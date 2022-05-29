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В Одеській області ситуація повністю контрольована, сили оборони виконують бойові завдання, - Братчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

одеса

Ніч в Одесі та області минула без обстрілів. Сили оборони виконують бойові завдання.

Про це заявив спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, на "Придністровському" напрямку ситуація залишається без змін і повністю контролюється українськими військами.

Братчук, також зазначив, що в Москві почало "підгоряти" після того, як Україна отримала протикорабельні ракети "Гарпун", яких достатньо, щоб потопити весь Чорноморський флот Російської Федерації.

"За крейсером "Москва" на дно Чорного моря підуть і інші кораблі агресора", - процитував Братчук слова міністра оборони України Олексія Резнікова.

Також Братчук зазначив, що після цього росіяни почали вкидати через Telegram-канали свої наративи щодо "Гарпунів". При цьому він закликав українців бути уважними і читати першоджерела, а не довіряти російській інформації, яка спотворюється.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Маємо стільки ракет Harpoon, що можемо потопити весь Чорноморський флот РФ, - Братчук. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Вам би мостів спекатися, тоді дійсно в бункері Сибіру хтось заплаче. Проведіть навчання, бахніть пару раз, скоорденуйте роботу з спецами по мостам,тільки не з загоном Прада.
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29.05.2022 09:03 Відповісти
У найвеличнішого вже є досвід розмінування мостів, щоб кацапня поїхала по асфальтованим і освітленим дорогам.
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29.05.2022 09:14 Відповісти
Це той спікер, який бовкнув, що маємо стільки ракет harpoon... Його спитали, звідки інфа - ну так Рєзніков казав. Колись це називалось - базарна баба, тепер- воїн інформаційної війни.
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29.05.2022 10:03 Відповісти
Балабол
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29.05.2022 12:29 Відповісти
 
 