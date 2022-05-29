Посол РФ у Великій Британії виключив застосування тактичної ядерної зброї в Україні, - ЗМІ

Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін не вірить, що російські збройні сили можуть застосувати тактичну ядерну зброю у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це представник РФ розповів в інтерв'ю BBC.

"Тактична ядерна зброя, відповідно до російської військової доктрини, не використовується в таких конфліктах", - заявив Келін.

Він зазначив, що в Росії дуже суворо регламентовано використання ядерної зброї, і в основному це можливе лише у випадках, коли існування держави перебуває під загрозою.

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Також він зауважив, що одним з приводів російського вторгнення в Україну, в Кремлі називали саме загрозу існування Росії через плани України отримати ядерну зброю, які нібито мали місце. Келін запевнив, що Росія вирішує цю проблему проведенням "обмеженої воєнної операції".

"Можливо, ви помітили, що ми не нарощуємо там чисельність своїх збройних сил, ми вважаємо, що їх достатньо, щоби вирішити наші завдання", — додав посол.