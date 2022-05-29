Росіяни вдарили по Донеччині ракетами, "Ураганами", танками та важкою артилерією. Є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За добу окупанти обстріляли 8 населених пунктів. Руйнувань зазнали 25 цивільних об’єктів – житлові будинки та коксохімічний завод. Поліцейські задокументували наслідки воєнних злочинів РФ.
Про це повідомляють у Національній поліції України, передає Цензор.НЕТ.
Російські війська завдали ударів по населених пунктах – Миколаївка, Бахмут, Авдіївка,Торецьк, Мар’їнка, Райгородок, Новоекономічне, Тоненьке. Ворог вбив та поранив мирних жителів. На місцях обстрілів працювали поліцейські. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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під землю 😠
Не буде вам тут спокою ніколи , запам'ятайте !
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Ну гафнокомандующий ведь знает
что он делает.
Колишній очільник Генпрокуратури Юрій Луценко несе службу в батальйоні тероборони
За словами Луценка, його підрозділ уже відбив атаку орків. Також по їхніх позиціях «гепнули» «Піонами», але пролетіло мимо.
«Тому ми так любимо нашу арту. Тому ми так вдячні західним союзникам за нову техніку. Вона тут є і дає результат. Сьогодні ЗСУ перейшло у нашому секторі, в локальну контратаку. Це наша допомога в битві за Донбас. Ех, нам би ще «Стугни», які припинили фінансувати з 2019», - підсумував Луценко.