Нафтопровід "Дружба" можуть виключити з пакету санкцій, щоб домовитися з Угорщиною, - Bloomberg
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Європейській комісії запропонували з проєкту ембарго щодо росії тимчасово виключити ключовий нафтопровід "Дружба". Посли ЄС можуть обговорити переглянутий пакет санкцій сьогодні, 29 травня.
Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське".
Таким чином Євросоюз намагається задовольнити заперечення Угорщини та дійти згоди в пригальмованому пакеті санкцій.
Ця пропозиція дасть Угорщині, яка виступає проти ембарго, більше часу на пошук технічного рішення, яке задовольнить її потреби в енергії. Це також розвʼяже проблеми інших країн, які не мають виходу до моря, зокрема Словаччини та Чехії.
Як пише Bloomberg, країни-члени ЄС поступово, протягом шести місяців, припинятимуть імпорт нафти морськими шляхами з РФ. Імпорт нафтопродуктів — протягом восьми місяців.
Єврокомісія також запропонувала обмежити реекспорт російської нафти, яку постачають нафтопроводом до інших країн-членів або треті країни.
Пакет санкцій вимагає підтримки всіх держав-членів. Кілька країн раніше виступали проти розрізнення морських і трубопровідних постачань через побоювання, що такий поділ є несправедливим, оскільки це непропорційно вплине на їхні постачання.
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Угри (мадяри) на чолі з Арпадом перейшли Карпати зі сходу й оселилися на Тисо-Дунайській низовині 895 року. Згідно з мовознавчими дослідженнями, вони походили від ураломовного населення, що мешкало на лісистих землях між Волгою та Уралом
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Были уже такие греки любители Путина в 2014,требовали всё как Вова ЯнеЛох,их быстро вылечили.
Принцип, згідно з яким будь-який, навіть найнезаможніший шляхтич, обраний депутатом, мав право накласти вето на будь-яке рішення Сейму, або навіть просто - скасувати обговорення будь-якого питання.
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Чи ненагадує щось у практиці Європи?" - Андрєй Шипілов.
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Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, праворуч - його близький друг Золт Ернаді, генеральний директор Угорської нафтової компанії Mol. Обидва при владі більше 20 років.
Саме вони гальмують нафтове ембарго ЄС проти росії.
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то, как младший сержант «Азова» Владислав Дудчак, который попал в российский плен спокойно стоит, как уверенно смотрит, с каким благородством и даже легкой насмешкой над клинической дуростью оккупантов разговаривает это человек - вызывает восторг.
В какой стране Украина его брать собирается?
Якщо війна буде продовжена і промисловість не буде працювати, то в Україні вистачить газу власного добутку. По нафті одночасно простіше і складніше. Простіше, тому що в світі повно нафти і не має проблем з покупкою та доставкою. Складніше - тому що, логістика буде дуже дорога.
Гарний фільм хоч і знятий у 1970 році...
Никогда.
Торговля сокращается,только если Рацея отказывается.Украина никогда и с радостью заменяет другие страны,которые и вправду вводят санкции.
Чуваки давние ПОЦтриоты...путлера...с времен Леонид Данилыча...
І належить він медвечука, кацапи подарували.
Орбан перед виборами ввів фіксовані ціни на бензин, опинившись в пастці свого популізму, бо ціни на бензин ростуть у всьому світі, блокує ємбарго рашистської нафти.
От Украины получил посыл Штаймаеру"пшел нах.й" и подарил за это Украине 13 млрд.евро.
перекроет при первом наступлении на Крым.
А на якийсь - газопровід на Донбасі йому начхати . Мешканці Донбасу для нього - сміття , і його не хвилює , є в них газ чи нема .