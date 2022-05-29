Окупанти намагаються підлатати флот і підняти із дна Чорного моря свій потоплений "Раптор", - ОК "Південь"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росіяни намагаються витягти з Чорного моря свій потоплений катер "Раптор".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".
"Корабельні угруповання в Чорному морі тримають актуальною загрозу ракетних ударів, а під її прикриттям намагаються організовувати рятувально-підйомні роботи біля острова Зміїний із вилучення з-під води ураженого десантного швидкісного катера типу "Раптор"… Відчутно зменшену кількість корабельно-катерного складу Чорноморського флоту рашисти намагаються підлатати "потопельниками"", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, після підняття "Раптора" росіяни планують відправити його в пункт базування Донузлав.
Топ коментарі
+21 Яр Холодний
показати весь коментар29.05.2022 07:17
+12 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар29.05.2022 07:11
+6 Олег Іванів 00188d35
показати весь коментар29.05.2022 06:52
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Чи гарпуни лише для гучних піар заяв голови Одеської ВЦА?
У кацапів на морі зараз - та сама ситуація Вибить у них евакуаційні засоби - і вони змушені будуть задіять бойові кораблі А це - не тільки тимчасове відволікання від виконання бойових завдань, але й "підставляння під удар" Бо одночасно піднімать судно і відбиваться від противника набагато важче, ніж просто воювать! Це все одно, коли снайпер не вбиває ворога, а тільки сильно ранить На його крики збігаються наві "цілі" що будуть "підставляться", поки будуть надавать допомогу пораненому
"Тепер судновласники нараховують час фрахту не з моменту заходу до порту, а з моменту потрапляння до затору".
Це призводить до додаткових втрат у $150 000-200 000 на партії 3000-6000 т
в тихой холодной мгле
чем мучиться на путинской
безмозглой войне
іхтіандиндри мля