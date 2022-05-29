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Вчорашній ракетний удар по Кривому Рогу: значні руйнації промислового підприємства, загиблих та поранених немає
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Кривому Розі ввечері 28 травня дві російські ракети влучили у промислове підприємство.
Про це повідомила представниця Державної служби з надзвичайних ситуацій сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне"
Як зазначається, дві ракети влучили в промислове підприємство, руйнування значні.
Внаслідок удару загиблих та поранених немає. На території спалахнула пожежа, її ліквідували. У її гасінні брали участь 22 фахівці та 6 спецмашин ДСНС.
Як повідомили у Офісі генпрокурора, за фактом цього обстрілу розпочато розслідування. Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни.
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