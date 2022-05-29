У результаті наступальних дій українських підрозділів окупанти змушені зайняти оборону на невигідних рубежах на Південнобузькому напрямку, - Генштаб ЗСУ
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На Південнобузькому напрямку армія РФ зазнала втрат та зайняла оборону на невигідних рубежах у районі населеного пункту Костромка.
Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 29 травня, передає Цензор.НЕТ.
Російські окупанти здійснили вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Лимани, Степова Долина, Луч, Партизани, Червоний Яр, Трудолюбівка та інших", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+18 5 копійок
показати весь коментар29.05.2022 08:29
+16 Бенина Мама
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+11 Advokat Savchuk
показати весь коментар29.05.2022 08:48
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Будь ласка, зачекайте...
Кострома бы лучше в этой новости смотрелась, но то, что орков погнали из района Снегуривки- гуд !!!