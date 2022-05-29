Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 30 150 осіб, 207 літаків, 174 гелікоптери, 1338 танків та 3270 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 29 травня втрати особового складу противника становлять приблизно 30 150 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.05 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 30 150 (+150) осіб ліквідовано,
танків - 1338 (+8) од,
бойових броньованих машин - 3270 (+12) од,
артилерійських систем - 631 (+3) од,
РСЗВ - 203 (+0) од,
засоби ППО - 93 (+0) од,
літаків - 207 (+0) од,
гелікоптерів - 174 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 504 (+1),
крилаті ракети - 116 (+0),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2240 (+14) од,
спеціальна техніка - 48 (+0).
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
нам путлер посветит
нам хлеба не надо
в могилу хотим
Запитання: хто за кермом?
Відповідь: водій рефрижератора.
Реальні втрати своїх знає лише Генштаб - що наш стосовно наших; що касапський стосовно лаптєй. Втрат супротивника ніхто з них не знає, тому просто доводиться розраховувати по прийнятій в штабі (і невідомому широкому загалу) методології.
Развед инсайд. Новые данные о потерях русских войск в Украине. Нам удалось снова получить внутреннюю штабную информацию рфии на утро 28.05.2022г:
"..Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 33812 человек.
ЧВК- 8903 погибших."
Итого 42 715 погибших.
Наш Генштаб считает консервативнее и показывает цифру 30 000.
Отмечу, что по сравнению с почти месяц назад полученной вражеской сводкой, динамика смертей среди ЧВК замедлилась - было 7869 потерь на 30 апреля, а на сегодня 8903. Вероятнее всего резко сократилось количество наёмников, участвующих в боях. Желающих всё меньше. И это хорошо.
Хороший кацап - дохлый кацап.
Слава Украине и нашим ВСУ !!!