыночная цена при этом выдобуток упал на 5% а потребление упало на 35% реально-- разрушена инфраструктура газа Донбасс Херсон и оккупированные районы и продолжает падать... кроме того Мариуполь гиганта по потреблению газа Заводы Ахметова Азовсталь и Ильича разрушены там надо строить новые а это примерно 50% --- от того газа-- который нужен на промышленность... и которого не хватало по внутренней добыче они ведь что делали десятилетиями газ Украины готовили бодягу 100% газ Украины добавляли пару ведер газу Европы купленного на хабе и все потом нам же внутри Украины впаривали по какой то формуле Роттердам + Дюссельдорф + и все скопом продавали.... теперь пусть Коломойский и Пинчук имеющие свои "свечные заводики" и требующие газу покупают газ за СВОИ СРЕДСТВА НА ХАБЕ ГЕРМАНИЯ И ГДЕ ХОТЯТ И-- НЕ ПУТАЮТ ЧАСТНОЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМ.... ИМПОРТ--- С УКРАИНСКИМ газом... ВНУТРЕННИМ У НАС ДОБЫЧА 19-21 МЛРД КУБОВ-- ЧТО С ГОЛОВОЙ ПОКРЫВАЕТ ПОТРЕБНОСТИ ВСЕЙ УКРАИНЫ ЖКХ СЕКТОР ГОТОВКА ЕДЫ БЮДЖЕТ Армия/ медицина/ ОТОПЛЕНИЕ И ЕЩЕ И ОСТАЕТСЯ...
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29.05.2022 11:04 Відповісти
граймо в зелену 3.
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29.05.2022 04:02 Відповісти
бубенець на розвазі з лохами...
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29.05.2022 04:10 Відповісти
ви клована відбулавили, вас мати за розумних?
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29.05.2022 04:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0aUav1lx3rA
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29.05.2022 04:32 Відповісти
Буде як з бензином...
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29.05.2022 04:18 Відповісти
та він над нами іздівався...
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29.05.2022 04:24 Відповісти
Слухай, троляка, а може краще за яйця командира конкретної військової частини?
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29.05.2022 06:12 Відповісти
ЯнеЛох бережёт бойцов,тем,что ждёт пока их обстреляют ракетами,а их семьи разграбят,изнасилуют, убьют.
Он им потом медальки выдаст.
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29.05.2022 07:13 Відповісти
ТИ ГОНИШЬ!!!
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29.05.2022 04:28 Відповісти
А когда это Администрация Президента или Секретариат Президента начали отвечать за цены на газ ??? Совсем кукухой поехали? А чего, например, не Держстат ? Там може тоже что то по этому поводу скажут? Очень жду !

Конченые...
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29.05.2022 05:10 Відповісти
Все то же самое было с долярами и бензином. То есть с газом скоро начнутся проблемы, а к отопительному сезону его не станет совсем.
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29.05.2022 05:44 Відповісти
Интересно,когда Украина начнёт громить кацапов и те само собой отрежут поставку газа и нефти,то
с какой страны Украина поставки просить будет.
С плохой Германии или с плохой Венгрии?
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29.05.2022 07:06 Відповісти
Таким чином обіцяло недоразвите знизити тарифи,натомісць підвищило в 2 рази і тепер обіцяє не піднімати.Ощасливило довбой..бнуте.
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29.05.2022 07:12 Відповісти
дак це вам. а коломойші - навпаки.
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29.05.2022 08:00 Відповісти
Всі давно знають- в Україні достатньо свого газу, який видобувається на родовищах Харківщини, Полтавщини та Закарпаття. Подейкують, що собівартість його видобутку біля 1000 грн. за тисячу кубометрів. За Конституцією, надра належать народу України. Нафта видобувається також. Чи не час нарешті дати народу відповідь- хто і на яких підставах барижить нашими надрами?
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29.05.2022 07:13 Відповісти
А для виробництва??? Чи "гуся можно ощипывать, чтобы он не кричал" більш лагідно через ціни у магазинах???
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29.05.2022 07:53 Відповісти
тільки для виробництва, яке належить коломойському. хотьпоржом, чо. бабушка там уже обіржалася з українців, зробимоїхразом.
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29.05.2022 08:02 Відповісти
Супер.Допомогу союзників пустить під ніж.Не правильніше субсидіями допомогти?Зелені соціалізм будують.А виходить совок
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29.05.2022 09:06 Відповісти
после новых субсидий от ЗЕ, страна заняла первое место в Европе по количеству нищих, впервые обогнав Молдову.
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29.05.2022 11:11 Відповісти
Якщо згадаєте про слово рейтинг і вибори- всі зелені дії стають логічними. Війну вони вже виграли, чи програли, да й какая разніца, всегда можна дагавіріцца. Воно ж кожен день питає *****: пагавірім чи ше ждать?
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29.05.2022 10:16 Відповісти
а що, вже кабінет міністрів не працює?
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29.05.2022 10:48 Відповісти
Ми раби олігархів!
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29.05.2022 10:54 Відповісти
 
 