В РФ заявили, що мавпяча віспа була створена в біолабораторії: Держспецзв'язок спростовує черговий фейк окупантів
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В Росії заявили про штучне походження мавпячої віспи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держспецзв'язок.
"ФЕЙК: Новий штам мавпячої віспи був створений в біолабораторіях США в Нігерії.
СПРОСТУВАННЯ:
Пропаганда рф не втрачає можливостей звинуватити США в усіх світових проблемах. Раніше, рф стверджувала, що COVID-19 був створений в українських лабораторіях, спонсорованих США, - йдеться в повідомленні.
"Ось логіка пропагандистів: будь-яка біолабораторія автоматично є військовою біолабораторією, а якщо ця лабораторія має спонсорство, підтримку, або просто співпрацює з США, ця біолабораторія спонсорована США. Не має різниці, що ці лабораторії працюють над добривами, шампунями чи антибіотиками, усі вони є частиною зловмисної американської змови.
Немає сенсу сперечатись і доводити щось людям, які створюють безпідставні та дурні теорії змов з публічно доступної інформації. росіяни використовують такі фейки, щоб відвернути увагу від своїх злочинів в Україні", - додали в Держспецзв'язку.
Будь ласка, зачекайте...
зараз все просто..
голод то голод. ядерка то ядерка. мавпяча віспа то мявпяча віспа.
Інфа йде з каналів Оркської ********* - діагноз.
А как же мы?
Ее создали в мавзолее.
Там где террорист Ульянов лежит.
Приходит муж домой и начинает ругаться:
- Проклятый бен Ладен, ох он и сволочь, ох он и гад!
Жена:
- Что случилось, дорогой?
- Представляешь, сижу в офисе, тут приходит письмо, я открываю - а там
белый порошок.
Жена в ужасе:
- И что, сибирская язва?
Муж:
- Нет, триппер...
лиса така і боїться виходити на вулицю,
кличка х!йло