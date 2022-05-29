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війна (56124) Держекоінспекція (125) ліс (448) Луганщина (4411) пожежа (3738) екологія (925)

Окупанти знищили більш як 17 тис. га лісу на Луганщині, сума збитків довкіллю становить понад 38,3 млрд грн, - Держекоінспекція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пожежа,ліс

У Луганській області російські окупанти знищили більш як 17 тисяч гектарів лісу, сума збитків довкіллю становить понад 38,3 млрд гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції.

"Фахівці Держекоінспекції у Луганській області за допомогою сучасних космічних технологій виявили масштабні лісові пожежі на Луганщині та, відповідно до розробленої Оперативним Штабом при Держекоінспекції Методики розрахунку неорганізованих викидів забруднюючих речовин або суміші таких речовин в атмосферне повітря внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій та/або під час дії воєнного стану та визначення розмірів завданої шкоди, здійснили розрахунок шкоди, яка складає 38 364 197 367 гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що унаслідок пожеж, що виникли через військову агресію російських військ, зазнали пошкоджень території природно-заповідного фонду Національний природний парк "Кремінські ліси", Гідрологічний заказник місцевого значення "Кремінські каптажі" та частина Луганського природного заповідника "Трьохізбенський степ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 225 млн грн збитків довкіллю завдали окупанти, обстрілявши нафтобази на Житомирщині та Рівненщині, - Держекоінспекція

Автор: Наталя Джума
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Не везе Луганщині. То пожежі, то війна.
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29.05.2022 08:34 Відповісти
за війною, людськими втратами, що неймовірно трагічно, мало кому болить, як потерпає природа, "брати наші меньші", у яких саме теперчерез бойові дії массово гине їх наступне покоління..(
Московія - генератор зла для усього світу
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29.05.2022 08:35 Відповісти
Moscovia delenda est!
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29.05.2022 09:20 Відповісти
а ви ім випишить штраф... уроди
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29.05.2022 08:39 Відповісти
"вже на наступний день після закінчення бойових дій на луганщині, ми почнемо там садити 2 мільона дерев" (С)
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29.05.2022 09:10 Відповісти
мільярд піхв, трильйон соснових та інших корабельних порід...
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29.05.2022 09:17 Відповісти
і лас вегас-президенский універ-мережу нафтогазових заправок

ой хвали мене хвали моя губонька
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29.05.2022 09:26 Відповісти
 
 