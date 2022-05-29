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Вчорашній ракетний удар по Кривому Рогу: значні руйнації промислового підприємства, загиблих та поранених немає

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

У Кривому Розі ввечері 28 травня дві російські ракети влучили у промислове підприємство.

Про це повідомила представниця Державної служби з надзвичайних ситуацій сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне"

Як зазначається, дві ракети влучили в промислове підприємство, руйнування значні.

Внаслідок удару загиблих та поранених немає. На території спалахнула пожежа, її ліквідували. У її гасінні брали участь 22 фахівці та 6 спецмашин ДСНС.

Як повідомили у Офісі генпрокурора, за фактом цього обстрілу розпочато розслідування. Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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Автор: Ірина Дашківська
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Мрази рашистские!!!!! Ваша недо армия может только с детьми и женщинами воевать!!!! Ссыкливые свиномордые собаки!!!!!
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29.05.2022 12:43 Відповісти
Аде ембарго на нафту і газ???? Вже 4 місяці війни, де ембарго?,щось вже про його і не чути ....
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29.05.2022 12:47 Відповісти
А де Юзік? Вінжеш розповідав, як треба контролювати Кривий Ріг. Мабудь атаки відбиває.
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29.05.2022 12:48 Відповісти
А Юзик в теробороне Вены или Женевы устриц уничтожает
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29.05.2022 12:54 Відповісти
Надіюсь так підприємства як МоторСіч та інша встигли вивезти і перемістити під землю... Бо це буде пздц, якщо ми залишились без таких стратегічних обєктів
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29.05.2022 13:17 Відповісти
мамаріма не постраждала, впевнений...
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29.05.2022 13:38 Відповісти
Так обстреляли Кривой Рог, а не остров Капри
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29.05.2022 14:09 Відповісти
 
 