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Через бойові дії перебито високовольтну ЛЕП. Краматорськ і сусідні міста без світла, - міськрада
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
29 травня внаслідок бойових дій пошкоджено високовольтну ЛЕП, яка забезпечує електроенергією Краматорськ та сусідні міста.
Про це повідомляють у Краматорській міській раді, передає Цензор.НЕТ.
"Через бойові дії перебито високовольтну ЛЕП. Краматорськ і всі сусідні міста без світла", - йдеться у повідомленні.
У міській раді зазначають, що цей напрямок є небезпечним, туди не так просто дістатися. Працюють ремонтні бригади.
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фа фаина
показати весь коментар29.05.2022 13:04 Відповісти Мені подобається 0
Voc Vox
показати весь коментар29.05.2022 13:29 Відповісти Мені подобається 1
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