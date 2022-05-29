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Новини За кордоном
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Угорщина (1317) Росія (47118) санкції (6827) нафтопровід (71) Євросоюз (6990)

Нафтопровід "Дружба" можуть виключити з пакету санкцій, щоб домовитися з Угорщиною, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нефтепровод

У Європейській комісії запропонували з проєкту ембарго щодо росії тимчасово виключити ключовий нафтопровід "Дружба". Посли ЄС можуть обговорити переглянутий пакет санкцій сьогодні, 29 травня.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське".

Таким чином Євросоюз намагається задовольнити заперечення Угорщини та дійти згоди в пригальмованому пакеті санкцій.

Ця пропозиція дасть Угорщині, яка виступає проти ембарго, більше часу на пошук технічного рішення, яке задовольнить її потреби в енергії. Це також розвʼяже проблеми інших країн, які не мають виходу до моря, зокрема Словаччини та Чехії.

Читайте: Поведінка РФ свідчить про стрес від міжнародних санкцій, - розвідка Британії

Як пише Bloomberg, країни-члени ЄС поступово, протягом шести місяців, припинятимуть імпорт нафти морськими шляхами з РФ. Імпорт нафтопродуктів — протягом восьми місяців.

Єврокомісія також запропонувала обмежити реекспорт російської нафти, яку постачають нафтопроводом до інших країн-членів або треті країни.

Пакет санкцій вимагає підтримки всіх держав-членів. Кілька країн раніше виступали проти розрізнення морських і трубопровідних постачань через побоювання, що такий поділ є несправедливим, оскільки це непропорційно вплине на їхні постачання.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+24
а мо краще виключити угорщину з єс?
і з нато заодно
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29.05.2022 10:42
+23
Тогда Украина просто перекроет этот трубопровод и усе
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29.05.2022 10:39
+16
А потім можна сказати, що москалі зробили диверсію на нафтопроводі і перекрити гілку на Угорщину?))
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29.05.2022 10:40
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Тогда Украина просто перекроет этот трубопровод и усе
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29.05.2022 10:39 Відповісти
Як казала Лана Зеркаль - на ************ гілці має щось трапитись.
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29.05.2022 11:11 Відповісти
А венгры знают, что ********* недавно обстреливал и уничтожал инфраструктуру нефтепровода "Дружба" или купленное ************ правительство не доносит до ведома населения всю опасность сотрудничества с русишфашистами. Пока что их прикрывает ЕС, но может прийти час, когда они дозовутся путенвведи.
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29.05.2022 16:08 Відповісти
А потім можна сказати, що москалі зробили диверсію на нафтопроводі і перекрити гілку на Угорщину?))
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29.05.2022 10:40 Відповісти
Пффф легко! Вони не далеко від неї постійно гатять ракетами з літаків.
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29.05.2022 12:49 Відповісти
подгуляла таки бабушка орбана с каким то орком. натурально, - его фамилиё оркан, а то уже мадьяры необразованные пэрэкрутылы )
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29.05.2022 10:41 Відповісти
****** з кацапами однієї крові.

Угри (мадяри) на чолі з Арпадом перейшли Карпати зі сходу й оселилися на Тисо-Дунайській низовині 895 року. Згідно з мовознавчими дослідженнями, вони походили від ураломовного населення, що мешкало на лісистих землях між Волгою та Уралом
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29.05.2022 10:47 Відповісти
А чи не простіше урізати мад'ярським дотаційним дармоїдам пайку?
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29.05.2022 10:42 Відповісти
а мо краще виключити угорщину з єс?
і з нато заодно
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29.05.2022 10:42 Відповісти
Чому ні,але війна триває і рашистські ДРГ на вселяк капость здатні,підірвуть нафтогін зненацька !!))
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29.05.2022 10:44 Відповісти
Та, перекрити й споглядати
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29.05.2022 10:44 Відповісти
Може легше Угорщину з ЄС виключити?
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29.05.2022 10:47 Відповісти
Може нищебродам просто помощь деньгами обрезать?
Были уже такие греки любители Путина в 2014,требовали всё как Вова ЯнеЛох,их быстро вылечили.
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29.05.2022 10:59 Відповісти
«Річ Посполиту зруйнував принцип Liberum veto.

Принцип, згідно з яким будь-який, навіть найнезаможніший шляхтич, обраний депутатом, мав право накласти вето на будь-яке рішення Сейму, або навіть просто - скасувати обговорення будь-якого питання.

От і донакладалися до руйнування держави.

Чи ненагадує щось у практиці Європи?" - Андрєй Шипілов.
.
Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, праворуч - його близький друг Золт Ернаді, генеральний директор Угорської нафтової компанії Mol. Обидва при владі більше 20 років.

Саме вони гальмують нафтове ембарго ЄС проти росії.
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29.05.2022 10:48 Відповісти
скільки можна йти на поводку у цих виродків мадярів?гнати цих скажених псів з ес та нато- не хай валять в теежний союз-
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29.05.2022 10:48 Відповісти
Я б отключил бы трубу к чертям "Спешл для Орбана", сказал бы что кацапы подорвали. Чего с ними цацкатся вообще.
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29.05.2022 10:49 Відповісти
Треба, щоб рашкіньска ДРГ підірвала цю трубу!
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29.05.2022 10:51 Відповісти
Мне не в чем раскаиваться:
росговноСМИ опубликовали видео с АЗОВцем из Днепропетровской области:

https://youtu.be/qxZlGWPXgG8



то, как младший сержант «Азова» Владислав Дудчак, который попал в российский плен спокойно стоит, как уверенно смотрит, с каким благородством и даже легкой насмешкой над клинической дуростью оккупантов разговаривает это человек - вызывает восторг.
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29.05.2022 10:51 Відповісти
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29.05.2022 13:47 Відповісти
С наступлением холодов Путин 100% отключит Украине газ,нефть.
В какой стране Украина его брать собирается?
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29.05.2022 10:56 Відповісти
З 2015 по 2020 рік Україна не купувала газ у роССії і не замерзла .
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29.05.2022 11:10 Відповісти
Україна, не купує напряму газ з Росії з 25 Жовтня 2015 року, а нафту з 24 лютого 2024 року.
Якщо війна буде продовжена і промисловість не буде працювати, то в Україні вистачить газу власного добутку. По нафті одночасно простіше і складніше. Простіше, тому що в світі повно нафти і не має проблем з покупкою та доставкою. Складніше - тому що, логістика буде дуже дорога.
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29.05.2022 11:11 Відповісти
Орк думає що його паРаша - Господь Бог ,, і без неї Земля перестане крутитись . ! .
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29.05.2022 11:44 Відповісти
Принесеш на блюдечці, дебіл рашистський, приповзеш
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29.05.2022 15:05 Відповісти
Сьогодні ранком дивився український фільм Одеської кіностудіі "Чертова дюжина"...про козаків Війска Запорозького у полоні рабZeйки обісраної у 17 сторіччі

Гарний фільм хоч і знятий у 1970 році...
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29.05.2022 10:59 Відповісти
Украина сама способна ввести санкции против "Дружбы" =)
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29.05.2022 10:59 Відповісти
Украина ещё никогда не вводила санкции,отказываясь от прибыли.
Никогда.
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29.05.2022 11:10 Відповісти
Чистая ложь. Запрет поставок на россию товаров военного и двойного назначения, запрет прямого импорта газа и нефти и тд - это все экономически крайне невыгодно Украине и это именно отказ от прибыли.
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29.05.2022 11:25 Відповісти
Я был на гоптовке в начале февраля, там 5 км фур в рашку стояло. Я ещё тогда сказал сам себе - какая может быть война с такой буйной торговлей?
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29.05.2022 11:54 Відповісти
Запрет прямого импорта газа,нефти? Не смеши меня,он только на бумажке не прямой.Да ещё и оплата за прокачку в рублях.
Торговля сокращается,только если Рацея отказывается.Украина никогда и с радостью заменяет другие страны,которые и вправду вводят санкции.
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29.05.2022 12:02 Відповісти
Швейцаре, ти знову тут свистиш? https://mind.ua/news/20207213-naftogaz-pidvishchiv-cinu-na-tranzit-rosijskogo-gazu-zmi Як бачиш, контракт передбачає оплату за транзит у доларах США. Якщо не заплатять, арбітраж. Власне й так вже готують - https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3493606-naftogaz-rozpocav-peredarbitraznu-proceduru-proti-gazpromu.html Йди працюй, а то нічим буде платити, тоді майно ваше з молотка піде.
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29.05.2022 14:34 Відповісти
ты гребаный кацап пошел отсюда лесом
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29.05.2022 12:25 Відповісти
Іди сир жри і овечок випасай, долбодятел
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29.05.2022 15:07 Відповісти
По территории страны в которой ведутся боевые действия проходит труба? Да. И тогда возникает вопрос, что мешает физическим способом отключить Угорщину там где идут боевые действия? или договорённость по трубе путинской не стрелять?
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29.05.2022 10:59 Відповісти
отключить не проблема. Но мадьяры сразу поднимут вой, что Украина не надежный партнер, а ********* и Симанян расскажут о давлении на "независимую" мадьяршину
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29.05.2022 11:04 Відповісти
Нехай піднімають. Зрозумійте - стратегічне рішення в Європейському Союзі, щодо зменшення, або повного відмовлення від енергоносіїв з Росії прийнято. Тепер - це питання часу, бюрократії та технічної сторони. Впевнений на 99%, що відіграти назад вже не можливою Вважаю Україна повинна перекрити свою частинку нафтопроводу "Дружба". Будувати новий нафтопровід в обхід України, Європейський Союз не стане та не дозволить це зробити Росії. Альтернативних шляхів поставки нафти нафтопроводами майже не існує.
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29.05.2022 11:21 Відповісти
В України є потужний важіль впливу на Угорщину - це нафтопровід "Дружба". До Угорщини йде окрема нитка нафтопроводу "Дружба", з якою може "щось статися", - радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль.
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29.05.2022 11:47 Відповісти
И не слова про Украину. А между тем, с территории Беларусь до Венгрии нефтепровод идет по территории Украины
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29.05.2022 10:59 Відповісти
Головне, що б прийняли шостий пакет санкцій ,а з трубою ми потім розберемось..
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29.05.2022 11:00 Відповісти
Нефтевышки Ведмедчука-Бойко накормят Украину.

Чуваки давние ПОЦтриоты...путлера...с времен Леонид Данилыча...
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29.05.2022 11:04 Відповісти
Це нічого не змінить. Ви думаєте, що угорщина блокує санкції тільки тому вони залежні від нафти??
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29.05.2022 11:06 Відповісти
Почему по етому нефтепроводу еще ниразу не попала ракета или не взорвала росийская дрг?
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29.05.2022 11:08 Відповісти
Це ж за той нафтопровід говорив медвечук, коли обвинувачував Пороха.
І належить він медвечука, кацапи подарували.
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29.05.2022 11:19 Відповісти
Nadejus uze vedut sankciji po nefti,kacapi ne dolzni prodovat neft Evrope.
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29.05.2022 11:22 Відповісти
За 95 днів війни Європейський союз заплатив параші за нафту і газ 100 млрд доларів США.
Орбан перед виборами ввів фіксовані ціни на бензин, опинившись в пастці свого популізму, бо ціни на бензин ростуть у всьому світі, блокує ємбарго рашистської нафти.
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29.05.2022 11:38 Відповісти
И получил за это миллионы тонн нефти ,газа.
От Украины получил посыл Штаймаеру"пшел нах.й" и подарил за это Украине 13 млрд.евро.
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29.05.2022 12:06 Відповісти
По нефтепроводу через территорию Украины течет жижа, которая убивает украинцев! ВЗРЫВ МОЗГА!!!
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29.05.2022 11:40 Відповісти
Так , але одностороннє перекриття Україною труби , посварить Україну з усією Європою , і накладе на нас штрафні санкції . . Щоб перекрити той нафтопровід , потрібна згода європейських країн .
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29.05.2022 11:50 Відповісти
Вы её получите за 5 мин.Это вместо предложения закрыть поток 1,который намного надёжнее укр.трубы.Путин её
перекроет при первом наступлении на Крым.
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29.05.2022 12:10 Відповісти
а форс мажорные обстоятельства не катят? ну там ракета,ДРГ и т.д.? или только на украинцами можно издеваться,на Донбассе уж наверное более месяца перебит газопровод и жители во многих регионах там уже более 1 месяца без газа...просто в очередной раз убеждаешься в хитрозадости правителей в том числе и наших,увы...
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29.05.2022 12:31 Відповісти
***** відірве крашанки будь якому хенералу орків , який допустить пуляння ракетами в магістральний газо , або нафтопровід , що веде у Європу , і вони це знають . Бо ті труби приносять ***** до мільярда дол прибутку - кожен день . . Тому європейці навряд чи й повірять ,в те що газогін чи нафтопровід пошкодили саме кацапи .
А на якийсь - газопровід на Донбасі йому начхати . Мешканці Донбасу для нього - сміття , і його не хвилює , є в них газ чи нема .
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29.05.2022 12:53 Відповісти
А може простіше "відключити" одного рашистського холуя в ЄС?
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29.05.2022 12:04 Відповісти
Виключити угорщину з єс .....а ще з НАТО, нас прийнять угорщину виключить і розширення НАТО не буде.....
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29.05.2022 12:51 Відповісти
Хай би чергові московські ракети його підірвали і запалили в кількох місцях. А Україна героїчними зусиллями щоб загасила пожежу і наглухо заварили трубу, щоб (боронь, Боже!) не трапилося екологічної катастрофи. А сіярти, орбани та решту ******* хай вчергове соснуть ***** у путіна - може "попустить"...
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29.05.2022 13:05 Відповісти
У Європейській комісії запропонували з проєкту ембарго щодо росії тимчасово виключити ключовий нафтопровід "Дружба" , а Україна .за відсутність домовленностей Угорщини з Україною ,щодо вступу в НАТО І В ЄС, як і блокування постачання Україні зброї своєю територією і односторонньому порядку тимчасово перекриває нафтопровід"Дружба" ,до усунення вищезгаданих угорських перепон для України і її народу.
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29.05.2022 13:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3S9GBi9PCfg
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29.05.2022 14:46 Відповісти
 
 