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Контрнаступ ЗСУ триває на всіх напрямках, де це можливо та необхідно, - ОК "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу,воїн,захисник,піхота

Збройні сили України ведуть контрнаступальні дії на всіх напрямках, де це можливо і необхідно. Відповідне рішення ухвалюється на найвищому рівні.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативного командування "Схід" Ілько Божко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, українські захисники роблять все, щоб стримати ворога.

"Треба розуміти, де це можливо і необхідно триває контрнаступ на усіх напрямках. Варто це розуміти, ЗСУ використовує всі можливості, щоб не просто стримати ворога, а припинити його руйнівну діяльність", – зазначив Божко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку 28 травня знищено 33 окупанти і 5 тягачів, - ОТУ "Схід"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+35
Їбашьте, хлопці
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29.05.2022 12:01
+26
Віримо в ЗСУ!
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29.05.2022 12:02
+25
Нехай береже вас бог, ви найкращі у світі, Слава ЗСУ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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29.05.2022 12:09
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Їбашьте, хлопці
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29.05.2022 12:01 Відповісти
Віримо в ЗСУ!
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29.05.2022 12:02 Відповісти
Нехай береже вас бог, ви найкращі у світі, Слава ЗСУ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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29.05.2022 12:09 Відповісти
Бийте ординців!
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29.05.2022 12:12 Відповісти
Слава и благодарность нашим защитникам. Главное, не допускайте до военного руководства нашего "верховного", тогда нам всем кирдык.
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29.05.2022 12:14 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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29.05.2022 12:29 Відповісти
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29.05.2022 12:45 Відповісти
Благословляю вас в дорогу
Вослед врагам всегда найдутся и друзья.
Деритесь там, где это можно, слава Богу,
и уж, конечно, там деритесь, где нельзя.
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29.05.2022 13:04 Відповісти
Alex Alex 3b1a281f , та, хто буде сперечатися так і є,
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29.05.2022 13:13 Відповісти
Удачі Вам, хлопці!
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29.05.2022 14:48 Відповісти
Молимся за вас, удачи! Вернитесь живыми!
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29.05.2022 15:37 Відповісти
А ми нічого й не кажемо. Ми все розуміємо! Молимось... Посилаємо промені підтримки.
збираємо гроші, плетемо сітки, робимо тушонку, здаємо кров...
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29.05.2022 19:01 Відповісти
 
 