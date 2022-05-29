Окупанти вкотре обстріляли прикордоння Сумщини з території РФ, - ОК "Північ"

Сьогодні зранку війська РФ знову обстріляли прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Як зазначається, окупанти зранку вкотре обстріляли прикордоння Сумської області.

"Близько 07:35 спостерігачі зафіксували близько 20 вибухів (приходів) з території РФ на напрямку Бояро-Лежачих. Втрат серед особового складу та техніки немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський літак обстріляв церкву і дитсадок на Сумщині, поранена жінка, - ДПСУ. ФОТО