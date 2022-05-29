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У результаті наступальних дій українських підрозділів окупанти змушені зайняти оборону на невигідних рубежах на Південнобузькому напрямку, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,орки,окупанти,арміярф

На Південнобузькому напрямку армія РФ зазнала втрат та зайняла оборону на невигідних рубежах у районі населеного пункту Костромка.

Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 29 травня, передає Цензор.НЕТ.

Російські окупанти здійснили вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Лимани, Степова Долина, Луч, Партизани, Червоний Яр, Трудолюбівка та інших", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Ворог продовжує зазнавати втрат: у Криму припиняють прийом цивільних у лікарнях, щоб звільнити місця для поранених військових РФ, - Генштаб ЗСУ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
САУ Цезар на фронті колошматять рашистів.
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29.05.2022 08:29
+16
"армія РФ ... зайняла оборону на невигідних рубежах у районі населеного пункту Костромка."
Кострома бы лучше в этой новости смотрелась, но то, что орков погнали из района Снегуривки- гуд !!!
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29.05.2022 08:39
+11
Слава зсу, нгу, дпс, поліціі ! Вони героі, воювати в тих умов про які не розкаже арестович це більше як героізм. Вони врятували Украіну в перші дні, і три місяці до тепер. В те що иозповідають люди з фронту неможливо повірити. Не звинувачуйте армію в пройобах, це питання до політ.керівництва і деяких воєнних чинуш
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29.05.2022 08:48
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САУ Цезар на фронті колошматять рашистів.
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29.05.2022 08:29 Відповісти
Тільки навіщо їх в одну кучу збирають? Щоб, в разі чого, оптом накрили? ******* засоби зв'язку й навігації дозволяють працювати по одній точці з різних локацій.
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29.05.2022 08:55 Відповісти
Щоб як із казармами. Зла не вистачає.
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29.05.2022 09:11 Відповісти
Відстрілялися потім від'їхали, ніхто там не кучкується
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29.05.2022 09:23 Відповісти
Військові самі це знають. Скоріш за все фото зроблене під час навчань з новою технікою.
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29.05.2022 11:03 Відповісти
за для світлин, звісно. все як подобаеться диванним кспердам
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29.05.2022 14:26 Відповісти
запорожмкая артбригада, красавцы.
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29.05.2022 08:57 Відповісти
На-уй ти тут це пишеш? Освоїв клавіатуру?
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29.05.2022 09:09 Відповісти
ну и нахрен ты это высрал？
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29.05.2022 13:30 Відповісти
"армія РФ ... зайняла оборону на невигідних рубежах у районі населеного пункту Костромка."
Кострома бы лучше в этой новости смотрелась, но то, что орков погнали из района Снегуривки- гуд !!!
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29.05.2022 08:39 Відповісти
Між селами до 30км безводного степу...
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29.05.2022 08:44 Відповісти
Але це НАШ степ.
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29.05.2022 08:57 Відповісти
Про те й кажу, зі Снігурівки оркам тільки назад і тільки пішки. В степу вночі глубокая многорожавшая мокшанская ****@.
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29.05.2022 09:30 Відповісти
На біса нам те залісся? мокшу (місто) спалити і можна додому.
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29.05.2022 08:56 Відповісти
Слава зсу, нгу, дпс, поліціі ! Вони героі, воювати в тих умов про які не розкаже арестович це більше як героізм. Вони врятували Украіну в перші дні, і три місяці до тепер. В те що иозповідають люди з фронту неможливо повірити. Не звинувачуйте армію в пройобах, це питання до політ.керівництва і деяких воєнних чинуш
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29.05.2022 08:48 Відповісти
ТрО пропустили.
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29.05.2022 08:59 Відповісти
В отличие от 2014-го года за восемь лет выросла новая офицерская элита,но кое где осталось еще старое совковое командование к сожалению.Одно радует у орков все командование образца РККА и жуковским менталитетом.
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29.05.2022 09:24 Відповісти
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29.05.2022 09:21 Відповісти
Ганяють орків наші воіни і це душу гріє👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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29.05.2022 09:50 Відповісти
 
 