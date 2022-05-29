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Близько 400 автівок у Василівці чекають проїзду до Запоріжжя, жінки та діти ночують під обстрілами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

евакуація

На трасі поблизу Василівки Запорізької області перебувають близько 400 машин. Люди стоять у черзі декілька діб, їх не пропускають до Запоріжжя перед російським блокпостом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Переважно люди їдуть до Запоріжжя з міст, які перебувають під тимчасовою окупацією - Маріуполя, Херсона, Бердянська, Токмака. Переважна кількість серед пасажирів авто – жінки, серед яких є й вагітні, діти та літні люди та з інвалідністю.

Місцеві "комерсанти" під’їжджають до колони, продають пиріжки та воду за захмарними цінами:

"Людям немає куди діватися, вони хочуть потрапити до Запоріжжя. Наприклад пляшка 1.5 л води вартує 75 грн, один пиріжок 35 грн. Дорого, враховуючи те, що у людей немає грошей і ніде їх зняти. Дехто з людей у дорозі знаходиться 4-5 добу. У кожній машині – своя історія, всі хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію", - розповів співрозмовник видання.

Після 20 години люди намагаються не виходити з машини через постійну небезпеку обстрілів. Сьогоднішню ніч провели на трасі в авто під обстрілами, за словами людей, "літало" буквально над головами.

За інформацією Суспільного, близько 60 автівок минулого вечора пропустили, а потім частину знову повернули назад. Люди кажуть, у черзі перед російським блокпостом стоятимуть й далі, повертатися під окупацію не хочуть.

Також читайте: Минулої доби з Луганщини вдалося евакуювати 31 мешканця, - Нацполіція

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
У Франції зі мною дівчина з Херсона,розповідає,що зельц тупо перед приходом кцпів,вивів звідти всі війська,СБУ і ментів,а потім ТРО з коктейлями молотова,вивели в парк,де їх кцпня всіх розстріляла з кулеметів,організатори ж тихо звалили.А всіх хто приймав участь у мітингах до
яких призивав зельц,кцпи переписали і потім до них по домах приїхали і ті "пощезали"А на блок постах при виїзді всіх перевіряли по фото,які орки зробили на мітингах..
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29.05.2022 14:38
+6
Може вже пора знищити той кацапський блокпост?
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29.05.2022 14:28
+5
Сєвєродонецьк тримається, Студенок та Святогірськ впевнено обороняється !!

У районі Лимана бої другий день відбуваються біля Голубих озер.

Це чудове місце рашисти вирішили перетворити на кроваве згарище. ЗСУ добре утилізують орків у промислових масштабах. 👍🏼💪✊🙏🏼
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29.05.2022 14:40
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https://youtu.be/r3kntO23a8U
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29.05.2022 14:27 Відповісти
Може вже пора знищити той кацапський блокпост?
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29.05.2022 14:28 Відповісти
их только в васильевке 3 штуки, а вообще по дорогам там их уйма
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29.05.2022 14:37 Відповісти
Кому війна, а кому мама рідна, могли би безкоштовно роздати воду та їжу, мародерство б...дь
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29.05.2022 14:33 Відповісти
У мене сестра з сім'єю зараз в Херсонській області. Ні грошей, ні роботи, ні їжі в магазинах по адекватним цінам. З якого хєра місцевим роздавати безкоштовно їжу тим хто тікає? Люди навпаки прагнуть хоч якось заробити аби вижити навіть під обстрілами. Чи ти думаєш, що там з Херсона автобуси і поїзди їздять в Україну? Інша сестра заплатила 5 тис грн таксисту, аби той вивіз її і дітей з Херсону в Запоріжжя.
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29.05.2022 14:46 Відповісти
У Франції зі мною дівчина з Херсона,розповідає,що зельц тупо перед приходом кцпів,вивів звідти всі війська,СБУ і ментів,а потім ТРО з коктейлями молотова,вивели в парк,де їх кцпня всіх розстріляла з кулеметів,організатори ж тихо звалили.А всіх хто приймав участь у мітингах до
яких призивав зельц,кцпи переписали і потім до них по домах приїхали і ті "пощезали"А на блок постах при виїзді всіх перевіряли по фото,які орки зробили на мітингах..
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29.05.2022 14:38 Відповісти
Боневтік - ворог нашоі краіни !
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29.05.2022 14:41 Відповісти
по сути правда
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29.05.2022 14:42 Відповісти
Сєвєродонецьк тримається, Студенок та Святогірськ впевнено обороняється !!

У районі Лимана бої другий день відбуваються біля Голубих озер.

Це чудове місце рашисти вирішили перетворити на кроваве згарище. ЗСУ добре утилізують орків у промислових масштабах. 👍🏼💪✊🙏🏼
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29.05.2022 14:40 Відповісти
булочка стоит 10 грн возле заправки и вода не дорогая, 30 грн 5 литров. Такой бред пишут. Я бы поверил в эту новость если бы сам не выезжал через Васильевку. Так же орки воду развозят можно подойти и набрать или возле поста есть шланг. И нечего стесняться это все ровно наша вода, а не их.
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29.05.2022 14:40 Відповісти
в коцаба немає права жити.
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29.05.2022 14:45 Відповісти
а кварталовский наркоман два месяца нас убеждал и уверял что российского вторжения не будит .всё под контролем .нужно готовиться нам к шашлыкам майским .а семью свою ублюдок вывез за месяц .
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29.05.2022 16:48 Відповісти
А чоловіків снаряди обминають?
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29.05.2022 18:26 Відповісти
 
 