МЗС Литви про запропоновану Джонсоном альтернативу НАТО: Наразі потрібно зміцнювати вже існуючий Альянс
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Литва поки що не отримала конкретної пропозиції щодо ідеї британського прем'єра Бориса Джонсона щодо створення альтернативи НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявив очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.
"Все ж (необхідно. - Ред.) посилити НАТО, вирішувати дилеми, що стоять перед нами, наприклад, вето Туреччини, не закривати двері, не відмовляти Україні та іншим країнам в можливості вступу в НАТО, адже це найсерйозніша гарантія безпеки в майбутньому", - пояснив міністр.
За словами Ландсбергіса, поки Україна не стала членом Альянсу, союзники повинні "допомагати їй вступити в НАТО і потім мати армію і оборону, відповідні стандартам НАТО".
Водночас він наголосив на необхідності зміцнення існуючого зараз Альянсу.
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Прибалтика,Польша это страны кормящиеся от Германии,Франции.
Турция за 3 месяца ничего не сделала для Украины.
Румыния щас рубит бабло на транзите
пшеницы,поднимая расценки.
Кому выгодно не говорить правду?
Турция наряду с Китаем станут основными бенефициарами ухода многих западных компаний с российского рынка. Товарооборот России и Турции может вырасти в этом году почти в три раза
Хіба це не ти . ?? .
Польша уже в ЕС им выйти сначала надо,тогда они с голодухи сдохнут,работают исключительно на Германию.
Британия будет денег давать? Визы отменит для украинцев?