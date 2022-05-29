В Одеській області ситуація повністю контрольована, сили оборони виконують бойові завдання, - Братчук

Ніч в Одесі та області минула без обстрілів. Сили оборони виконують бойові завдання.

Про це заявив спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, на "Придністровському" напрямку ситуація залишається без змін і повністю контролюється українськими військами.

Братчук, також зазначив, що в Москві почало "підгоряти" після того, як Україна отримала протикорабельні ракети "Гарпун", яких достатньо, щоб потопити весь Чорноморський флот Російської Федерації.

"За крейсером "Москва" на дно Чорного моря підуть і інші кораблі агресора", - процитував Братчук слова міністра оборони України Олексія Резнікова.

Також Братчук зазначив, що після цього росіяни почали вкидати через Telegram-канали свої наративи щодо "Гарпунів". При цьому він закликав українців бути уважними і читати першоджерела, а не довіряти російській інформації, яка спотворюється.

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