УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5049 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 026 2
війна (56124) Краматорськ (508) Донецька область (5668) електроенергія (1902)

Через бойові дії перебито високовольтну ЛЕП. Краматорськ і сусідні міста без світла, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

електроенергія

29 травня внаслідок бойових дій пошкоджено високовольтну ЛЕП, яка забезпечує електроенергією Краматорськ та сусідні міста.

Про це повідомляють у Краматорській міській раді, передає Цензор.НЕТ.

"Через бойові дії перебито високовольтну ЛЕП. Краматорськ і всі сусідні міста без світла", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по Донеччині ракетами, "Ураганами", танками та важкою артилерією. Є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

У міській раді зазначають, що цей напрямок є небезпечним, туди не так просто дістатися. Працюють ремонтні бригади.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Усі сусідні міста без світла,газа та води більш місяця.
показати весь коментар
29.05.2022 13:04 Відповісти
показати весь коментар
29.05.2022 13:29 Відповісти
 
 