Ворог веде штурм Сєверодонецька, бої тривають і дотепер. Через російські обстріли на Луганщині є загиблі та поранені, - Гайдай. ФОТО

Річницю міста сєверодончани зустрічають у підвалах, через російські обстріли по області знайдено двоє загиблих, є поранені, зруйновано близько 60 будинків.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що під час безперервних обстрілів не завжди швидко вдається дістатися місць нових руйнувань і перевірити їх на наявність або відсутність жертв.

Тому, за словами Гайдая, спираючись на щоденно зростаючу кількість пошкодженого житла, загиблих може бути більше.

"Ситуація вкрай загострена. Так, 28 травня в Лисичанську російський снаряд влучив в багатоповерхівку. Дівчина загинула на місці, чотирьох місцевих жителів госпіталізовано із травмами різного ступеня тяжкості. Це була тяжка доба для міста – авіаударом зруйновано кінотеатр "Дружба", зазнали пошкоджень 22 будинки. В Сєверодонецьку обстановка ще більш важка – ворог веде штурм. Бої тривають і дотепер. Річницю міста жителі, які ще залишились, зустрінуть у підвалах. Крім жінки, яка вчора загинула у своєму будинку в старих районах", – зазначив Гайдай.

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Відносно руйнувань житлового фонду: Сєверодонецьк – 13 будинків, Гірське – 11, Тошківка – сім, Врубівка – шість, Ниркове – два.

Також слід зазначити, що в районі Бобрового ворог зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Однак силами штурмової авіації завдав авіаційних ударів в районі Устинівки.

Гайдай нагадує, що за минулу добу на фронті відбито сім атак росіян, знищено один танк та шість ворожих автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БпЛА типу "Орлан-10".