Ще одну партію гаубиць M777 відправляють до України, - Пентагон. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном
Далекобійні гаубиці М777 завантажили в літак у США.
Про це у Twitter повідомляє пресслужба Пентагону, передає Цензор.НЕТ.
155-мм буксировані гаубиці M777 завантажили у військово-транспортний літак на базі в Каліфорнії.
"Гаубиці є частиною зусиль США поряд із партнерами та союзниками по НАТО для надання Україні додаткових можливостей", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+63 Чайка Київ
показати весь коментар29.05.2022 14:03
+57 Elena Zhmariova
показати весь коментар29.05.2022 14:14
+54 Iyvan Lyan
показати весь коментар29.05.2022 14:11
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Будь ласка, зачекайте...
усвідомлює, під коксом , що йому до рівня Петра Олексійовича , не те що далеко , а ніколи не досягти !
Тому воно і біснується , а підігрівають його Беня і кремль !!
Тільки дєрьмаку не кажіть, а то у нього і так рило перекошене, а тут перехнябить удвічі більше.
Что для Украины это "не наша война", что путлер начал войну, потому что его якобы вынудило НАТО или США, что эта война - на самом деле не с Украиной, а с США, - это всё бред бешеной псины с рашистских пропагандонских каналов.
В этой войне рашисты воюют против Украины в стремлении аннексировать Украину, чтобы украинцы больше не могли сами решать свою судьбу и чтобы за них решала немытая р...
И только благодаря США с Великобританией у Украины есть не только мужество воинов, но и хоть сколько-то оружия для борьбы с оккупантом.
рашка начала аннексировать украинские земли, когда никакого "противостояния" с США и в помине не было. Потому настоятельно рекомендую прекратить эту х у й н ю.
ПС: може й HIMARS у подарунок додасте відразу?
була ж бо й пропозиція й можливість її вивезти