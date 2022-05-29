Посол РФ у Великій Британії виключив застосування тактичної ядерної зброї в Україні, - ЗМІ
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Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін не вірить, що російські збройні сили можуть застосувати тактичну ядерну зброю у війні проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це представник РФ розповів в інтерв'ю BBC.
"Тактична ядерна зброя, відповідно до російської військової доктрини, не використовується в таких конфліктах", - заявив Келін.
Він зазначив, що в Росії дуже суворо регламентовано використання ядерної зброї, і в основному це можливе лише у випадках, коли існування держави перебуває під загрозою.
Також він зауважив, що одним з приводів російського вторгнення в Україну, в Кремлі називали саме загрозу існування Росії через плани України отримати ядерну зброю, які нібито мали місце. Келін запевнив, що Росія вирішує цю проблему проведенням "обмеженої воєнної операції".
"Можливо, ви помітили, що ми не нарощуємо там чисельність своїх збройних сил, ми вважаємо, що їх достатньо, щоби вирішити наші завдання", — додав посол.
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Ссылаясь на "данные разведки", журналисты предполагают, что "смерть путина" его окружение будет пока скрывать, но уже готовит почву, запуская слухи, что у их лидера рак крови.
Понятно, что никаких подтверждений этому не было.
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Ще років 4 тому, на всі заходи заметами москви, їздили двійники.
Справжнє пуйло світилось тільки в москві, а з почаиком коронавірус - ще й в бункері
Вранье! На Фонтанке почитайте, в центре Питера стоит мобильный агитатор заборщик на фронт!
***** и Лавров тоже когда то говорил что Крым - украинский.
можно подумать с ним кто-то бкдет проводить конультации по применению? или этот посолнах что-то может предугадать с непредсказуемым ******... ванда хреновая
все это словоблудие не стоит нашего внимания...
"Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы уже многократно объясняли, что это не так"
На народ то ему насрать,он им медальки выдаст.
В Україні жодний презідент не наважиться щось підписати з того , що не сприйме подавна більшість українців ...
Й головне , 40 млнд. баксоїдів Байден вибив з обох палат не для розваги . 12 млрд. тільки на важку зброю . А важка зброя це така зброю , під яку требо час , що б навчити війскові підрозділи ...
Усі ці розмови про "затримку" зброї -- хто зна , що це не військова дезінформація ?!
Я б на місці політиків й військових так само чинив би поки ця зброя не стала би часткою ЗСУ . Навіть до того часу , поки її не почали активно вживати для наступу !