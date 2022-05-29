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Окупанти вкотре обстріляли прикордоння Сумщини з території РФ, - ОК "Північ"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Сьогодні зранку війська РФ знову обстріляли прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Як зазначається, окупанти зранку вкотре обстріляли прикордоння Сумської області.

"Близько 07:35 спостерігачі зафіксували близько 20 вибухів (приходів) з території РФ на напрямку Бояро-Лежачих. Втрат серед особового складу та техніки немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський літак обстріляв церкву і дитсадок на Сумщині, поранена жінка, - ДПСУ. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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29.05.2022 09:56 Відповісти
Може вже час прийшов їх обстріляти...
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29.05.2022 09:56 Відповісти
Для чего постоянно выдавать такие новости ? Чтобы не забыли , что власть дерьмо ?
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29.05.2022 09:58 Відповісти
А шо там найвеличніший, заліз під диван?
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29.05.2022 09:59 Відповісти
Чому зупинили просування?
Чому не працює арта по ворогу на його території?
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29.05.2022 10:02 Відповісти
нада проста пірістать стрілять........ ато - пуКін нападьот!!!!
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29.05.2022 10:21 Відповісти
І так буде ще найближчі 20 років?
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29.05.2022 10:53 Відповісти
Ні, допоки зеля нас не здасть
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29.05.2022 12:51 Відповісти
 
 