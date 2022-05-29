Росіяни вдарили по Донеччині ракетами, "Ураганами", танками та важкою артилерією. Є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

За добу окупанти обстріляли 8 населених пунктів. Руйнувань зазнали 25 цивільних об’єктів – житлові будинки та коксохімічний завод. Поліцейські задокументували наслідки воєнних злочинів РФ.

Про це повідомляють у Національній поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Російські війська завдали ударів по населених пунктах – Миколаївка, Бахмут, Авдіївка,Торецьк, Мар’їнка, Райгородок, Новоекономічне, Тоненьке. Ворог вбив та поранив мирних жителів. На місцях обстрілів працювали поліцейські. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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