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З травня виплати отримуватимуть тільки ті переселенці, які проживають в зоні проведення бойових дій і не можуть повернутися додому, - Лазебна
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Україні з травня скасовують виплати для частини внутрішніх переселенців.
Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Spravdi.
За її словами, продовжать отримувати грошову допомогу:
- Ті люди, хто проживає у зоні ведення бойових дій;
- Ті люди, чиє житло було зруйноване внаслідок війни.
"Дуже багато людей, які два місяці перебували в наших безпечних регіонах, повертаються додому, повертаються до роботи, за що ми їм дякуємо. Так ось, таким людям виплати припинятимуться з травня", – сказала Лазебна.
Топ коментарі
+14 Anotol
показати весь коментар29.05.2022 13:42
+8 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар29.05.2022 14:13
+8 Владислав Изюмский
показати весь коментар29.05.2022 14:26
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Если проживаешь в Мариуполе, а ещё и жильё разрушено - считай жизнь удалась.
В моєму регіоні десятки тисяч внутрішніх переселенців для більшості з яких це був єдиний дохід. І не треба говорити, що на західній Україні переселенці всі грошовиті, тільки гуляють і тринькають гроші. Влада сама просила мешканців переїжджати в спокійні області заради власної безпеки. Вони тут рятуються від війни, не створюють перешкод для ЗСУ в зонах бойових дій, а тепер їх позбавили цієї допомоги.
Ясно одне, бюджет "про*бали"(