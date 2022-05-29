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МЗС Литви про запропоновану Джонсоном альтернативу НАТО: Наразі потрібно зміцнювати вже існуючий Альянс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

нато

Литва поки що не отримала конкретної пропозиції щодо ідеї британського прем'єра Бориса Джонсона щодо створення альтернативи НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявив очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Все ж (необхідно. - Ред.) посилити НАТО, вирішувати дилеми, що стоять перед нами, наприклад, вето Туреччини, не закривати двері, не відмовляти Україні та іншим країнам в можливості вступу в НАТО, адже це найсерйозніша гарантія безпеки в майбутньому", - пояснив міністр.

За словами Ландсбергіса, поки Україна не стала членом Альянсу, союзники повинні "допомагати їй вступити в НАТО і потім мати армію і оборону, відповідні стандартам НАТО".

Водночас він наголосив на необхідності зміцнення існуючого зараз Альянсу.

Також читайте: Путін має намір знищити український народ, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Турция за 3 месяца ничего не сделала для Украины - с Вами не согласится Раптор, пытавшийся убежать от Байрактара.
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29.05.2022 11:21
+9
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29.05.2022 11:27
+8
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29.05.2022 11:29
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В Украине кто то распространяет ложную информацию про состояние стран.
Прибалтика,Польша это страны кормящиеся от Германии,Франции.
Турция за 3 месяца ничего не сделала для Украины.
Румыния щас рубит бабло на транзите
пшеницы,поднимая расценки.
Кому выгодно не говорить правду?
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29.05.2022 11:07 Відповісти
Турция за 3 месяца ничего не сделала для Украины - с Вами не согласится Раптор, пытавшийся убежать от Байрактара.
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29.05.2022 11:21 Відповісти
И сколько месяцев назад,последний из них, купленный,был замечен в действии? Та отож.

Турция наряду с Китаем станут основными бенефициарами ухода многих западных компаний с российского рынка. Товарооборот России и Турции может вырасти в этом году почти в три раза
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29.05.2022 11:56 Відповісти
Приблизно два тижні тому. Ось відеоролик, де Раптор волає про допомогу з повітря. На Цензорі про це теж стаття була.
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29.05.2022 14:06 Відповісти
Лише одне перекриття Босфора для рашистських військових ночв багатого варте!!))
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29.05.2022 11:42 Відповісти
Это ты здесь распространяешь дезинформацию, Прибалтика, Польша максимально помогfют сейчас Украине независимо от Германии и Франции, смотри график:
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29.05.2022 11:55 Відповісти
В Украине кто то распространяет ложную информацию про состояние стран.))

Хіба це не ти . ?? .
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29.05.2022 11:56 Відповісти
Обычная русская ложь. Прибалтика не кормится ни от Германии, ни от Франции. В русское время русские говорили "да куда они без нас"
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29.05.2022 12:06 Відповісти
існуючий альянс - це не альянс, а колгосп
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29.05.2022 11:09 Відповісти
Поэтому тебя туда и не берут,то шо там плохо,а ты ломишься шоб тебе хуже было
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29.05.2022 11:44 Відповісти
Якщо НАТА видригується, то ми створимо свою.
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29.05.2022 11:10 Відповісти
Litve jest NATO brigada vo glave nemcev,ecio jest okolo 1000 amerikancev s texnikoj.Jest NATO samoliotov raznix gosudarstv,tak kak bi vsio normalno.
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29.05.2022 11:18 Відповісти
А Літву і не звали....Хай зміцнюють свій альянс,де паршива вівця може заблокувати колективне рішення,що стосується безпеки всіх країн.А Нато розводить ручками...
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29.05.2022 11:24 Відповісти
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29.05.2022 11:27 Відповісти
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29.05.2022 11:28 Відповісти
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29.05.2022 11:29 Відповісти
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29.05.2022 11:30 Відповісти
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29.05.2022 11:38 Відповісти
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29.05.2022 12:11 Відповісти
Литва права в определенном смысле. И помогают нам на зависть многим. Первый вариант Джонсона был только Польша, мы и Англия. Тройственный союз. Нам идеально! Но набирать статистов не стоит. А Турция вряд-ли захочет. Там много причин.
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29.05.2022 11:36 Відповісти
Чи не доходит? Англия вышла из ЕС из за таких как Польша,понаехавших.
Польша уже в ЕС им выйти сначала надо,тогда они с голодухи сдохнут,работают исключительно на Германию.
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29.05.2022 11:48 Відповісти
Polse vojenoj sfere druzja jest iskliucytelno amerikansi.Ix vojska,bazi,voruzenyje takze amerikanskoje>Im takyje kak anglija nenuzna
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29.05.2022 11:58 Відповісти
Ты что, там живешь что такой "вумный", "..тогда они с голодухи сдохнут", сам постарайся не сдохнуть, агент кремля....
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29.05.2022 12:01 Відповісти
Что-то ты шибко часто повторяешь кремлевские нарративы
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29.05.2022 12:12 Відповісти
Dlia cego Polse nuzno anglija jesli u nix stojat amerikanskije vojska,kotoryje v mire Nr1 bez konkurenciji
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29.05.2022 11:51 Відповісти
И чем этот новый союз будет отличаться от НАТО и ЕС? Если говорить конкретно, а не общими фразами типа "экономическое развитие" и "политические связи"?

Британия будет денег давать? Визы отменит для украинцев?
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29.05.2022 11:46 Відповісти
Союз з Джі Бі та Польщою це потрібно,але головне це ВСУ і український ВПК!!!))
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29.05.2022 11:49 Відповісти
********* из ЖОПУ(жидовский охфис ***********) вместе с "руководством" МВД запрещают участие полицейских в освободительной войне Украины с ОРДОЙ. ЖОПУ делает ВСЁ для капитуляции Украины и рабства украинцев. Ублюдки! Вы за кого воюете? Пока видно, что за Орду против Украины. Вован Кровавый договорняк Оманский отрабатывает, падаль.
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29.05.2022 11:50 Відповісти
ОП це резедентура ФСБ,кубло кремлівських гнид! Без дегнидизації України,їй гаплик !!!)))
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29.05.2022 11:58 Відповісти
Головне це знищити кубло кремлівських гнид на Банковій та Грушевського,кубло яке три роки поспіль нищили ВПКУ та ЗСУ !!!)))
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29.05.2022 12:05 Відповісти
НАТО нужно переформатировать. Сейчас его КПД на уровне ООН с их озабоченностью. Первое, что надо сделать - убрать дурацкое вето по желанию 1 члена, которое блокирует ВСЕ. Второе - убрать от туда явных агентов *****, типа Орбана и Ко. Третье - принять Украину (коррумпированная власть зелени - преходяща, украинская Армия - вечна). И тогда можно не только паРашу, а и Китай по мордасам отхлестать.
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29.05.2022 15:55 Відповісти
 
 