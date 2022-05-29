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Ворог веде штурм Сєверодонецька, бої тривають і дотепер. Через російські обстріли на Луганщині є загиблі та поранені, - Гайдай. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Річницю міста сєверодончани зустрічають у підвалах, через російські обстріли по області знайдено двоє загиблих, є поранені, зруйновано близько 60 будинків.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що під час безперервних обстрілів не завжди швидко вдається дістатися місць нових руйнувань і перевірити їх на наявність або відсутність жертв.

Тому, за словами Гайдая, спираючись на щоденно зростаючу кількість пошкодженого житла, загиблих може бути більше.

"Ситуація вкрай загострена. Так, 28 травня в Лисичанську російський снаряд влучив в багатоповерхівку. Дівчина загинула на місці, чотирьох місцевих жителів госпіталізовано із травмами різного ступеня тяжкості. Це була тяжка доба для міста – авіаударом зруйновано кінотеатр "Дружба", зазнали пошкоджень 22 будинки. В Сєверодонецьку обстановка ще більш важка – ворог веде штурм. Бої тривають і дотепер. Річницю міста жителі, які ще залишились, зустрінуть у підвалах. Крім жінки, яка вчора загинула у своєму будинку в старих районах", – зазначив Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сєверодонецьк під українським прапором, орки не просунулися далі готелю "Мир", - Гайдай

Ворог веде штурм Сєверодонецька, бої тривають і дотепер. Через російські обстріли на Луганщині є загиблі та поранені, - Гайдай 01
Ворог веде штурм Сєверодонецька, бої тривають і дотепер. Через російські обстріли на Луганщині є загиблі та поранені, - Гайдай 02
Ворог веде штурм Сєверодонецька, бої тривають і дотепер. Через російські обстріли на Луганщині є загиблі та поранені, - Гайдай 03
Ворог веде штурм Сєверодонецька, бої тривають і дотепер. Через російські обстріли на Луганщині є загиблі та поранені, - Гайдай 04
Ворог веде штурм Сєверодонецька, бої тривають і дотепер. Через російські обстріли на Луганщині є загиблі та поранені, - Гайдай 05
Ворог веде штурм Сєверодонецька, бої тривають і дотепер. Через російські обстріли на Луганщині є загиблі та поранені, - Гайдай 06
Ворог веде штурм Сєверодонецька, бої тривають і дотепер. Через російські обстріли на Луганщині є загиблі та поранені, - Гайдай 07

Відносно руйнувань житлового фонду: Сєверодонецьк – 13 будинків, Гірське – 11, Тошківка – сім, Врубівка – шість, Ниркове – два.

Також слід зазначити, що в районі Бобрового ворог зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Однак силами штурмової авіації завдав авіаційних ударів в районі Устинівки.

Гайдай нагадує, що за минулу добу на фронті відбито сім атак росіян, знищено один танк та шість ворожих автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БпЛА типу "Орлан-10".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
Чому не евакуювали дітей? Хто з дорослих не хоче виїжджати - то його справа. А дітей потрібно евакуювати. Примусово. В нас військовий стан. Якщо батьки не очуть зберегти життя дітей - це повинна зробити Україна.
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29.05.2022 08:38
+14
Рускій мір прийшов, щастя приніс.
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29.05.2022 08:32
+6
Зі старими все більш менш зрозуміло: там "руссо-совєтський світ" в перемішку з деменцією. А ось що в головах у батьків з маленькими дітьми?
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29.05.2022 09:02
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Рускій мір прийшов, щастя приніс.
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29.05.2022 08:32 Відповісти
Чому не евакуювали дітей? Хто з дорослих не хоче виїжджати - то його справа. А дітей потрібно евакуювати. Примусово. В нас військовий стан. Якщо батьки не очуть зберегти життя дітей - це повинна зробити Україна.
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29.05.2022 08:38 Відповісти
Зеленський і вся цого орда з Банковоі , своїх дітей вивезли ще до війни 😠
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29.05.2022 17:50 Відповісти
Писати можна що завгодно, але законно, без рішення суду, не можна примусово забрати дитину у батьків. Навіть у військовий час. Тому відповідальність за долю своїх неповнолітних дітей несуть батьки згідно закону.
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29.05.2022 21:10 Відповісти
та не хочуть люди евакуюватися доки орки палять по автобусам.
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30.05.2022 03:55 Відповісти
Голодранцы, во всей своей красе.
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29.05.2022 08:40 Відповісти
Тепер стало зрозуміло навіть ідіотам, що воно таке "рюській мірь"
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29.05.2022 08:59 Відповісти
Зі старими все більш менш зрозуміло: там "руссо-совєтський світ" в перемішку з деменцією. А ось що в головах у батьків з маленькими дітьми?
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29.05.2022 09:02 Відповісти
"ось що в головах у батьків з маленькими дітьми?"
Соловьев, Скабеева, Симоньян, Киосаян у них вместо собственных мозгов.
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29.05.2022 21:29 Відповісти
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29.05.2022 09:11 Відповісти
місто не втримати це зрозуміло, головне щоб наші хлопці в отточення не потрапили.
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29.05.2022 09:47 Відповісти
Не факт, що не втримати. Військовим звичайно видніше.
Але я думаю, що при наявності підкріплення по зброї та боєкомплекту все можливо.
Те що кацапів там дуже багато та стріляють вони дуже багато зрозуміло.
Але наші хлопці зараз при явній перевазі ворога в артилерії та авіації тримаються, а якби цю перевагу придавити ....
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29.05.2022 12:47 Відповісти
Зараз вони кинуть усе на Северодонецьк та Лисичанськ. І потім, незалежно від успіху, сядуть сракою та включать платівку "давайте домовлятися". Цю платівку підтримає уся європейська зрадота, що лівацька, що правацька. До цієї платівки додадуть масове іпсо, "дружин та матерів" та зойки дезертирів.
Буде вкрай огидно.
Але саме це і буде моментом для початку переламу.

Victor Tregubov (С)
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29.05.2022 09:55 Відповісти
"До сих пор..."! Значит взяли уже , суки....
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29.05.2022 10:35 Відповісти
Завали ипало, Гайдай, и дуй в окопы! Какое оно жалкое чмо
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29.05.2022 11:18 Відповісти
А сколько мы контролируем луганской обл. на сегодня？ Меньше 10％ ？
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29.05.2022 13:32 Відповісти
Вставай страна-нужно доводить армию до 2 млн.,почему призыв вялый,там один боец в окопе против пятерых орков,кончайте эту фетишь с теробороной,солдаты нужны на фронте а не где то в Черновцах и Ужгороде,враг на нашей территории,делайте дополнительный призыв и срочно!!!!!!!!!!
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29.05.2022 22:14 Відповісти
 
 