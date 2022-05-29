Минулої доби харківські рятувальники ліквідували 9 пожеж, спричинених ворожими обстрілами, - ДСНС

28 травня Харківські рятувальники ліквідували 9 пожеж, спричинених обстрілами російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує у фейсбуці пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Харківському (6), Чугуївському (2) та Богодухівському (1) районах області. Постраждали приватні будинки, господарські будівлі, гаражі, автомобілі, газовий трубопровід тощо", - йдеться в повідомленні.

Близько другої години дня росіяни розпочали обстрілювати місто Чугуєв. У результаті чого чотири гаражі та легковий автомобіль загорілися. Під час самостійного гасіння пожежі постраждав 65-річний власник одного із гаражів. Він зазнав опіків І ступеня, від госпіталізації відмовився. Рятувальники гасили це займання три години.



Також об 11:00 ворог обстріляв с. Циркуни Харківського району. Виникло п'ять пожеж у різних частинах населеного пункту – горіли приватні житлові будинки.



Крім того, бійці ДСНС виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт у зруйнованих житлових будинках Шевченківського та Салтівського районів Харкова, допомагали комунальним службам розбирати завали в школі.



Піротехнічні протягом доби ліквідували 42 ворожі боєприпаси.

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