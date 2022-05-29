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Окупанти намагаються підлатати флот і підняти із дна Чорного моря свій потоплений "Раптор", - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

катер

Росіяни намагаються витягти з Чорного моря свій потоплений катер "Раптор".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Корабельні угруповання в Чорному морі тримають актуальною загрозу ракетних ударів, а під її прикриттям намагаються організовувати рятувально-підйомні роботи біля острова Зміїний із вилучення з-під води ураженого десантного швидкісного катера типу "Раптор"… Відчутно зменшену кількість корабельно-катерного складу Чорноморського флоту рашисти намагаються підлатати "потопельниками"", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, після підняття "Раптора" росіяни планують відправити його в пункт базування Донузлав.

Також дивіться: Маємо стільки ракет Harpoon, що можемо потопити весь Чорноморський флот РФ, - Братчук. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Треба "допомогти" Не так вже й багато у кацапів рятувальних суден, здатних займаться під"йомом "потопельників" (Маленька аналогія - на відміну від Червоної Армії, німці мали у військах велику кількість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Саме вони займалися евакуацією підбитої техніки з поля бою та її відновленням У ЧА цим займалися бойові машини - втрачаючи ресурс і час та підготовлені до бою екіпажі (адже під час евакуації противник теж може обстрілювать!) Так при підбитті тягача втрачалися лише двигун ходова і механік-водій А при використанні бойової машини - втрачалася бойова одиниця )
У кацапів на морі зараз - та сама ситуація Вибить у них евакуаційні засоби - і вони змушені будуть задіять бойові кораблі А це - не тільки тимчасове відволікання від виконання бойових завдань, але й "підставляння під удар" Бо одночасно піднімать судно і відбиваться від противника набагато важче, ніж просто воювать! Це все одно, коли снайпер не вбиває ворога, а тільки сильно ранить На його крики збігаються наві "цілі" що будуть "підставляться", поки будуть надавать допомогу пораненому
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29.05.2022 07:17
+12
Так може вже час гарпуни застосувати по цій групі кораблів, що тусить біля Зміїного.
Чи гарпуни лише для гучних піар заяв голови Одеської ВЦА?
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29.05.2022 07:11
+6
Чому по Зміїному перестали завдавати удари?
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29.05.2022 06:52
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Чому по Зміїному перестали завдавати удари?
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29.05.2022 06:52 Відповісти
А есть необходимость на данный момент?
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29.05.2022 06:54 Відповісти
Так може вже час гарпуни застосувати по цій групі кораблів, що тусить біля Зміїного.
Чи гарпуни лише для гучних піар заяв голови Одеської ВЦА?
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29.05.2022 07:11 Відповісти
Вєлєколєпний план
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29.05.2022 07:17 Відповісти
Треба "допомогти" Не так вже й багато у кацапів рятувальних суден, здатних займаться під"йомом "потопельників" (Маленька аналогія - на відміну від Червоної Армії, німці мали у військах велику кількість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Саме вони займалися евакуацією підбитої техніки з поля бою та її відновленням У ЧА цим займалися бойові машини - втрачаючи ресурс і час та підготовлені до бою екіпажі (адже під час евакуації противник теж може обстрілювать!) Так при підбитті тягача втрачалися лише двигун ходова і механік-водій А при використанні бойової машини - втрачалася бойова одиниця )
У кацапів на морі зараз - та сама ситуація Вибить у них евакуаційні засоби - і вони змушені будуть задіять бойові кораблі А це - не тільки тимчасове відволікання від виконання бойових завдань, але й "підставляння під удар" Бо одночасно піднімать судно і відбиваться від противника набагато важче, ніж просто воювать! Це все одно, коли снайпер не вбиває ворога, а тільки сильно ранить На його крики збігаються наві "цілі" що будуть "підставляться", поки будуть надавать допомогу пораненому
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29.05.2022 07:17 Відповісти
Так і я ж про це!!!
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29.05.2022 08:00 Відповісти
Тепер в Одесі вже є Гаопуни. З ракетами проблем немає відповідно. Можна топити біля змііного ******** не стримуючись.
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29.05.2022 09:08 Відповісти
Плохая Румыния(транспорт зерна):

"Тепер судновласники нараховують час фрахту не з моменту заходу до порту, а з моменту потрапляння до затору".

Це призводить до додаткових втрат у $150 000-200 000 на партії 3000-6000 т
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29.05.2022 07:26 Відповісти
Scho take "zator" u dannomu konteksti? Takogo terminu nemae u sudnoplavstvi. Pro yakyh sudnovlastnykiv mova I do chogo tut Rumunia?
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29.05.2022 23:08 Відповісти
Поднять? Нет уж! Утонул - значит утонул!
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29.05.2022 07:27 Відповісти
лучше лежать на дне
в тихой холодной мгле
чем мучиться на путинской
безмозглой войне

іхтіандиндри мля
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29.05.2022 07:46 Відповісти
если есть возможности уничтожать кацапские корабли либо любую другую кацапскую технику, но почемуто не уничтожается, значит в командовании завелся предатель и латентный путиносос.
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29.05.2022 08:02 Відповісти
Норвегию попросите они подлодку Курск подняли без проблем.. два корпуса лодки не спасли не от взрыва внутри...
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29.05.2022 09:03 Відповісти
Ліпше ***** в батіскафе спустіть до раптора.
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29.05.2022 09:39 Відповісти
Мабуть ці судна вважають цивільними і типу не можна по ним застосовувати ракети...
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29.05.2022 09:48 Відповісти
🤣вам предстоит плавать на уже однажды утонувшем средстве
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29.05.2022 10:18 Відповісти
РабZея проспала вяликаю Вампирию Романовых...дохлый Совок и СНГ...плюс варшавский договор...быдло рукожопе...вечно все вяликий Обсерон...
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29.05.2022 10:28 Відповісти
я тут недавно с одним таксистом говорил. Тоже адмирал.
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29.05.2022 12:16 Відповісти
треба нам якомога швидше затопити весь їх флот. Смерть сракоцапам!
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29.05.2022 12:37 Відповісти
 
 