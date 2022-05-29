Ворог веде штурм Сєверодонецька, бої тривають і дотепер. Через російські обстріли на Луганщині є загиблі та поранені, - Гайдай. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Річницю міста сєверодончани зустрічають у підвалах, через російські обстріли по області знайдено двоє загиблих, є поранені, зруйновано близько 60 будинків.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
Він пояснив, що під час безперервних обстрілів не завжди швидко вдається дістатися місць нових руйнувань і перевірити їх на наявність або відсутність жертв.
Тому, за словами Гайдая, спираючись на щоденно зростаючу кількість пошкодженого житла, загиблих може бути більше.
"Ситуація вкрай загострена. Так, 28 травня в Лисичанську російський снаряд влучив в багатоповерхівку. Дівчина загинула на місці, чотирьох місцевих жителів госпіталізовано із травмами різного ступеня тяжкості. Це була тяжка доба для міста – авіаударом зруйновано кінотеатр "Дружба", зазнали пошкоджень 22 будинки. В Сєверодонецьку обстановка ще більш важка – ворог веде штурм. Бої тривають і дотепер. Річницю міста жителі, які ще залишились, зустрінуть у підвалах. Крім жінки, яка вчора загинула у своєму будинку в старих районах", – зазначив Гайдай.
Відносно руйнувань житлового фонду: Сєверодонецьк – 13 будинків, Гірське – 11, Тошківка – сім, Врубівка – шість, Ниркове – два.
Також слід зазначити, що в районі Бобрового ворог зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Однак силами штурмової авіації завдав авіаційних ударів в районі Устинівки.
Гайдай нагадує, що за минулу добу на фронті відбито сім атак росіян, знищено один танк та шість ворожих автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БпЛА типу "Орлан-10".
Будь ласка, зачекайте...
Соловьев, Скабеева, Симоньян, Киосаян у них вместо собственных мозгов.
Але я думаю, що при наявності підкріплення по зброї та боєкомплекту все можливо.
Те що кацапів там дуже багато та стріляють вони дуже багато зрозуміло.
Але наші хлопці зараз при явній перевазі ворога в артилерії та авіації тримаються, а якби цю перевагу придавити ....
Буде вкрай огидно.
Але саме це і буде моментом для початку переламу.
Victor Tregubov (С)