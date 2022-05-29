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Контрнаступ ЗСУ триває на всіх напрямках, де це можливо та необхідно, - ОК "Схід"
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Збройні сили України ведуть контрнаступальні дії на всіх напрямках, де це можливо і необхідно. Відповідне рішення ухвалюється на найвищому рівні.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативного командування "Схід" Ілько Божко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, українські захисники роблять все, щоб стримати ворога.
"Треба розуміти, де це можливо і необхідно триває контрнаступ на усіх напрямках. Варто це розуміти, ЗСУ використовує всі можливості, щоб не просто стримати ворога, а припинити його руйнівну діяльність", – зазначив Божко.
Топ коментарі
+35 Вова БК
показати весь коментар29.05.2022 12:01
+26 Al-Goritm Ain-Moment
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+25 Anatoliy Nurtynov
показати весь коментар29.05.2022 12:09
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ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Вослед врагам всегда найдутся и друзья.
Деритесь там, где это можно, слава Богу,
и уж, конечно, там деритесь, где нельзя.
збираємо гроші, плетемо сітки, робимо тушонку, здаємо кров...