МЗС Литви про запропоновану Джонсоном альтернативу НАТО: Наразі потрібно зміцнювати вже існуючий Альянс

Литва поки що не отримала конкретної пропозиції щодо ідеї британського прем'єра Бориса Джонсона щодо створення альтернативи НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявив очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Все ж (необхідно. - Ред.) посилити НАТО, вирішувати дилеми, що стоять перед нами, наприклад, вето Туреччини, не закривати двері, не відмовляти Україні та іншим країнам в можливості вступу в НАТО, адже це найсерйозніша гарантія безпеки в майбутньому", - пояснив міністр.

За словами Ландсбергіса, поки Україна не стала членом Альянсу, союзники повинні "допомагати їй вступити в НАТО і потім мати армію і оборону, відповідні стандартам НАТО".

Водночас він наголосив на необхідності зміцнення існуючого зараз Альянсу.

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