Окупанти знищили більш як 17 тис. га лісу на Луганщині, сума збитків довкіллю становить понад 38,3 млрд грн, - Держекоінспекція

У Луганській області російські окупанти знищили більш як 17 тисяч гектарів лісу, сума збитків довкіллю становить понад 38,3 млрд гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції.

"Фахівці Держекоінспекції у Луганській області за допомогою сучасних космічних технологій виявили масштабні лісові пожежі на Луганщині та, відповідно до розробленої Оперативним Штабом при Держекоінспекції Методики розрахунку неорганізованих викидів забруднюючих речовин або суміші таких речовин в атмосферне повітря внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій та/або під час дії воєнного стану та визначення розмірів завданої шкоди, здійснили розрахунок шкоди, яка складає 38 364 197 367 гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що унаслідок пожеж, що виникли через військову агресію російських військ, зазнали пошкоджень території природно-заповідного фонду Національний природний парк "Кремінські ліси", Гідрологічний заказник місцевого значення "Кремінські каптажі" та частина Луганського природного заповідника "Трьохізбенський степ".

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