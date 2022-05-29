Ворог продовжує зазнавати втрат: у Криму припиняють прийом цивільних у лікарнях, щоб звільнити місця для поранених військових РФ, - Генштаб ЗСУ

На тимчасово окупованій території Криму окупаційна адміністрація розпорядилася припинити прийом до лікарень цивільного населення, щоб звільнити ліжко-місця для поранених.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ у фейсбуці станом на 6:00 29 травня щодо російського вторгнення.

Так, розпочалася дев’яносто п’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках відзначається збільшення кількості заходів оперативної та бойової підготовки в ході перевірки сил реагування збройних сил Республіки Білорусь. Зберігається загроза завдання з території Республіки Білорусь ракетно-авіаційних ударів по українських інфраструктурних об’єктах.

На Сіверському напрямку противник продовжує заходи щодо прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Обстріляв з мінометів позиції Сил оборони у Сумській області.

На Слобожанському напрямку ворог здійснює систематичний вогневий вплив для недопущення подальшого просування наших підрозділів у напрямку Держкордону України. Вживає заходів щодо поповнення втрат озброєння та військової техніки.

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосередив на утриманні займаних рубежів та стримуванні підрозділів Сил оборони. Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Черкаські Тишки, Руські Тишки, Петрівка і Тернова. Продовжив заходи дистанційного мінування місцевості на вірогідних напрямках дій Сил оборони.

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На Слов’янському напрямку ворог активних бойових дій не проводив, вів посилену розвідку. Основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих позицій та створенні умов для відновлення наступу. Здійснює поповнення втрат та запасів.

Здійснював артилерійські обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Гусарівка, Велика Комишуваха, Богородичне, Святогірськ та інших. Силами армійської авіації продовжив завдавати авіаударів в районі Довгенького.

На Донецькому напрямку противник веде наступальні дії. Активно застосовує сили та засоби ракетних військ і артилерії та радіоелектронної боротьби. Збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації.

На Лиманському напрямку посилює угруповання. Застосував штурмову авіацію поблизу Діброви. Намагається закріпитись в районі населеного пункту Лиман.

На Сєверодонецькому напрямку за підтримки артилерії вів штурмові дії у районі міста Сєверодонецька, бої тривають. У районі населеного пункту Боброве ворог зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Силами штурмової авіації завдав авіаційних ударів у районі Устинівки.

Окупанти намагаються покращити тактичне положення на Бахмутському напрямку. За підтримки вогню мінометів та артилерії ворог проводив наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Володимирівка, Василівка, Комишуваха та Миронівка. Успіху не мав, зазнав втрат, відійшов. Силами армійської авіації завдав авіаударів поблизу Яковлівки.

На Авдіївському напрямку, за підтримки артилерії, противник намагався наступати в районах населених пунктів Кам’янка та Веселе, успіху не мав.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних наступальних дій не проводив, здійснював обстріли цивільної інфраструктури по лінії зіткнення.

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На Південнобузькому напрямку ворог, в результаті наступальних дій українських підрозділів зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах у районі населеного пункту Костромка. Вживає заходів з відновлення втрачених позицій за рахунок перекидання резервів на загрозливі напрямки.

Російські окупанти здійснили вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Лимани, Степова Долина, Луч, Партизани, Червоний Яр, Трудолюбівка та інших.

З метою поповнення втрат ворог посилює угруповання знятими зі зберігання застарілими зразками озброєння та військової техніки, зокрема, танками Т-62 та БМП-1.

На Бессарабському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.

В Придністровському регіоні республіки Молдова тривають обмежувальні заходи, посилена перевірка інфраструктури, транспорту та громадян, посилено контроль за використанням автомобілів, обладнаних спецзасобами.

Противник продовжує зазнавати втрат. Зокрема і санітарних, що обумовлює необхідність створювати додаткові можливості надання медичної допомоги. Так, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим окупаційна адміністрація розпорядилася припинити прийом цивільного населення, щоб звільнити ліжко-місця для поранених. Інтенсивно проводиться збір донорської крові.

"За минулу добу тільки на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога, знищено один танк та шість ворожих автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БпЛА типу "Орлан-10". Має ворог втрати і на інших напрямках", - повідомили в Генштабі.