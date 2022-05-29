Близько 400 автівок у Василівці чекають проїзду до Запоріжжя, жінки та діти ночують під обстрілами

На трасі поблизу Василівки Запорізької області перебувають близько 400 машин. Люди стоять у черзі декілька діб, їх не пропускають до Запоріжжя перед російським блокпостом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Переважно люди їдуть до Запоріжжя з міст, які перебувають під тимчасовою окупацією - Маріуполя, Херсона, Бердянська, Токмака. Переважна кількість серед пасажирів авто – жінки, серед яких є й вагітні, діти та літні люди та з інвалідністю.

Місцеві "комерсанти" під’їжджають до колони, продають пиріжки та воду за захмарними цінами:

"Людям немає куди діватися, вони хочуть потрапити до Запоріжжя. Наприклад пляшка 1.5 л води вартує 75 грн, один пиріжок 35 грн. Дорого, враховуючи те, що у людей немає грошей і ніде їх зняти. Дехто з людей у дорозі знаходиться 4-5 добу. У кожній машині – своя історія, всі хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію", - розповів співрозмовник видання.

Після 20 години люди намагаються не виходити з машини через постійну небезпеку обстрілів. Сьогоднішню ніч провели на трасі в авто під обстрілами, за словами людей, "літало" буквально над головами.

За інформацією Суспільного, близько 60 автівок минулого вечора пропустили, а потім частину знову повернули назад. Люди кажуть, у черзі перед російським блокпостом стоятимуть й далі, повертатися під окупацію не хочуть.

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