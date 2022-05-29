З травня виплати отримуватимуть тільки ті переселенці, які проживають в зоні проведення бойових дій і не можуть повернутися додому, - Лазебна

В Україні з травня скасовують виплати для частини внутрішніх переселенців.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Spravdi.

За її словами, продовжать отримувати грошову допомогу:



- Ті люди, хто проживає у зоні ведення бойових дій;

- Ті люди, чиє житло було зруйноване внаслідок війни.

"Дуже багато людей, які два місяці перебували в наших безпечних регіонах, повертаються додому, повертаються до роботи, за що ми їм дякуємо. Так ось, таким людям виплати припинятимуться з травня", – сказала Лазебна.

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