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армія РФ (13428) війна (56124) Генштаб ЗС (4472) техніка (1319) втрати (3817)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 30 150 осіб, 207 літаків, 174 гелікоптери, 1338 танків та 3270 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 29 травня втрати особового складу противника становлять приблизно 30 150 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько  30 150 (+150) осіб ліквідовано,

танків - 1338 (+8) од,

бойових броньованих машин - 3270 (+12) од,

артилерійських систем - 631 (+3) од,

РСЗВ - 203 (+0) од,

засоби ППО - 93 (+0) од,

літаків - 207 (+0) од,

гелікоптерів - 174 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 504 (+1),

крилаті ракети  - 116 (+0),

кораблі /катери  - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2240 (+14) од,

спеціальна техніка  - 48 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 30 150 осіб, 207 літаків, 174 гелікоптери, 1338 танків та 3270 броньованих машин 01

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
Появилось на Донбассе новое подразделение - «Русское православное воинство»… Проверили - в составе татары, чеченцы - мусульмане, буряты - буддисты. Только один «русский»… И тот «Отче наш…» не знает…
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29.05.2022 08:43
+11
Їдуть татарин, бурят, чеченець, мордвин...
Запитання: хто за кермом?
Відповідь: водій рефрижератора.
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29.05.2022 08:50
+8
нам сонца не надо
нам путлер посветит
нам хлеба не надо
в могилу хотим
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29.05.2022 08:38
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нам сонца не надо
нам путлер посветит
нам хлеба не надо
в могилу хотим
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29.05.2022 08:38 Відповісти
Утилізація мокшебурятських ординців триває!!!)))
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29.05.2022 08:40 Відповісти
Появилось на Донбассе новое подразделение - «Русское православное воинство»… Проверили - в составе татары, чеченцы - мусульмане, буряты - буддисты. Только один «русский»… И тот «Отче наш…» не знает…
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29.05.2022 08:43 Відповісти
Їдуть татарин, бурят, чеченець, мордвин...
Запитання: хто за кермом?
Відповідь: водій рефрижератора.
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29.05.2022 08:50 Відповісти
Цей підрозділ не новий. Він був у кацапів на початку 2014 р. Тільки тоді в ньому були переважно кацапи.
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29.05.2022 08:57 Відповісти
Согласно секретному отчёту генштаба рабZei дохляков 42 000...Тарас Березовец брехать не Любе...косвенно эту цифру подтверждает и сюжет телеканала Настоящее время из Бурятии...сюжет 8 минут...кладбище забито свежими могилами и венками на них...просто так в Бурятию журналисты и операторы телеканалов не летают...дальняя поездка дорого стоит...
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29.05.2022 08:56 Відповісти
Стомилися рахувати, кожний день плюс 150,а по даним анонсів,то половина руської армії. Хотя 150 орків тоже цифра.
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29.05.2022 08:56 Відповісти
я так думаю, наш Генштаб втрати орків рахує по нашим втратам - там множать на два.
Реальні втрати своїх знає лише Генштаб - що наш стосовно наших; що касапський стосовно лаптєй. Втрат супротивника ніхто з них не знає, тому просто доводиться розраховувати по прийнятій в штабі (і невідомому широкому загалу) методології.
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29.05.2022 09:41 Відповісти
Ні, не так. В наших воїнів достатньо коптерів (ВЕЛИКА ДЯКА усім нашим волонтерам), з котрих у тому числі фіксують приблизні втрати орчатини.
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29.05.2022 10:37 Відповісти
30150 прямує до "скрєпних" 144 000.
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29.05.2022 09:16 Відповісти
144000 - це число хвилин у 100 днях.
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29.05.2022 11:37 Відповісти
Арсен Аваков, 28/05.2022р.:

Развед инсайд. Новые данные о потерях русских войск в Украине. Нам удалось снова получить внутреннюю штабную информацию рфии на утро 28.05.2022г:
"..Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 33812 человек.
ЧВК- 8903 погибших."
Итого 42 715 погибших.
Наш Генштаб считает консервативнее и показывает цифру 30 000.

Отмечу, что по сравнению с почти месяц назад полученной вражеской сводкой, динамика смертей среди ЧВК замедлилась - было 7869 потерь на 30 апреля, а на сегодня 8903. Вероятнее всего резко сократилось количество наёмников, участвующих в боях. Желающих всё меньше. И это хорошо.
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29.05.2022 09:19 Відповісти
А военов ОРДЛО вообще никто не считает... мусор. Поговаривают, что около 20000 утилизировано. Ну, так говорят... а как там на самом деле...
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29.05.2022 10:32 Відповісти
Скорее всех вместе и считают. С коптеров врядли различишь, кто рашист, а кто ордиловец.
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29.05.2022 10:38 Відповісти
Ничто так не радует и поднимает настроение, как сводки Генштаба.

Хороший кацап - дохлый кацап.

Слава Украине и нашим ВСУ !!!
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29.05.2022 09:24 Відповісти
дуже мало. скоти 250 000 дітей вкрали. там треба їх мільйнами класти
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29.05.2022 09:44 Відповісти
Віримо ЗСУ і разом до Перемоги 👍🏼👍🏼👍🏼✊✊✊
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29.05.2022 09:55 Відповісти
С такими темпами утилизации орков нам их не победить.
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29.05.2022 11:26 Відповісти
 
 