В РФ заявили, що мавпяча віспа була створена в біолабораторії: Держспецзв'язок спростовує черговий фейк окупантів

В Росії заявили про штучне походження мавпячої віспи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держспецзв'язок.

"ФЕЙК: Новий штам мавпячої віспи був створений в біолабораторіях США в Нігерії.



СПРОСТУВАННЯ:

Пропаганда рф не втрачає можливостей звинуватити США в усіх світових проблемах. Раніше, рф стверджувала, що COVID-19 був створений в українських лабораторіях, спонсорованих США, - йдеться в повідомленні.

"Ось логіка пропагандистів: будь-яка біолабораторія автоматично є військовою біолабораторією, а якщо ця лабораторія має спонсорство, підтримку, або просто співпрацює з США, ця біолабораторія спонсорована США. Не має різниці, що ці лабораторії працюють над добривами, шампунями чи антибіотиками, усі вони є частиною зловмисної американської змови.

Немає сенсу сперечатись і доводити щось людям, які створюють безпідставні та дурні теорії змов з публічно доступної інформації. росіяни використовують такі фейки, щоб відвернути увагу від своїх злочинів в Україні", - додали в Держспецзв'язку.

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