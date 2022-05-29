У результаті наступальних дій українських підрозділів окупанти змушені зайняти оборону на невигідних рубежах на Південнобузькому напрямку, - Генштаб ЗСУ

На Південнобузькому напрямку армія РФ зазнала втрат та зайняла оборону на невигідних рубежах у районі населеного пункту Костромка.

Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 29 травня, передає Цензор.НЕТ.

"На Південнобузькому напрямку ворог, в результаті наступальних дій українських підрозділів зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах в районі населеного пункту Костромка. Вживає заходів з відновлення втрачених позицій за рахунок перекидання резервів на загрозливі напрямки.

Російські окупанти здійснили вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Лимани, Степова Долина, Луч, Партизани, Червоний Яр, Трудолюбівка та інших", - йдеться в повідомленні.

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