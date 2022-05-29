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На Запорізькому напрямку ЗСУ за добу знищили ворожий танк, три "Орлани" та САУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

орлан

Військовослужбовці Сил оборони на Запорізькому напрямку продовжують ведення оборонної операції, надають адекватну відповідь ворогу та знищують його живу силу та техніку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сили оборони Запорізького краю повідомляють у Facebook.

Протягом минулої доби завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів було ліквідовано 7 осіб особового складу ворога, також 12 поранено.

Також, 28 травня ЗСУ на Запорізькому напрямку знищили:

  • танк/ 1 од;
  • самохідних артилерійських установок/ 1 од;
  •  бойових броньованих машин/ 2 од;
  •  БПЛА "Орлан -10"/ 3 од;
  •  автомобільної техніки/ 4 од;
  •  мінометів/ 5 од.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харківському та Запорізькому напрямках наші сили укріплюють оборонні рубежі. Вживаються адекватні заходи для реагування на наміри противника на Донбасі, - Наєв. ВIДЕО

Тимчасово непідконтрольними територіями області залишаються населені пункти: Бердянського району, Мелітопольського району, Василівського району, Пологівського району (окрім м. Оріхів та м. Гуляйполе).

Продовжується направлення гуманітарних вантажів на окуповані території області. Військово-цивільна адміністрація збирає списки потреб та згідно з ними відправляє гуманітарні вантажі, щоб забезпечити жителів районів всім необхідним.
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29.05.2022 10:04 Відповісти
на півдні у окупантів невистачає людських ресурсів втримати такий фронт,тому ведуть розвідку та шукають слабкі місця..
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29.05.2022 10:08 Відповісти
там просто в основе моббики из луггандонии -вот и весь сказ ,и если б не кацапская арта и рсзо-их бы уже там и похоронили
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29.05.2022 12:16 Відповісти
Гарна новина,особливо САУ,цей металобрухт треба нищити як більше!!
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29.05.2022 10:11 Відповісти
 
 