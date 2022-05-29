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Українські сили в Сєверодонецьку перебувають у складній оборонній позиції, - керівник ВЦА Стрюк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сєверодонецьк

Українські сили перебувають у "складній оборонній позиції" в Сєверодонецьку, бої тривають на околицях міста, найзапекліші битви – в районі автовокзалу та готелю "Мир".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька Олександр Стрюк, якого цитує CNN

"Справжня битва - в районі головного автовокзалу… Наші військові перебувають у жорсткій оборонній позиції. Місто постійно зазнає обстрілів. Гуманітарний штаб, який розташований у місті, сьогодні практично знерухомлений, тому що пересуватися містом небезпечно, робота штабу припинена", - йдеться в повідомленні.

Одні з найзапекліших боїв велися навколо готелю "Мир" на околиці міста.

Зазначається, що в місті не працює мобільний зв'язок та відключено електрику. Як повідомляється, в місті близько шести-семи колодязів, і "вкрай небезпечно, що щойно люди зберуться по воду, там почнеться обстріл".

Стрюк, однак, висловив деяку впевненість у тому, що місто зможе протриматися з деякими обмеженими запасами. Наразі ще є можливості для доставки вантажів, але це "вкрай складно".

Евакуація дуже небезпечна, пріоритет - для поранених. У місті доступний лише початковий рівень медичної допомоги.

Читайте: Сєверодонецьк під українським прапором, орки не просунулися далі готелю "Мир", - Гайдай

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Тримайтеся, рідні наші.
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29.05.2022 07:40
+7
Зате без висвітлення подій від Бутусова, нехай Безугла їде на фронт замість нього.
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29.05.2022 08:17
+6
Боже спас і допоможи нашим захисникам, щоб не пов орилися Маріупіль, Іловайськ, дап і звичайно розуму та розсудливості нашим керівникам та воєнначальникам.
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29.05.2022 07:16
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Боже спас і допоможи нашим захисникам, щоб не пов орилися Маріупіль, Іловайськ, дап і звичайно розуму та розсудливості нашим керівникам та воєнначальникам.
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29.05.2022 07:16 Відповісти
Спаси від таких керівників, бо ЗСУ дають другу інформацію. Місто не в оточенні, щоб уже писати про ахову ситуацію
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29.05.2022 08:45 Відповісти
Азовсталь #2
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29.05.2022 07:31 Відповісти
Тримайтеся, рідні наші.
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29.05.2022 07:40 Відповісти
Такий жах(((
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29.05.2022 07:56 Відповісти
Зате без висвітлення подій від Бутусова, нехай Безугла їде на фронт замість нього.
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29.05.2022 08:17 Відповісти
Конечно ситуация аховая, сдать по бокам попасную и рубежное, таким образом позволив окружить Северодонецк еще и с запада и востока, ну сами в эту ситуацию влезли.
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29.05.2022 09:01 Відповісти
Сдать? Ну ти й мудак.
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29.05.2022 09:56 Відповісти
кондоняра ти ольгинський-Україна ніколи нікуди не влізала,це твоя кацапорда постійно стада орків на чужу територію гонить!
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29.05.2022 10:34 Відповісти
Сейчас Папасная с мардвой находиться в оперативном окружении. Мардва типа наступает. ПС. Мардва в Изюме на грани оперативного окружения.
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29.05.2022 12:03 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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29.05.2022 09:08 Відповісти
Якщо не вивести війська з Сіверськодонецька та Лиичанська на новий оборонний рубіж (Лиман - Сіверськ-Бахмут) - ця ситуація лише погіршуватиметься і загрожуватиме повним оточенням та знищенням цього угрупування військ. Це лише моя особиста думка.
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29.05.2022 10:16 Відповісти
То все добре добре, аж раптом тривога, складне положення!
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29.05.2022 10:57 Відповісти
 
 