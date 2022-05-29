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В РФ заявили, що мавпяча віспа була створена в біолабораторії: Держспецзв'язок спростовує черговий фейк окупантів

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я Війна в Україні

віспа

В Росії заявили про штучне походження мавпячої віспи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держспецзв'язок.

"ФЕЙК: Новий штам мавпячої віспи був створений в біолабораторіях США в Нігерії.

СПРОСТУВАННЯ:

Пропаганда рф не втрачає можливостей звинуватити США в усіх світових проблемах. Раніше, рф стверджувала, що COVID-19 був створений в українських лабораторіях, спонсорованих США, - йдеться в повідомленні.

"Ось логіка пропагандистів: будь-яка біолабораторія автоматично є військовою біолабораторією, а якщо ця лабораторія має спонсорство, підтримку, або просто співпрацює з США, ця біолабораторія спонсорована США. Не має різниці, що ці лабораторії працюють над добривами, шампунями чи антибіотиками, усі вони є частиною зловмисної американської змови.

Немає сенсу сперечатись і доводити щось людям, які створюють безпідставні та дурні теорії змов з публічно доступної інформації. росіяни використовують такі фейки, щоб відвернути увагу від своїх злочинів в Україні", - додали в Держспецзв'язку.

Також читайте: Пропагандисти Кремля видають знищення 18 травня двох російських танків бійцями ЗСУ за успіх армії РФ: "Я им зазумил Z -точку на танчике". ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
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29.05.2022 12:37
+16
А де ЗеАрахамія? Ще й мавпяча віспа якась...
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29.05.2022 12:40
+10
Русню создали рептилоиды в биолаборатории с лишей хромосомой
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29.05.2022 12:41
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29.05.2022 12:37 Відповісти
А де ЗеАрахамія? Ще й мавпяча віспа якась...
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29.05.2022 12:40 Відповісти
Куди ся стратив абхазький макак? Не мамонт, вимерти не міг.
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29.05.2022 12:50 Відповісти
Сховався! Він же з Сухумі А там був мавп"ячий розплідник Тому боїться, що у нього генетична схильність до цієї болячки!
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29.05.2022 12:55 Відповісти
А нафіга спростовувати? Підтвердіть що зробили її у біолабораторії параші та і все.
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29.05.2022 12:38 Відповісти
Я б додав що найголосніше "Злодій!" горлає сам злодій
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29.05.2022 12:58 Відповісти
Та ні.треба казати ,що в наших містах і селах мавпяча віспа у кожній хаті та квартирі ! А особливо в пралках і міксерах та в іншому !
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29.05.2022 13:34 Відповісти
Тоді вже у совку, перший спалах хвороби - 1970 рік ще...
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29.05.2022 16:46 Відповісти
Мавпяча віспа, почекай. Нам зі свинособачою чумою ще треба розібратись.
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29.05.2022 12:39 Відповісти
Русню создали рептилоиды в биолаборатории с лишей хромосомой
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29.05.2022 12:41 Відповісти
для чого офіційно реагувати на таку інформ дичину?
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29.05.2022 12:41 Відповісти
переломним моментом були перші фото з Бучі.
зараз все просто..
голод то голод. ядерка то ядерка. мавпяча віспа то мявпяча віспа.
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29.05.2022 12:45 Відповісти
Що там спростовувати?
Інфа йде з каналів Оркської ********* - діагноз.
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29.05.2022 12:48 Відповісти
Гуси с обезьяньей оспой. Обезьяны с птичьим гриппом. Летающие свиньи с короной. и орки без мозгов.
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29.05.2022 12:50 Відповісти
ЕСЛИ РАШКА ТАКОЕ ЗАЯВЛЯЕТ, ЗНАЧИТ ОНА ЭТО И СДЕЛАЛА !!!
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29.05.2022 12:50 Відповісти
З вами згоден! Це дуже схоже на разп'ятого хлопчика, у трусиках, "неонацистів" і т.д.! Тим більше у свинопсів, замість рук - копита!
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29.05.2022 13:07 Відповісти
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29.05.2022 12:50 Відповісти

А как же мы?
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29.05.2022 13:04 Відповісти
пока в стратегическом резерве..
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29.05.2022 13:12 Відповісти
Если есть дебилы которые в это верят,им уже ничего не докажешь,хотя можно попробовать лечение, желательно электричеством.но я сомневаюсь.
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29.05.2022 13:04 Відповісти
Для них лучшее лечение - 7,62 или 5,45 интракраниально два раза вместо еды.
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29.05.2022 13:37 Відповісти
А оркячої віспи не винайшли часом?
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29.05.2022 13:34 Відповісти
Истину говорю Вам.
Ее создали в мавзолее.
Там где террорист Ульянов лежит.
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29.05.2022 13:41 Відповісти
Сколько разных красивых названий. Свиной грипп, и далее по тексту. Такое ощущение, что их придумывают рекламщики. Поколение Пи. Я хочу запатентовать свои бренды. Ослиный Геморрой и Лошадиная Недостаточность. Куда можно обратиться?
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29.05.2022 14:11 Відповісти
Мавп'яча віспа виникла на базі кадировців де обколотий "джигіт" переплутав циркову мавпу з вівцею.
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29.05.2022 15:22 Відповісти
Напомнило старый анекдот:

Приходит муж домой и начинает ругаться:
- Проклятый бен Ладен, ох он и сволочь, ох он и гад!
Жена:
- Что случилось, дорогой?
- Представляешь, сижу в офисе, тут приходит письмо, я открываю - а там
белый порошок.
Жена в ужасе:
- И что, сибирская язва?
Муж:
- Нет, триппер...
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29.05.2022 15:35 Відповісти
А це вже не анекдот, це реальне життя
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29.05.2022 16:43 Відповісти
це мавпа з кацапського бункера всіх заразила,
лиса така і боїться виходити на вулицю,
кличка х!йло
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29.05.2022 15:37 Відповісти
сто процентов в биолаборатории. Рашки или Китая и выпущенная для отвлечения внимания
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29.05.2022 16:00 Відповісти
я впевнена, що і ковід россіянці послали в Китай у немитих пробірках якихось, а ті тоді на кажанів звернули.
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29.05.2022 18:42 Відповісти
От ідіоти, мМавпяча віспа, як хвороба, вперше зафіксована в 1970 році!
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29.05.2022 16:42 Відповісти
Осталось узнать москальскую версию о возникновении триппера и сифилиса
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29.05.2022 20:36 Відповісти
 
 