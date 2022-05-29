УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13274 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
10 846 8
обстріл (20945) Донецька область (5668)

Росіяни вдарили по Донеччині ракетами, "Ураганами", танками та важкою артилерією. Є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

донеччина,обстріл

За добу окупанти обстріляли 8 населених пунктів. Руйнувань зазнали 25 цивільних об’єктів – житлові будинки та коксохімічний завод. Поліцейські задокументували наслідки воєнних злочинів РФ.

Про це повідомляють у Національній поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Російські війська завдали ударів по населених пунктах – Миколаївка, Бахмут, Авдіївка,Торецьк, Мар’їнка, Райгородок, Новоекономічне, Тоненьке. Ворог вбив та поранив мирних жителів. На місцях обстрілів працювали поліцейські. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Росіяни вдарили по Донеччині ракетами, Ураганами, танками та важкою артилерією. Є загиблі та поранені 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти постійно гатять по Авдіївці, але жодного метра не захопили, - голова ВЦА Барабаш


Росіяни вдарили по Донеччині ракетами, Ураганами, танками та важкою артилерією. Є загиблі та поранені 02
Росіяни вдарили по Донеччині ракетами, Ураганами, танками та важкою артилерією. Є загиблі та поранені 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу підприємства "Артемсіль" у Соледарі на Донеччині. ВIДЕО


Росіяни вдарили по Донеччині ракетами, Ураганами, танками та важкою артилерією. Є загиблі та поранені 04
Росіяни вдарили по Донеччині ракетами, Ураганами, танками та важкою артилерією. Є загиблі та поранені 05
Росіяни вдарили по Донеччині ракетами, Ураганами, танками та важкою артилерією. Є загиблі та поранені 06
Росіяни вдарили по Донеччині ракетами, Ураганами, танками та важкою артилерією. Є загиблі та поранені 07
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи , тікайте на свою кацапію , бо в Украіні для вас дорога одна -
під землю 😠
Не буде вам тут спокою ніколи , запам'ятайте !
показати весь коментар
29.05.2022 10:22 Відповісти
1000%!
показати весь коментар
29.05.2022 10:30 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
29.05.2022 10:23 Відповісти
Если с Луганской обл.закончили,то пора Донецкой под нож,там и Днепропетровская недалеко.
Ну гафнокомандующий ведь знает
что он делает.
показати весь коментар
29.05.2022 10:27 Відповісти
Самий проросійський регіон асвабадітєлі роздовбали вщент. Ідіоти.
показати весь коментар
29.05.2022 10:27 Відповісти
Я знаю принаймні одну суку яка і в цьому випадку буде звинувачувати саме українське військо: якби мовляв українське військо забралося із Донбасу (україномовна ****), то нікого б там росіяни і не бомбили.
показати весь коментар
29.05.2022 10:54 Відповісти
Луценко і Ко )))... з окопа дорікнув Зеленському



Колишній очільник Генпрокуратури Юрій Луценко несе службу в батальйоні тероборони
За словами Луценка, його підрозділ уже відбив атаку орків. Також по їхніх позиціях «гепнули» «Піонами», але пролетіло мимо.

«Тому ми так любимо нашу арту. Тому ми так вдячні західним союзникам за нову техніку. Вона тут є і дає результат. Сьогодні ЗСУ перейшло у нашому секторі, в локальну контратаку. Це наша допомога в битві за Донбас. Ех, нам би ще «Стугни», які припинили фінансувати з 2019», - підсумував Луценко.

показати весь коментар
29.05.2022 11:03 Відповісти
 
 