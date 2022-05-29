Окупанти намагаються підлатати флот і підняти із дна Чорного моря свій потоплений "Раптор", - ОК "Південь"

Росіяни намагаються витягти з Чорного моря свій потоплений катер "Раптор".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Корабельні угруповання в Чорному морі тримають актуальною загрозу ракетних ударів, а під її прикриттям намагаються організовувати рятувально-підйомні роботи біля острова Зміїний із вилучення з-під води ураженого десантного швидкісного катера типу "Раптор"… Відчутно зменшену кількість корабельно-катерного складу Чорноморського флоту рашисти намагаються підлатати "потопельниками"", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, після підняття "Раптора" росіяни планують відправити його в пункт базування Донузлав.

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