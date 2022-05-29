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війна (56124) виплати (484) Лазебна Марина (136)

З травня виплати отримуватимуть тільки ті переселенці, які проживають в зоні проведення бойових дій і не можуть повернутися додому, - Лазебна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

біженці

В Україні з травня скасовують виплати для частини внутрішніх переселенців.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Spravdi.

За її словами, продовжать отримувати грошову допомогу:

- Ті люди, хто проживає у зоні ведення бойових дій;
- Ті люди, чиє житло було зруйноване внаслідок війни.

"Дуже багато людей, які два місяці перебували в наших безпечних регіонах, повертаються додому, повертаються до роботи, за що ми їм дякуємо. Так ось, таким людям виплати припинятимуться з травня", – сказала Лазебна.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
Ну да, тим у кого зряплата по мільйону і декілька сотень тисяч, тим виплати скорочувати не можна. А тим, хто від зарплати до зарплати треба скорочувати, бо немає грошей
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29.05.2022 13:42
+8
Главное чтобы депутатам и министра хватило, а люди потерпят.
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29.05.2022 14:13
+8
І до чого тут власний поріг страху? Мірилом для держави є не чиїсь власні відчуття, а об'єктивна ситуація. Тому людям, які рятувались від небезпеки - держава допомогає, а тим хто тікав від власних страхів - ні.
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29.05.2022 14:26
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29.05.2022 13:38 Відповісти
Ну да, тим у кого зряплата по мільйону і декілька сотень тисяч, тим виплати скорочувати не можна. А тим, хто від зарплати до зарплати треба скорочувати, бо немає грошей
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29.05.2022 13:42 Відповісти
частично согласен-но например есть куча "беженцев" к примеру с моей Черкасской области ,в которую по сути дела не попало ни одного боеприпаса по мирному населению ,по городу вообще ничего не попало кроме нескольких сбитых беспилотников и ракет летевших на мост .
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29.05.2022 13:49 Відповісти
У кожної людини свій порог страху. Комусь вистачить і завивання сирени, а хтось якимось неймовірним надзусиллям триматиме оборону Азовсталі.
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29.05.2022 13:59 Відповісти
І до чого тут власний поріг страху? Мірилом для держави є не чиїсь власні відчуття, а об'єктивна ситуація. Тому людям, які рятувались від небезпеки - держава допомогає, а тим хто тікав від власних страхів - ні.
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29.05.2022 14:26 Відповісти
Де я писав про гроші? Було використано слово біженці в лапках. Так от з правової точки зору кожен українець який виїхав абсолютно законно може вважатись біженцем - самим що не є справжнім. Тому лапки тут недоречні. Давати чи не давати гроші справа інша.
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29.05.2022 15:53 Відповісти
и кто то пожить на шару тоже готов ,особенно в Германии -и ладно было бы это с территорий ,где утрачено жилье ,еще раз повторю про свою область -максимум пострадало десяток жилищ ,на которые упали обломки ракет и беспилотники ,в областной центр вообще ничего не попало ,кроме одного беспилотника,сбитого в начале войны.Ну и какие беженцы с такой территории?Может пусть лучше люди,лишившиеся всего получат помощь?Или ее распорошат на подобных "беженцев" и недостанет тому,кто действительно лишился всего
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29.05.2022 15:29 Відповісти
Що ти несеш ? Правильно робили ті , хто не військовий і не в теробороні і виїзджали . Чи ти можеш гарантувати прилетить чи не прилетить ? Чи ти вважаєш , що лазєбна і зе компанія збідніють , якщо люди отримають ті крихти ? А ти не пробував пожити в тих спортзалах і наметах , а не дома ? Кайф неймовірний ! Щоб вже нажерлися ті , хто називає ті копійки "помащью" . А ті , кого не правильно оформили роботодавці , взагалі нічого не отримували . І перші , і другі , приїхавши додому , майже всі залишаться без роботи .
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29.05.2022 16:45 Відповісти
я сказал за свою Черкасскую область и те кто выехал из сел к примеру никакой работы не лишились ,целые и их дома .
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29.05.2022 17:29 Відповісти
Були якийсь виплати?
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29.05.2022 13:45 Відповісти
Так
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29.05.2022 13:58 Відповісти
Я б за ці "виплати" заставив пожити тих засуджувачів , які пдтримують лазєбну і пишуть , що ті , в кого будинок вцілів , не біженці . В основному це чомусь(?) рускаязичниє . Майже впевнений , що зебіли - тільки вони можуть заздрити людям які поїхали з дому . Ну і нехай , па.ло , лазєбна проживе на виплату , с.ка драна !
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29.05.2022 16:33 Відповісти
Да выплат много было. Частично правильные частично неправильные, знаю людей которые 3 месяца на выплатах только и живут.
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29.05.2022 14:08 Відповісти
брешуть я і досі не получив 6500 а як заливалися соловеками.. зелена шобла-брехуни
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29.05.2022 14:12 Відповісти
я подал заяву 23.03, выплата пришла 23.05.2022
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29.05.2022 14:42 Відповісти
у нас в черкассах кто был оформлен на киевские фирмы получали до освобождения киева
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29.05.2022 17:35 Відповісти
А коли люди повернуться чи буде в них де працювати???
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29.05.2022 14:13 Відповісти
Роботу треба шукати,а не скиглити.
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29.05.2022 14:34 Відповісти
часть не вернется,особенно те кому некуда просто возвращаться,часть вернется,если закончится более-менее победой работы будет много,если сдадут Зе-специалисты то будет плохо
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29.05.2022 15:31 Відповісти
В більшості випадкіа - НІ .
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29.05.2022 16:34 Відповісти
ну тогда пусть оформляются как беженцы в Европе официально,коль возвращаться никто не намерен.Там сразу и получат кучу ограничений по трудоустройству.
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29.05.2022 17:32 Відповісти
Главное чтобы депутатам и министра хватило, а люди потерпят.
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29.05.2022 14:13 Відповісти
А Мариуполь это зона боевых дий чи как?
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29.05.2022 14:45 Відповісти
Зона, зона.
Если проживаешь в Мариуполе, а ещё и жильё разрушено - считай жизнь удалась.
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29.05.2022 14:55 Відповісти
Попрідєржал бьі ***@ще.
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29.05.2022 15:00 Відповісти
Ті люди, що виїхали з зони бойових дій будуть позбавлені грошової допомоги (якщо житло ціле).
В моєму регіоні десятки тисяч внутрішніх переселенців для більшості з яких це був єдиний дохід. І не треба говорити, що на західній Україні переселенці всі грошовиті, тільки гуляють і тринькають гроші. Влада сама просила мешканців переїжджати в спокійні області заради власної безпеки. Вони тут рятуються від війни, не створюють перешкод для ЗСУ в зонах бойових дій, а тепер їх позбавили цієї допомоги.
Ясно одне, бюджет "про*бали"(
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29.05.2022 14:56 Відповісти
А ті що виїхали наприклад з Луганську, ще в 2014 та не повертаються. Квартири не зруйновані, та ї бойові дії там не проходять. За логікою Зеуряду, їдь та живи? На контрольованій території житла немає, орендують. Зарплата та пенсія мінімалка. За оренду, яка зросла на 300% плати. Що далі?
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29.05.2022 15:08 Відповісти
тут надо учитывать не жилье-а местность ,а то жилье может и целым быть,только с орками в придачу
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29.05.2022 15:32 Відповісти
Какая степень разрушения жилья должна быть, что продолжили выплаты?...
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29.05.2022 16:28 Відповісти
Я матери которые выехали из зоны боевых действий и получают выплату 860грн в месяц до 3 лет, как им жить в другом городе, селе, снимать жилье, одевать ребёнка и кормить? С апреля ждём выплаты уже июнь...
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29.05.2022 17:58 Відповісти
Всё равно не платят,март, апрель, май,денег нет,можете хоть каждый день менять условия
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29.05.2022 19:25 Відповісти
Выплат не было и нет. Я про свою семью. Так что они теперь меня лишат? Переселялись с подвалов горящего Ирпеня в Киев. Теперь вернулись, окна пленкой заклеиваем и вырванные двери вставляем.
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29.05.2022 19:36 Відповісти
 
 